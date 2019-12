Einen großen Teil unseres Lebens liegen wir im Bett und erholen uns von den Strapazen des Alltags. Damit dies aber auch wirklich gelingen kann, muss die Matratze zur Erholsamkeit beitragen und möglichst rückenfreundlich sein (hierfür bietet sich vielleicht sogar eine orthopädische Matratze an).

In unserer Kaufberatung zeigen wir Ihnen die Unterschiede zwischen den Matratzentypen und helfen Ihnen dabei, ein passendes Modell im gewünschten Format zu finden.

Welches Modell dabei der Matratzen-Testsieger bzw. schlichtweg die beste Matratze ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt auch davon ab, ob Sie eine Matratze mit 90 x 200 cm oder eine Matratze mit 140 x 200 cm benötigen.

Wir nehmen aber die wichtigsten Vergleichskriterien unter die Lupe, die auch die Stiftung Warentest berücksichtigt, um unseren Matratzen-Vergleich 2019 durchzuführen.

1. Die Matratzentypen und Kategorien im Überblick Für jeden Schlaftypen gibt es auch die passende Matratze. Falls Sie nachts schnell schwitzen, empfiehlt sich eine Federkernmatratze, weil diese Feuchtigkeit schneller abtransportiert. » Mehr Informationen

Sollte das Gegenteil der Fall sein, dann wäre eine Latex- oder Kaltschaummatratze die bessere Wahl. Nachfolgend werden die Matratzenarten mit Vor- und Nachteilen beschrieben.

1.1. Federkernmatratzen bzw. Taschenfederkernmatratze

Fast 50 Prozent der Deutschen nutzen diese Art von Matratze, denn sie verfügt über einen ausgezeichneten Abtransport von Feuchtigkeit und passt sich dem Körper gut an, jedoch nur an Druckstellen.

Im Inneren sind Federn aus Stahl in Taschen zusammengepackt und mit Schaumstoff ummantelt. Jedoch können sich relativ schnell Dellen an den Druckstellen bilden, dort wo die Matratze am meisten belastet wird.

Dies führt dazu, dass viel Komfort verloren geht. Die Taschenfederkernmatratze eignet sich somit für Menschen, die nachts schnell schwitzen. Der Nachteil besteht in den Liegekuhlen, die nach einer Zeit auftreten, außerdem sollten Personen, denen nachts schnell kalt wird, diesen Matratzentypen nicht wählen.

1.2. Latexmatratzen

Dieser Matratzentyp hat den Vorteil, dass er, dank des Materials, sehr lange haltbar ist und des Weiteren über gute Liegeeigenschaften verfügt. Dabei ist die Latexmatratze resistent gegen Schweiß und Wärme und sogar bei einer Latexallergie ergeben sich keine Probleme, denn der Schlafende hat keinen direkten Kontakt zum Latex.

Vor allem für Menschen, denen schnell kalt wird, ist dieser Matratzentyp empfehlenswert, denn er verfügt über eine sehr gute Wärmedämmung. Aus demselben Grund ist dieser Matratzentyp für schnell schwitzende Menschen nicht geeignet.

Außerdem verfügen Latexmatratzen über gute Liegeeigenschaften und geben wie auch die Federkernmatratze nur an den Stellen nach, auf denen viel Gewicht lastet. Ein Nachteil besteht im hohen Gewicht im Vergleich zu den anderen Arten, so kann eine Latexmatratze bis zu 25 kg schwer sein, wohingegen Federkernmatratzen 10 bis 17 kg wiegen.

1.3. Matratzen für Boxspringbett

Diese Art Matratzen erfreuen sich großer Beliebtheit, dabei werden mehrere bis zu 20 cm hohe Matratzen aufeinander gestapelt, was nicht nur komfortabel aussieht und auch älteren Menschen, dank der Höhe, einen leichten Einstieg ins Bett ermöglicht, wie sich in einem Matratzen-Test gezeigt hat.

Ganz unten in der Stapelung der Matratzen liegt oft eine Taschenfederkernmatratze, darüber eine Schaumstoffmatratze und obenauf ein Matratzentopper, der für ein gemütlicheres Liegen sorgen soll. So ist eine große Wärmeisolierung möglich, jedoch bleibt der Abtransport von Feuchtigkeit ein wenig auf der Strecke.

Boxspringmatratzen sind relativ teuer und schwer zu handhaben, da sie sperrig sind und ein hohes Gewicht haben.

1.4. Kaltschaummatratzen

Dieser Matratzentyp ist der in Deutschland beliebteste. In ihrem Inneren sind verschiedene Schaumstoffe, Kammern mit Luft sowie Kanäle zur Belüftung eingebaut, was dem darauf liegenden einen sehr gemütlichen Schlaf ermöglicht und dessen Körper weich aufliegen lässt.

Die Wärmeisolierung ist gut, jedoch leidet auch darunter der Abtransport von Feuchtigkeit, weshalb Kaltschaummatratzen nicht optimal für schnell schwitzende Personen sind.

Von Vorteil ist für diese Art von Matratze ein verstellbarer Lattenrost, da sie sehr elastisch sind. Normalerweise sind sie sehr leicht und einfach zu handhaben, was jedoch auch dazu führt, dass es sehr schnell zur Bildung von Kuhlen kommen kann. Die Matratzen sind z.B. auch als Rollmatratze erhältlich.

Deshalb sollten Sie darauf achten, eine möglichst schwere Kaltschaummatratze auszuwählen, denn je schwerer sie ist, umso länger werden sie gemütlich darauf schlafen können.

1.5. Futonbetten

Futon ist so aufgebaut, dass viele Schichten aus Baumwolle übereinander gelegt sind und auf einem Lattenrost fast auf dem Boden liegen. Dieser Matratzentyp ist sehr hart und muss oft zusammengerollt werden, um an allen Stellen die gleiche Härte zu erhalten.

1.6. Wasserbetten

Das Wasserbett ist der Spezialfall unter den Matratzen, so gehen die Meinungen darüber sehr weit auseinander. Grundsätzlich handelt es sich um ein mit Wasser gefülltes Bett, das aus einem Teil besteht.

Je mehr Wasser eingefüllt wird, desto härter ist das Bett. Allerdings bedarf dieser spezielle Typ sehr häufigen Wartungsmaßnahmen und ist auch in der Anschaffung sehr teuer.

1.7. Gelmatratzen

Dieser Matratzentyp ist aus vielen kleineren Polstern (ähnlich wie bei einem Polsterbett) aufgebaut, die mit Gel gefüllt sind, und in kommt in seinen Liegeeigenschaften dem Wasserbett bzw. Polsterbett sehr nahe, jedoch ohne sich dabei so stark zu bewegen. Gelmatratzen sind deswegen für Personen zu empfehlen, die nachts viel in Bewegung sind.

1.8. Schlafwürfel

Der Schlafwürfel ist eine äußerst praktische Alternative zum Gästebett. Er lässt sich zu einem Würfel zusammenbauen und ist so gut zu verstauen, kann jedoch ein oder zwei Personen Platz bieten. Es handelt sich beim Material um einen sehr dünnen Schaumstoff, weshalb Sie darauf nicht permanent schlafen sollten.