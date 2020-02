Mehr als 1,5 kg schaffen die besten Nass-Trockensauger anzusaugen. Doch damit gewinnen sie noch keinen Nass-Trockensauger-Test. Die Qualität der Allessauger liegt darin, wie effektiv sie unterschiedliche Arten von Schmutz aufnehmen. So müssen sie genauso gründlich Sand und Kieselsteine aufnehmen wie Wasserpfützen.

In unserem Nass-Trockensauger-Vergleich 2020 erklären wir, wann der Allessauger als Reinraum-Staubsauger taugt (z. B. im Gewerbe) und wann als Werkstattsauger. Gerade beim Einsatz in der Werkstatt ist pure Saugleistung nicht alles, sondern Lautstärke, Ausstattung und Zubehör fallen ebenfalls ins Gewicht.

Wenn Sie einen Nass-Trockensauger kaufen, sehen Sie ihm seine Qualitäten nicht auf den ersten Blick an. An dieser Stelle hilft natürlich die Kaufberatung von Nass-Trockensauger-Tests wie Stiftung Warentest, doch nicht immer ist ein passender Test vorhanden.

2. Steckdose und Blasfunktion für Werkstattsauger

Nass-Trockensauger kommen aber nicht nur am Boden zum Einsatz, sondern auch als Werkstattstaubsauger an der Hobelbank. Mit dem richtigen Saugadapter schließt sich der Nass-Trockensauger als Werkstattsauger an jedes Schleifgerät oder Säge an.

Gerade die bekannten Werkzeughersteller wie Bosch, Makita, Einhell und Festool bringen passende Werkstattstaubsauger heraus. Bosch tritt hier besonders mit seiner Professional-Marke in Erscheinung.

Optimal wird der Mehrzwecksauger für die Werkstatt, wenn er eine Steckdose verbaut hat, an der Sie Ihr Elektrowerkzeug anschließen können. Sobald Sie also Ihre Säge oder Schleifgerät starten, schaltet dies automatisch den Werkstattsauger mit an. An der Sauger-Steckdose ist in der Regel vermerkt, wie viel Watt das Werkzeug maximal ziehen darf.

So angeschlossen lärmt der Nass-Trockensauger immer nur dann, wenn Sie auch wirklich Dreck verursachen.

Puste-Funktion haben selbst Profi-Geräte nicht immer

Eine Puste-Funktion ist Goldwert, wenn sie beispielsweise an filigranen Holzstücken schnitzen und diese nicht einsaugen wollen. So können Sie sanft die Späne fortblasen. In der Regel wird der Schlauch zum Pusten auf den Luftausstrom des Nass-Trockensaugers gesteckt.

Doch nicht jeder Hersteller spendiert seinem Sauger diese Funktion. Auffällig ist, das Modelle, die für Profi-Werkstätten oder Baustellen konzipiert sind, dies meist nicht bieten (z. B. Bosch GAS Modelle und die Festool Midis).