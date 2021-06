Welcher Kombidrucker sich am besten für Sie eignet, hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Für den häufigen Einsatz im Büro eignen sich Laserdrucker besonders gut, die schnell und sparsam drucken.

Wenn Sie vorrangig Fotos drucken, ist ein Farbdrucker das richtige Gerät. Hier haben oft Tintenstrahldrucker die Nase vorne, die mit dem richtigen Fotopapier beste Ergebnisse erzielen.

Achtung bei besonders günstigen Multifunktionsdruckern: Diese sind oft vergleichsweise teuer im Unterhalt. Eine mögliche Antwort auf die Kostenfrage sind Toner und Tintenpatronen von Drittanbietern. Nicht nur in Büros werden täglich zahllose Dokumente und Briefe ausgedruckt. Auch in immer mehr Privathaushalten findet sich ein Drucker, mit dem Fotos und Briefe ausgedruckt werden. Wenn Sie im Home Office arbeiten oder auch privat viel ausdrucken, ist ein Drucker ein Muss. Spezielle Kombigeräte vereinen 3 oder 4 Funktionen miteinander.

Wir haben für Sie Multifunktionsdrucker-Tests miteinander verglichen und ausgewertet, sodass wir Sie in unserer Kaufberatung darüber informieren, was die wichtigsten Kriterien beim Kauf eines Multifunktionsdruckers sind. In unserem Multifunktionsdrucker-Vergleich 2021 erfahren Sie das Wichtigste über verschiedene Geräte und ihre Eigenschaften.

1. Multifunktionsdrucker: Drucker, Kopierer, Scanner und Fax in einem Gerät Wer viel druckt, greift oft zum Laserdrucker oder Farblaserdrucker. Wer Fotos ausdrucken möchte, benötigt einen Fotodrucker. Wer auch Großformatiges ausdrucken möchte, nutzt einen A3-Drucker. Für das Ausdrucken von Texten reicht oftmals ein Schwarz-Weiß-Drucker. Für Grafiken sollte es ebenfalls ein Farbdrucker sein. Die Auswahl an Druckern ist so groß, dass es für jedes Bedürfnis eine eigene Drucker-Art gibt. Dazu kommen spezielle Geräte, mit denen sich Texte und Dokumente kopieren, einscannen und faxen lassen. Wer sich nicht für jeden Arbeitsschritt ein separates Gerät kaufen möchte, der findet im Multifunktionsdrucker die eierlegende Wollmilchsau. Die Multifunktionsgeräte vereinigen Drucker, Scanner, Kopierer und wahlweise auch Faxgeräte in sich. Darüber hinaus bieten einige Modelle die Möglichkeit, Faxe zu versenden. Diese Funktion ist zugegebenermaßen im Zeitalter von E-Mails nicht mehr die wichtigste. Je nachdem, welche Art von Dokument Sie vorrangig ausdrucken möchten, eignen sich Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker oder Laser-Multifunktionsdrucker. Multi-Drucker sind von allen bekannten Drucker-Herstellern erhältlich. So finden Sie im Handel unter anderem Canon-Drucker, HP-Multifunktionsdrucker sowie Brother Multifunktionsdrucker. Was die Nutzer laut zahlreichen Erfahrungsberichten an Multifunktionsdruckern schätzen, ist die Vielseitigkeit. Statt drei Geräten reicht ein einziges, um eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen. Das spart nicht nur Platz, sondern auf Dauer auch Strom. Die Vor- und Nachteile von Multifunktionsdruckern im Überblick: platzsparender und günstiger als mehrere Einzelgeräte

nur ein Treiber erforderlich

nur ein Satz Patronen und Toner für Kopieren und Drucken vergleichsweise teure Anschaffung Verschiedene Kombidrucker-Typen Der Handel hält verschiedene Multi-Drucker-Typen bereit: Tintenstrahldrucker, Laserdrucker und Farblaserdrucker. Die wichtigsten Merkmale dieser Drucker-Typen finden Sie in dieser Tabelle: Drucker-Typ Eigenschaften Tintenstrahldrucker verschiedene Techniken: CIJ für kontinuierlichen Auftrag, DOD für töpfchenweisen Auftrag der Tinte

