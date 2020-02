Um das Auto fahrtüchtig zu halten, sind schon ein paar mehr Handgriffe nötig als nur den Tank wieder aufzufüllen oder die Reifen zu wechseln. Auch der Kühler will mit passendem Kühlerfrostschutz ausgestattet sein und bestenfalls ist auch die Scheibenwaschanlage mit frostsicherem Wischwasser bestückt. Doch damit alles wie geschmiert läuft, fehlt noch ein ganz zentraler Stoff: das Motoröl. Welchen Zweck es erfüllt und auf welche Kriterien Sie achten sollten, um Ihren persönlichen Motoröl-Testsieger zu finden, erklären wir Ihnen in unserem Motoröl-Vergleich 2020.

1. Schmieren und Kühlen – das Motoröl und seine Aufgaben

Fachgerecht entsorgen Altes Motoröl entsorgen umweltbewusste Bürger natürlich nicht im Hausmüll oder Gulli. Stattdessen kann das Altöl beim Werstoffhof oder beim Verkäufer abgegeben werden. Eine Tankstelle oder Werkstatt macht das aus Kulanz oft ebenfalls.

Öl wird in vielen Bereichen als wichtiger Schmierstoff eingesetzt, der seine Eigenschaften überall dort zum Einsatz bringt, wo maschinelle Teile sich aneinander reiben wie etwa Getriebe. Ohne dieses Gleitmittel aus dem Erdreich würde der mechanische Abrieb schnell für Schäden sorgen. Dabei reinigt es den Motorraum auch, indem es Ablagerungen aufnimmt. Das sehen Sie gut daran, dass es beim Einfüllen goldig glänzt, nach einigen Monaten aber plötzlich pechschwarz geworden ist.

Zudem hat es eine kühlende Wirkung für wichtige Bestandteile des Motors und sorgt auch dafür, dass Zylinder und Kolben abgedichtet werden. Auch die Entstehung von Rost wird durch den integrierten Korrosionsschutz ausgebremst. Wie Sie sehen, vereint das Motoröl beste Eigenschaften für eine lange Lebensdauer des Motors. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Motorenöl nur alle ein oder zwei Jahre gewechselt werden muss, befinden Sie sich damit in Deutschland in guter Gesellschaft. Im Jahr 2015 gaben 53% an, den jährlichen Wechsel durchzuführen, 37% gar nur alle zwei Jahre (Quelle: DAT).

Beachten Sie jedoch, dass das Öl nicht nur aufgrund seiner zunehmenden Verschmutzung in bestimmten Abständen ausgetauscht werden muss. Es wird auch verbraucht und muss unter Umständen nachgefüllt werden. Das passiert zwar relativ langsam und ist abhängig davon, wie häufig Sie das Auto verwenden, aber ein regelmäßiger Check des Ölstands vermeidet teure Motorschäden. Wie die Stiftung Warentest – selbst noch ohne Motoröl-Test – schon in ihrer Ausgabe 09/2004 berichtete, sind Motorschäden, die in der Garantiezeit auftreten, oft ein Fall für den Auto-Hersteller, wenn der Anwender sachgemäß mit dem Pkw umgegangen ist.