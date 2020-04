In mehr als 95 % aller deutschen Haushalte steht eine Waschmaschine zur Verfügung. Kaum ein anderes Haushaltsgerät hat den Alltag so stark vereinfacht wie die Waschmaschine. Musste man Wäsche früher mühsam von Hand waschen, können heute einige Kilo Wäsche einfach auf Knopfdruck gesäubert werden.

Miele gehört zu den beliebtesten Herstellern von Waschmaschinen. Wir haben für Sie Miele-Waschmaschinen-Tests ausgewertet und die wichtigsten Punkte zusammengefasst. In unserem Miele-Waschmaschinen-Vergleich 2020 erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf einer Waschmaschine achten sollten.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen beiden Bau-Typen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Wie zum Beispiel Beko-Waschmaschinen, Hoover-Waschmaschinen und Bauknecht-Waschmaschinen können auch die Geräte von Miele in Top- und Frontlader unterteilt werden.

Der Name Miele ist weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt. Seit 1899 existiert das Unternehmen, das in seiner Anfangszeit Milchzentrifugen und Buttermaschinen herstellte.

Damit Ihre Wohnung vor austretendem Wasser geschützt wird, haben Miele-Waschautomaten in Tests spezielle Sicherheitsmechanismen.

Auch wenn das nicht weiter bedenklich ist, sollten Sie die Waschmaschine nicht zu nah am Wohnbereich aufstellen.

Letzterer ist deutlich lauter. Eine Miele-Waschmaschine in Aktion kann im Schleudergang bis zu 77 dB laut werden, der normale Waschvorgang erreicht hingegen nur etwa 45 – 55 dB.

In der Regel besitzen Waschmaschinen von AEG, Siemens, Bosch und Miele ein Standardmaß.

Achten Sie bei Kauf aber unbedingt auf die Maße der Miele-Waschmaschine und prüfen Sie, ob die Waschmaschine auch tatsächlich an Ihren zukünftigen Stellplatz passt.

Miele-Waschmaschinen mit 9 kg Fassungsvermögen sind besonders gut geeignet für Mehrpersonen-Haushalte, in denen regelmäßig viel Wäsche gewaschen werden muss.

So kann eine solche Miele-Waschmaschine 8 kg Fassungsvermögen haben oder mehr.

Was die Größe angeht, gibt es deutliche Unterschiede bei Waschmaschinen-Angeboten zwischen Frontloadern und Toploadern.

Für Familienhaushalte, in denen meistens große Mengen Wäsche anfallen, findet man häufig ein Angebot von Waschmaschinen mit 8 kg Fassungsvermögen und mehr.

Wenn viel Wäsche anfällt, ist eine große Trommel sinnvoll. Eine Single-Waschmaschine hingegen benötigt in der Regel keine 9 kg-Trommel.

Tipp: Waschmaschinen mit Trockner sind weniger sparsam als einzelne Waschmaschinen und Trockner. Diese Geräte sind in erster Linie dort sinnvoll, wo kein Platz für zwei Geräte ist.

Damit sind Toploader zwar sparsamer im Wasserverbrauch, können aber wesentlich weniger Wäsche bewältigen, wodurch sie gegebenenfalls öfter in Betrieb genommen werden.

Der jährliche Wasserverbrauch von Miele-Waschautomaten in Tests liegt bei Frontloadern bei rund 9.900 bis 10.600 Litern.

Miele-Waschmaschinen in Tests zeigen immer wieder gute Werte im Hinblick auf den Verbrauch von Strom und Wasser.

So verfügt beispielsweise die Miele-Waschmaschine WMF111 mit der Bezeichnung WPS über das Water-Proof-System.

Dabei werden die Sicherheitssysteme, die vor einem Wasseraustritt schützen, in der Typen-Bezeichnung erwähnt: WPS für das Water-Proof-System und WCS für das Water-Control-System.

3. Besondere Funktionen von Miele-Waschmaschinen: Cap-Dosing und TwinDos

Miele-Waschautomaten punkten bei Kunden häufig mit besonderen Features. Dazu gehören auch die Dosierungsfunktionen wie CapDosing und TwinDos.

Beim CapDosing wird ein Plastikbehälter mit speziellem Waschmittel zur Seiden- oder Woll-Wäsche dazugegeben, der die optimale Dosierung des Waschmittels für die sensible Wäsche ermöglicht.

Bei TwinDos werden Vorratsbehälter für Waschmittel und Weichspüler am Fuß der Maschine eingesetzt. So gelangt immer die richtige Menge Waschmittel in die Trommel und der Einspülkasten bleibt wesentlich sauberer.