verschiedene Tinten-Farbtöne erhältlich

recht preiswert in der Anschaffung

Farben verblassen mit der Zeit

Drüsen trocknen bei längerer Nichtverwendung des Druckers ein

langsam, daher nicht für Büros geeignet Laserdrucker Elektrofotografie-Verfahren

Belichtung und Druck in einem Drucklauf

vergleichsweise niedrige Druckkosten

kaum Wartung erforderlich

geringere Qualität bei Fotos

mehr Arbeitsspeicher benötigt Farblaserdrucker spezialisiert auf Farbdrucke

günstige Druckerzeugnisse

kein Verblassen

keine Wartung nötig

recht hohe Anschaffungskosten

hoher Stromverbrauch

Druckqualität geringer als beim Tintenstrahldrucker

2. Kaufberatung: So finden Sie den besten Multifunktionsdrucker für Ihre Zwecke Ehe Sie einen Multifunktionsdrucker kaufen, sollten Sie sich in unserem Multifunktionsdrucker-Vergleich 2021 über die wichtigsten Kaufkriterien informieren. Egal, ob Sie einen Brother-Multifunktionsdrucker oder einen Drucker von Canon oder HP ins Auge gefasst haben, ein wichtiges Kriterium ist die Wahl zwischen Laser oder Tinte. Wenn Sie viele Fotos ausdrucken möchten, aber keinen separaten Fotodrucker kaufen möchten, sollten Sie zu einem Tintenstrahldrucker greifen. 2.1. Anschaffungskosten und Folgekosten Wenn Sie viel und dabei hauptsächlich Texte ausdrucken, ist ein Laserdrucker empfehlenswert. Ein solcher Drucker ist zwar häufig etwas teurer in der Anschaffung, punktet aber durch niedrigere Folgekosten. Drucken Sie weniger, aber dennoch regelmäßig, ist ein Tintenstrahldrucker mit Sicherheit das richtige Gerät für Sie. Tintenstrahldrucker sind oft günstiger in der Anschaffung und in den Folgekosten höher. Die Folgekosten kriegen Sie ganz einfach in den Griff, wenn Sie auf Patronen von Drittanbietern setzen. 2.2. Lebensdauer des Druckers Erfahrungsberichte über Multifunktionsdrucker besagen, dass viele dieser Kombidrucker eine Lebenszeit von rund 5 Jahren haben, wenn sie häufig benutzt werden. Achten Sie beim Kauf eines Multifunktionsdruckers darauf, dass Sie ein Gerät mit einer möglichst langen Garantiezeit erwerben. 2.3. Schwarzweiß vs. Farbe Die meisten Modelle in Kombidrucker-Tests sind Farbdrucker. Diese sind sinnvoll, wenn Sie häufig Grafiken und Bilder ausdrucken. Zudem erzielen hier Tintenstrahldrucker eine bessere Qualität als Laserdrucker. Für reine Textdokumente ist ein Laserdrucker mit schwarzem Toner am besten geeignet. 2.4. Wichtig im Büro: Druckgeschwindigkeit Wenn Sie den Drucker im privaten Rahmen nutzen möchten, sind Sie weniger auf eine angemessene Druckgeschwindigkeit angewiesen als im Büro. Wer im Büro größere Mengen an Dokumenten ausdrucken muss, sollte eher auf einen Laserdrucker setzen. Insgesamt drucken Laserdrucker in der Regel deutlich schneller als Tintenstrahldrucker. 2.5. Nicht zu vernachlässigen: Bedienungsfreundlichkeit Multifunktionsdrucker haben oft sehr viele Funktionen und Wahlmöglichkeiten. So sind sie oft Multifunktionsdrucker und Scanner in einem. Das macht die Bedienung nicht immer einfacher. Drucker, die auf unnötige Funktionen verzichten, haben meistens übersichtlichere Menüs und sie sind generell einfacher zu bedienen.

