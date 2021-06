Multimeter sind – wie es ihrem Namen entspricht – vielseitig einsetzbar. So können Sie mit einem solchen Gerät prüfen, ob bei einem Haushaltsgerät noch Strom fließt, wenn es darum geht, einen Defekt zu finden. Sie können mit einem Multimeter aber auch die Spannung Ihrer Autobatterie messen. Anders als ein Voltmeter, welches nur die Spannung messen kann, können Sie mit einem Multimeter auch Stromstärke und Widerstand messen.

In unserem Multimeter-Vergleich 2021 zeigen wir Ihnen verschiedene Modelle und ihre wichtigsten Eigenschaften. In unserem Ratgeber erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf achten sollten, damit Sie den besten Multimeter für Ihre Zwecke finden.

Die meisten Menschen greifen sicher am liebsten zu einem digitalen Multimeter. Aber auch analoge Multimeter sind für viele Einsatzzwecke gut geeignet.

Multimeter lassen sich in zwei Kategorien einteilen: analoge Multimeter und digitale Multimeter. Wie sich diese beiden Typen voneinander unterscheiden, verdeutlicht die folgende Tabelle.

Bei beiden Varianten können mittels eines Wählschalters die gewünschten Messbereiche ausgewählt werden. Zudem haben die Geräte einen Schalter zum Ein- und Ausschalten. Es ist ratsam, immer erst die Messleitungen am Gerät anzuschließen, ehe es eingeschaltet wird.

Analoge Modelle haben eine Skala, von der die entsprechenden Werte abgelesen werden können . Zur besseren Orientierung sind die verschiedenen Messbereiche, zum Beispiel Spannung, Stromstärke oder Widerstand, in verschiedenen Farben dargestellt.

Multimeter können für verschiedene Zwecke eingesetzt werden . Multimeter werden oft auch im Zusammenhang mit Voltmetern, Spannungsmessern oder Stromzange genannt. Es gibt analoge und digitale Geräte, die sich unter anderem in der Art des Displays unterscheiden.

2. Kaufberatung: So finden Sie den besten Multimeter

Im Handel sind verschiedene Oszilloskope, Voltmeter, Stromzangen und ähnliche Geräte erhältlich. Wenn Sie mit einem Multimeter Autobatterien testen möchten oder eine Batteriespannung messen möchten, reicht meist ein günstiges Multimeter. Wir verraten Ihnen, worauf es zu achten gilt, wenn Sie ein Multimeter kaufen möchten. Welche Funktionen sind wichtig?

2.1. Die verschiedenen Messgrößen

Egal, ob Sie ein Fluke-Multimeter oder ein Gerät eines anderen Herstellers nutzen, die Messgrößen sind wichtig. Um etwa Batteriespannung messen zu können, muss das Gerät die Spannung (in Volt) messen können. Die meisten Geräte in Digital-Multimeter-Tests können 0,2 bis 1.000 Volt Gleichspannung sowie 2 – 700 Volt Wechselspannung messen.

Die Stromstärke wird nur bei Gleichstrom gemessen. Hier liegt der Messbereich der meisten Geräte zwischen 0,2 mA (Milli-Ampere) und 10 A (Ampere). Der Widerstand wird in Ohm angegeben, hier liegt der Messbereich der meisten Multimeter zwischen 200 Ohm und 200 Kilo-Ohm. Ampere messen mit einem Multimeter ist also kein Problem.

Nur wenige Multimeter können auch die Frequenz messen. Hierbei können Werte bis zu 200 kHz (Kilohertz) angezeigt werden. Möchten Sie die Kapazität eines Kondensators messen bzw. die Kapazität eines Elektrolytkondensators prüfen, geben Multimeter meist Werte zwischen 2 – 200 nF (Nanofarad) an.

2.2. Anzeige und digitales Display

Moderne Multimeter haben meist ein digitales Display, das sich sehr einfach ablesen lässt. Entsprechend einfach ist die Benutzung eines solchen Multimeters. Dabei ist es egal, ob Sie mit dem Multimeter den Strom messen möchten oder mit dem Multimeter den Widerstand messen möchten.

2.3. LED-Beleuchtung

Ein weiterer Aspekt der Bedienung eines Digital-Multimeters ist die Möglichkeit, das Display zu beleuchten, das funktioniert auch bei vielen Multimetern von Fluke. Wenn Sie auch in dunklen Räumen mit Ihrem Multimeter die Spannung messen, können Sie das Display mit einer LED beleuchten, sodass auch im Dunkeln der angezeigte Wert gut erkannt werden kann.

2.4. Dioden-Test

Sie können mit einem Multimeter Ampere messen oder den Widerstand messen. Sie können aber auch Fehler innerhalb eines Stromkreislaufs ausfindig machen. Dazu leuchtet eine Leuchtdiode auf. Auf diese Weise können Sie beispielsweise Kabelbrüche finden.

2.5. Das gibt es dazu: Zubehör und Ausstattung

Wie komfortabel die Bedienung des Digital-Multimeters ist, hängt auch von Funktionen, Zubehör und Ausstattung ab. Da ein digitales Gerät auf elektrische Energie angewiesen ist, sollte eine entsprechende 9-V-Block-Batterie dem Gerät beiliegen.

Viele Hersteller wie Fluke liefern darüber hinaus eine Tasche mit, in der das Multimeter aufbewahrt und transportiert werden kann. So können Sie das Gerät problemlos vom Keller in die Garage tragen, wo Sie mit Ihrem Multimeter die Autobatterie testen können.