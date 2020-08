Was für die Generation unserer Eltern das Schweizer Taschenmesser war, ist für viele heute das Multitool: ein steter, treuer Begleiter im Alltag. Das praktische Multifunktionswerkzeug mit integrierter Zange wurde Anfang der 1980er Jahre vom Amerikaner Tim Leatherman erfunden und hat mittlerweile die ganze Welt erobert. Kaum ein Handwerker geht heute ohne Multitool am Gürtel aus dem Haus und die meisten Outdoor-Fans schwören auf ihren Leatherman, wenn es wieder in die Natur geht.

Kann ein Multitool Ihren Werkzeugkasten ersetzen ? In vielen Situationen: ja, insgesamt aber: nein. Die in einem Multitool zusammengestellten Werkzeuge können zwar vieles, aber nie auf demselben Niveau wie ein einzelnes Werkzeug vom selben Typ. Aber für komplexe Reparaturen sind Multitools auch nicht gedacht, sondern als spontanes Hilfsmittel für unterwegs.

Leatherman gegen Wenger, amerikanisches Multitool gegen Schweizer Taschenmesser – wir erläutern Ihnen in der folgenden Tabelle die wichtigsten Unterschiede.

3. Kaufberatung: Darauf sollten Sie achten Bevor Sie ein Multitool kaufen, sollten Sie sich eine Reihe von Fragen stellen: Wofür möchte ich das Multitool hauptsächlich verwenden? Welche Werkzeuge benötige ich? Und vieles mehr. Wir haben Ihnen die wichtigsten Kriterien zusammengestellt. So werden Sie sicher das beste Multitool für Ihre Zwecke finden. » Mehr Informationen

3.1. Werkzeuge: Messer, Zange und mehr

Ein Multitool steht und fällt mit den integrierten Werkzeugen. Was nützt Ihnen eine Feile, die Sie nie benutzen, wenn dafür die Schere fehlt, die für Sie wirklich wichtig wäre? Machen Sie also Gedanken über mögliche Verwendungszwecke und Ihre eigenen Prioritäten.

Die wichtigsten Funktionen sind:

Ein Messer hat so gut wie jedes Multitool integriert, die Modelle vom Typ Leatherman meist sogar zwei – eines mit geradem Schliff und eines mit Wellenschliff.

hat so gut wie jedes Multitool integriert, die Modelle vom Typ Leatherman meist sogar zwei – eines mit geradem Schliff und eines mit Wellenschliff. Die Kombizange mit Drahtschneider ist das Erkennungsmerkmal der meisten Multifunktionswerkzeuge vom Typ Leatherman. Damit können Sie Nägel aus der Wand ziehen oder auch mal ein Kabel kappen.

ist das Erkennungsmerkmal der meisten Multifunktionswerkzeuge vom Typ Leatherman. Damit können Sie Nägel aus der Wand ziehen oder auch mal ein Kabel kappen. Eine Säge , die für Äste oder dünnere Bretter geeignet ist, finden Sie ebenfalls an vielen Multitools.

, die für Äste oder dünnere Bretter geeignet ist, finden Sie ebenfalls an vielen Multitools. Auch Schraubendreher sind oft vertreten, doch hier gibt es große Unterschiede. Einige Multifunktionswerkzeuge haben nur jeweils einen Schlitz- und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, während in anderen Multitools Bithalter fest verbaut sind. Durch die auswechselbaren Bits können Sie das Tool für jede Art von Schrauben verwenden.

sind oft vertreten, doch hier gibt es große Unterschiede. Einige Multifunktionswerkzeuge haben nur jeweils einen Schlitz- und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, während in anderen Multitools fest verbaut sind. Durch die auswechselbaren Bits können Sie das Tool für jede Art von Schrauben verwenden. Eine kleine Schere mit Federmechanismus , wie sie bei den meisten Tools zu finden ist, kann universell eingesetzt werden – egal ob Sie ein Stück Stoff, die Angelsehne oder auch mal die Fingernägel schneiden müssen.

, wie sie bei den meisten Tools zu finden ist, kann universell eingesetzt werden – egal ob Sie ein Stück Stoff, die Angelsehne oder auch mal die Fingernägel schneiden müssen. Viele Multitools besitzen eine Ahle mit Öse . Eine Feile ist häufig, aber nicht immer eingebaut.