3. Die besten Kombidrucker in Tests überzeugen mit Schnelligkeit und vielen Anschlüssen Nicht alles lässt sich zu Hause drucken Auch der beste Multifunktionsdrucker hat seine Grenzen. Diese liegen zum Beispiel in verschiedenen Formaten. Die meisten Drucker in Multifunktionsdrucker-Tests sind auf DIN-A4 ausgelegt. DIN-A3-Drucker hingegen finden Sie zum Beispiel in professionellen Copy-Shops. Multidrucker mit Testsieger-Potenzial erledigen Druckaufträge zügig und effizient. Zudem punkten sie mit einer guten Druckqualität. Die besten Drucker in Tests haben verschiedene Anschlüsse. (Laser-)Multifunktionsdrucker mit WLAN- oder LAN-Anschluss lassen sich in ein Netzwerk einbinden und so von verschiedenen Computern aus ansteuern. Geräte mit einem Karten-Slot oder einem USB-Anschluss können auch direkt auf Speicherkarten und -sticks zugreifen. Drucker mit AirPrint-Funktion erlauben das Drucken direkt vom iPhone aus. Ähnliche Funktionen gibt es auch für andere Smartphone-Betriebssysteme.

4. Multifunktionsdrucker im Test: Kombigeräte sind ideal für die Büroarbeit WLAN-fähige Multifunktionsdrucker eignen sich aufgrund ihrer vielseitigen Funktionen für Büros und umfangreiche Büro-Arbeit zu Hause. Statt mehrerer Einzelgeräte zum Scannen, Drucken und Kopieren, reicht ein einziges Gerät für unterschiedliche Arbeiten völlig aus. Einige Modelle erlauben auch das Faxen von Dokumenten, was aber eine nicht mehr so häufig nachgefragte Funktion ist.

5. Zubehör und zusätzliche Funktionen: So holen Sie alles aus Ihrem Kombidrucker heraus Wichtigstes Zubehör für einen Drucker ist natürlich das sogenannte Druckerpapier. Während für Dokumente, die Sie lediglich zum Archivieren ausdrucken, ein einfaches Papier ausreicht, sollten Sie offizielle Dokumente auf besserem Papier ausdrucken. Für Fotos ist spezielles Fotopapier sinnvoll. Achten Sie beim Kauf des Papiers darauf, ob es für die Verwendung in Tintenstrahl- oder Laserdruckern optimiert ist. Wenn Sie vom Smartphone aus drucken möchten, sollte der Drucker über eine entsprechende Funktion verfügen.

6. Häufige Fragen und Antworten zum Thema Multifunktionsdrucker 6.1. Welche Multifunktionsdrucker sind besonders günstig im Unterhalt? Wenn Sie einen Multifunktionsdrucker kaufen möchten, der keine hohen Folgekosten verursacht, hängt die Wahl des richtigen Geräts auch von der geplanten Verwendung ab. Wenn Sie etwa häufig Texte und auch Grafiken drucken, eignet sich ein Laserdrucker. Für den Druck von reinen Texten ist aber auch ein Multifunktionsgerät als Tintenstrahldrucker ausreichend. Eine gute Möglichkeit, die Druckkosten zu senken, ist die Nutzung von Drittanbieter-Patronen und -Tonern. Diese kosten deutlich weniger als die Produkte der Markenhersteller, leisten aber genauso viel. Beachten Sie bei Farb-Tintenstrahldruckern die Druckeinstellungen: Drucken Sie nur Text, wählen Sie die Einstellung Schwarz-Weiß-Druck. Andernfalls wird das Schwarz für den Text aus den verschiedenfarbigen Tinten der Farbpatrone gemischt. Besonders sparsam sind sogenannte Thermodrucker. Allerdings sind diese Geräte so teuer in der Anschaffung, dass sie sich nicht für Privatanwender lohnen. Daher kommen diese Geräte auch nur in sehr wenigen Multifunktionsdrucker-Tests vor. 6.2. Welcher Multifunktionsdrucker eignet sich für „Wenigdrucker“? Wer nur gelegentlich druckt, benötigt keinen Farblaserdrucker, der in der Anschaffung meist recht teuer ist. Für Wenigdrucker ist ein Tintenstrahl-Drucker das richtige Gerät. Wenn Sie allerdings nur wenig drucken, kann es sein, dass die Tinte in einer Patrone austrocknet. Wenn Sie den Drucker häufiger benutzen, sollten Sie eher zu einem Laserdrucker greifen. Diese Drucker sind auch als Schwarz-Weiß-Drucker erhältlich, die meistens auch noch wesentlich günstiger sind als richtige Farbdrucker. Zu den beliebtesten Geräten gehören die Office Jet Drucker von HP sowie die Modelle der Epson WorkForce-Reihe und die Canon Pixma-Drucker. 6.3. Was bedeutet die Bezeichnung Multifunktionsdrucker eigentlich? Multifunktionsdrucker bzw. Kombidrucker unterscheiden sich von einfachen Druckern durch einen größeren Funktionsumfang. So können Sie mit einem Kombidrucker nicht nur drucken, sondern auch Dokumente einscannen, kopieren und faxen. 6.4. Welche Marken und Hersteller von Multifunktionsdruckern gibt es? Der Markt für Computer und Computerzubehör ist groß und gleicht einem Dschungel von unzähligen Produkten, Markennamen und Herstellern. So finden Sie in der Kategorie Multi-Drucker unter anderem HP-Multifunktionsdrucker, Brother-Multifunktionsdrucker sowie Farblaserdrucker, Tintenstrahldrucker und Multifunktionsgeräte. Wenn Sie schon einen Favoriten unter den Herstellern haben, kann es dennoch sinnvoll sein, auch andere wichtige Marken und Hersteller zu kennen: Brother

