Viele Menschen sind sich über die Bedeutung der Zahnreinigung für ihre Gesundheit bewusst. Dennoch helfen nur wenige mit regelmäßigen Zahnseide-Behandlungen nach, obgleich sie von Zahnärzten immer wieder empfohlen werden. Eine gründliche Zahnreinigung ist nicht nur aus kosmetischen und hygienischen, sondern vor allem aus gesundheitlichen Gründen unumgänglich. Besonders in den heutigen Zeiten, in denen Zucker in Form von Süßigkeiten und Fruchtsäften in Massen konsumiert werden, ist ein gesundes Gebiss unumstritten mit einer optimalen Reinigung verbunden.

Hier kann sich der berüchtigte Zahnbelag namens Plaque genauso bilden wie auf der Zahnoberfläche. Nicht weniger fatal ist, dass sich Essensreste hier am besten ansammeln können. Gleichzeitig sind sie hier aufgrund der Enge der Zähne hier auch am schwersten zu entfernen. Damit stellen sie den optimalen Nährboden für alle möglichen Bakterien dar , die sich in diesem nahrhaften Versteck ungestört vermehren können. Oft bemerkt man sie erst, wenn es bereits zu spät ist.

Die meisten Menschen legen den Fokus bei ihrer Zahnhygiene eindeutig auf die sichtbaren Zahnoberflächen . Während die einen vorbildlich in kreisenden Bewegungen der Zahnbürste bis in jeden Backenzahn und Zwischenraum schrubben, begnügen sich andere mit einem oberflächlichen Putzen.

Ist so eine Munddusche überhaupt sinnvoll oder ist eine Munddusche sogar schädlich? Reicht eine gute Handzahnbürste (z.B. die Oral-B-Zahnbürste) oder muss es gleich eine Ultraschallzahnbürste sein? Lassen sich mit Mundduschen auch die Halsmandeln reinigen und dadurch gar Mandelsteine entfernen? All das soll Ihnen hier beantwortet werden.

2. Die Munddusche

Oft scheitert die ungenügende Zahnreinigung weder an Unwissen noch an Faulheit. Viel mehr sind die Hilfsmittel von Zahnbürste bis Zahnseide relativ primitive Mittel, die schlichtweg nicht über die Wirksamkeit einer professionellen Zahnreinigung verfügen. Zuhause ist es also gar nicht so einfach, in jeden Zwischenraum zu gelangen und dort wirklich alle Essensreste zu entfernen – egal wie sehr man schrubbt und herumstochert.

Eignen sich Mundduschen zur Mandelstein-Behandlung? Bei vielen Betroffenen bewährt sich die Munddusche im Alltag als Unterstützung, um die Halsmandeln zu reinigen und somit Tonsillensteine zu vermeiden. Während Hilfsmittel wie Pinzetten und Wattestäbchen für den empfindlichen Mandelbereich ungeeignet sind, ist der Wasserstrahl in diesem Bereich unbedenklich. Eine professionelle und langfristige Behandlung stellt das aus medizinischer Sicht allerdings nicht dar.

2.1. Die Munddusche als Lösung des Problems?

Doch wie kann der Normalverbraucher es schaffen, seine Zähne unabhängig vom Zahnarzt gründlich genug zu reinigen und in diesem Zustand zu erhalten? Genau dieser Frage hat sich ein US-amerikanischer Ingenieur in den 60er-Jahren angenommen. Zusammen mit seinem Zahnarzt wollte er ein Gerät entwickeln, dass einen Hauch von professioneller Zahnmedizin-Technik mit in die privaten Badezimmer bringt.

Nur so, glaubten sie, würde der Zahnarzt-Besuch gar nicht erst erforderlich werden. Sie wollten das Problem nicht erst im Behandlungszimmer, sondern gleich bei seiner Wurzel packen.

Zwar war zu ihrer Zeit schon seit Längerem die elektrische Zahnbürste von Vorreitern wie Oral-B auf dem Markt, aber der hohe Patientenandrang bezeugte, dass selbst diese elektrische Innovation keine ausreichenden Dienste erweisen kann. Außerdem nutzten nur wenige Konsumenten die teure elektrische Zahnbürste von Marken wie Oral B.

Mit der Erfindung der Munddusche war die Marke Waterpik geboren, die noch heute führender Mundduschen-Hersteller in den USA ist.

Auch in Deutschland gilt dieses Original der ersten Stunde als wichtiger Hersteller, weswegen sich die Ultra-Professional-Munddusche von Waterpik besonderer Beliebtheit erfreut. Marken wie Philips und Panasonic haben später weitere Ausführungen des ersten Modells geschaffen, die auf verschiedene Ansprüche ausgerichtet sind.

Bezahlbare Möglichkeit einer regelmäßigen Intensivreinigung

Schnelle, unkomplizierte Anwendung

Handliches Gerät ohne viel Zubehör Essenreste können in die Zahntaschen gelangen und so Zahn und Zahnfleisch schädigen

Erfordert Akkuladung bzw. Batterie

Aufwändig in der Reinigung

2.2. Wie funktioniert eine Munddusche?

Tipp: Ein besonders gründliches Ergebnis soll laut Experten die sogenannte Ultraschallzahnbürste erzielen. Hier wird zuerst die Zahnpasta auf den Zähnen verteilt – danach arbeitet ein kleiner Schwamm am Kopf der Zahnbürste wie von selbst.

Eine Unterstützung kann in Kombination mit der Schallzahnbürste die Munddusche darstellen, die mithilfe eines starken Wasserstrahls in die engsten Zwischenräume gelangt und dort effektiv Essensreste und losen Zahnbelag wegspült. Das Wasser erreicht Stellen im Mund, die mit Zahnbürste und Zahnseide unmöglich zu erreichen sind. Außerdem massiert der Wasserstrahl das Zahnfleisch, was eine zusätzliche Förderung der Zahngesundheit bedeuten kann.