. Eine ist häufig, aber nicht immer eingebaut. Multitools vom Typ Leatherman haben für die Nutzung als Lineal Markierungen am Griff. Damit können Sie bis zu einer Länge von ca. 20 cm exakt messen.

Markierungen am Griff. Damit können Sie bis zu einer Länge von ca. 20 cm exakt messen. Dosen- und Flaschenöffner gehören zur Standard-Ausstattung und sind nicht nur beim Camping ausgesprochen praktisch.

gehören zur Standard-Ausstattung und sind nicht nur beim Camping ausgesprochen praktisch. In Tools vom Typ Schweizer Taschenmesser finden Sie außerdem oft einen Korkenzieher sowie Zahnstocher und Pinzette, die im Griff verstaut werden können.

3.2. Arretiervorrichtung schützt vor Verletzungen

Ein Schwachpunkt bei der Verwendung von Multifunktionstools ist oft der Klappmechanismus. Denn schon ein leichtes Abrutschen kann zu einem ungewollten Einklappen und damit zu Verletzungen an der Hand führen.

Daher besitzen die besten Multitools einen Feststellmechanismus für die einzelnen Werkzeuge, die sogenannte „Arretiervorrichtung“. Damit rasten die Werkzeuge nach dem Ausklappen ein und können nur mithilfe eines Knopfes wieder eingeklappt werden. Dies erhöht die Stabilität und Nützlichkeit des Multitools enorm.

Achtung: Wenn die Klinge Ihres Multitools mit einer Hand von außen geöffnet und arretiert werden kann, fällt das Multitool als „Einhandmesser“ unter das Waffengesetz (§ 42a Abs. 1 WaffG) und darf in der Öffentlichkeit nicht geführt werden, wenn kein berechtigtes Interesse vorliegt – zum Beispiel zur Ausübung des Berufs. Falls Sie also kein Handwerker auf dem Weg zur Baustelle sind, sollten Sie derartige Multitools in der Öffentlichkeit ausschließlich in einem verschlossenen Behältnis mit sich führen. Andernfalls kann die Polizei das Multitool konfiszieren und eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz stellen.

Schweizer Taschenmesser mit Fingernagelkerbe fallen aber nicht unter diesen Paragrafen, selbst wenn das Messer arretiert werden kann. Denn zum Ausklappen der Klinge benötigen Sie beide Hände.

3.3. Größe & Gewicht sind zentral für die Alltagstauglichkeit

Wenn Sie das Multitool im Alltag immer bei sich haben wollen, sollten Sie darauf achten, dass es weder zu groß, noch zu schwer ist. Denn Multifunktionswerkzeuge gibt es in jeder Größen- und Gewichtsklasse: In unserem Multitool-Vergleich 2020 sind Modelle bis zu einer Länge von 16 cm im geschlossenen Zustand mit einem Gewicht von über 200 g vertreten. Ein derartiges Multitool gehört wohl eher in den Rucksack als an den Gürtel.

Am anderen Ende des Spektrums gibt es Mini-Multitools, die sogar am Schlüsselbund getragen werden können. Ein gutes Beispiel ist der Mini-Leatherman Micra, der bei einer Länge von 6,5 cm nur 51 g auf die Waage bringt. Bei derart kleinen Mini-Multitools müssen Sie aber Abstriche bei der Stabilität in Kauf nehmen.

3.4. Zubehör: Holster und Clip erleichtern den Transport

So viel ein Multitool auch alleine schon kann: Erst mit dem passenden Zubehör wird es zum perfekten Multitool-Set, das Sie täglich im Alltag begleitet. Zum Transport bieten viele Marken passende Holster an, mit denen Ihr Multitool am Gürtel transportiert werden kann.

Mit einem Leatherman-Sideclip geht das sogar noch leichter. Der wird am Multitool (zum Beispiel einem Mini-Leatherman) angebracht und dann brauchen Sie nicht einmal mehr einen Gürtel zum Transport. Befestigen Sie Ihren Gürtel mit dem Clip einfach an Ihrer Hosen- oder auch Hemdtasche.

Und falls Ihr Multitool einen Bithalter hat, sollten Sie unbedingt das passende Bitkit erwerben. Nur so holen Sie alles aus Ihrem Tool heraus. Leatherman bietet zum Beispiel ein Kit mit 21 doppelseitigen Bits an. Damit lösen Sie garantiert jede Schraube, die Ihnen begegnet.