Canon

Dell

Epson

HP

Kyocera

Lexmark

Samsung 6.5. Wie bewertet die Stiftung Warentest Multifunktionsdrucker? Die Experten der Stiftung Warentest widmen sich immer wieder Computern und Peripherie-Geräten. So werden auch regelmäßig Drucker getestet. Der aktuelle Multifunktionsdrucker-Testsieger der Kategorie Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker ist der Ecotank ET-2750 von Epson. Dieser wurde mit der Note „gut“ (2,2) bewertet. Die besten Multifunktionsdrucker mit Farblaser-Technik sind zwei Canon-Drucker: Der i-Sensys MF633Cdw und der i-Sensys MF635Cx. Beide erhielten die Note „gut“ (2,5). Bester SchwarzWeiß-Laserdrucker ist der HP-Drucker Laserjet Pro M203dw, der die Note „gut“ (2,4) erhalten hat. Was hat der Multifunktionsdrucker-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt HP Of­fice­Jet Pro 9010 ab. Es ist ab 207,59 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt HP Laserjet Pro M28W, bewertet mit sehr gut, erhältlich ab 173,80 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: HP ENVY Pro 6420 , erhältlich ab 119,00 Euro, bewertet mit sehr gut. Epson XP-3100 , erhältlich ab 77,90 Euro, bewertet mit sehr gut. HP DeskJet Plus 4110 , erhältlich ab 94,49 Euro, bewertet mit sehr gut. HP LaserJet Pro M479fdw , erhältlich ab 919,00 Euro, bewertet mit sehr gut. HP Envy Photo 6230 , erhältlich ab 109,97 Euro, bewertet mit sehr gut. HP LaserJet Pro M283FDW , erhältlich ab 557,98 Euro, bewertet mit sehr gut. HP Of­fice­jet 6950 , erhältlich ab 140,09 Euro, bewertet mit sehr gut. HP Of­fice­Jet Pro 7720 , erhältlich ab 179,95 Euro, bewertet mit sehr gut. Epson Work­Force WF-2830DWF , erhältlich ab 105,00 Euro, bewertet mit sehr gut. Epson Work­Force WF-2860DWF , erhältlich ab 109,85 Euro, bewertet mit gut. Canon Pixma TR8550 , erhältlich ab 349,06 Euro, bewertet mit gut. Mehr Informationen » Welche unterschiedlichen Hersteller enthält der Multifunktionsdrucker-Vergleich? Um unseren Lesern eine möglichst vielfältige Auswahl im Multifunktionsdrucker-Vergleich zu bieten, haben wir Hersteller wie HP, Epson und Canon in unseren Vergleich aufgenommen. Mehr Informationen » Sind die besten Multifunktionsdrucker im Multifunktionsdrucker-Vergleich auch gleichzeitig die teuersten? Das Sprichwort "Qualität hat ihren Preis" stimmt nicht immer. Für die vorgestellten Produkte aus unserem Multifunktionsdrucker-Vergleich können Sie zwischen 77,90 Euro und 919,00 Euro zahlen. Insbesondere unser Preis-Leistungs-Sieger Epson XP-3100 vereint gute Qualität zu einem angemessenen Preis von 77,90 Euro. Mehr Informationen » Welches der Multifunktionsdrucker-Modelle aus dem Multifunktionsdrucker-Vergleich erhielt bisher die höchste Anzahl von Sternen seitens der Kunden? Die höchste Anzahl an Sternen erhielt der HP LaserJet Pro M283FDW - mit insgesamt 4,6 von 5 möglichen Sternen ist dieses Produkt unter den Kunden besonders beliebt. Mehr Informationen » Konnten sich im Multifunktionsdrucker-Vergleich einige Hersteller durch Produkte mit der Bestnote "SEHR GUT" hervorheben? Von den 3 Herstellern wurden insgesamt folgende 11 Produkte mit der Bestnote "SEHR GUT" ausgezeichnet: HP Of­fice­Jet Pro 9010, HP Laserjet Pro M28W, HP ENVY Pro 6420 , Epson XP-3100, HP DeskJet Plus 4110, HP LaserJet Pro M479fdw, HP Envy Photo 6230, HP LaserJet Pro M283FDW, HP Of­fice­jet 6950, HP Of­fice­Jet Pro 7720 und Epson Work­Force WF-2830DWF. Mehr Informationen » Welche Modelle stellt die Redaktion im Multifunktionsdrucker-Vergleich vor? Nach langer Recherche verschiedener Multifunktionsdrucker hat die Redaktion folgende 13 Multifunktionsdrucker-Modelle ausgewählt, die sich durch ihre Produkteigenschaften auszeichnen: HP Of­fice­Jet Pro 9010, HP Laserjet Pro M28W, HP ENVY Pro 6420 , Epson XP-3100, HP DeskJet Plus 4110, HP LaserJet Pro M479fdw, HP Envy Photo 6230, HP LaserJet Pro M283FDW, HP Of­fice­jet 6950, HP Of­fice­Jet Pro 7720, Epson Work­Force WF-2830DWF, Epson Work­Force WF-2860DWF und Canon Pixma TR8550. Mehr Informationen » Welche weiteren Produktvorschläge erhalten Leser des Multifunktionsdrucker-Vergleichs? Lesern von unserem Multifunktionsdrucker-Vergleich werden in der Regel ähnliche Produkte wie Multi-Funktionsdrucker, Canon Pixma TR 8550 oder HP DeskJet 2630 angezeigt. Wir bieten Ihnen daher eine geeignete Übersicht der besten Produkte, aus denen Sie Ihren persönlichen Favoriten auswählen können. Mehr Informationen » Mul­ti­funk­ti­ons­dru­cker Preis des Mul­ti­funk­ti­ons­dru­ckers Druck­tech­no­lo­gie Drucktem­po 1. HP Of­fice­Jet Pro 9010 207,59 € Tin­ten­strahl 22 Seiten/Min 2. HP Laserjet Pro M28W 173,80 € Schwarz-Weiß-Laser 18 Seiten/Min 3. HP ENVY Pro 6420 119,00 € Tin­ten­strahl 10 Seiten/Min 4. Epson XP-3100 77,90 € Tin­ten­strahl 33 Seiten/Min 5. HP DeskJet Plus 4110 94,49 € Tin­ten­strahl 8,5 Seiten/Min 6. HP LaserJet Pro M479fdw 919,00 € Far­bla­ser 27 Seiten/Min 7. HP Envy Photo 6230 109,97 € Tin­ten­strahl 13 Seiten/Min 8. HP LaserJet Pro M283FDW 557,98 € Far­bla­ser 21 Seiten/Min 9. HP Of­fice­jet 6950 140,09 € Tin­ten­strahl 16 Seiten/Min 10. HP Of­fice­Jet Pro 7720 179,95 € Tin­ten­strahl 22 Seiten/Min 11. Epson Work­Force WF-2830DWF 105,00 € Tin­ten­strahl 33 Seiten/Min 12. Epson Work­Force WF-2860DWF 109,85 € Tin­ten­strahl 14 Seiten/Min 13. Canon Pixma TR8550 349,06 € Tin­ten­strahl 15 Seite/Min