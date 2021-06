Kaum ein anderer Markt bzw. ein anderes Segment weist permanent so viele Veränderungen und Neuerungen auf, wie der Bereich rund um Laptops, PCs, Tablets und Netbooks. Die handlichen und smarten Geräte sind selbst als preiswerte Netbooks ein beliebter Begleiter für Schule, Uni und Beruf.

1. Netbooks – wie sie funktionieren und was sie leisten können

Egal, ob ein Apple Netbook oder ein Modell von Lenovo, die Funktionsweise von Netbooks in Netbook-Tests ist prinzipiell bei allen Anbietern ähnlich.

Selbst billige Netbooks und Restposten-Netbooks besitzen die gleichen Komponenten.

Unter der Bezeichnung „Netbook“ wird die Art von Geräten zusammengefasst, bei denen neben Design und Leistungsfähigkeit besonders die Mobilität im Fokus steht.

Netbooks sind prinzipiell kleine Notebooks und bestehen aus einem aufklappbaren Bildschirm beziehungsweise aus einem Display und einer Tastatur.

Im Inneren versorgt ein Akku die Geräte mit ausreichend Energie, die über ein Ladekabel aus der Steckdose durch Strom gewonnen wird.

Das Gewicht überschreitet aufgrund der auf Mobilität ausgerichteten Konstruktion selten die Grenze von 1,5 Kilogramm, während die Bildschirme ebenfalls selten größer als 11 Zoll sind.

Wie bei einem großen Laptop genießen Sie die Vorzüge einer vollwertigen Tastatur, was vielen Menschen an den konkurrierenden handlichen Tablets fehlt. Im Inneren arbeitet wie in Computern und Laptops auch ein Prozessor, der über ein entsprechendes Betriebssystem gesteuert wird.

Wenn Sie die Geräte beruflich oder zum Spielen nutzen wollen, achten Sie besonders auf den Netbook Arbeitsspeicher. Dieser ist in der Regel wesentlich kleiner als bei einem herkömmlichen Notebook.

Geeignet sind Netbooks besonders zum bequemen Surfen im Internet. Dank der zusätzlichen Tastatur und dem Bildschirm ist der Typ Netbook auch in der Uni oder in einem Kundengespräch ein besserer Begleiter als ein Tablet.

Sie machen sich mit einem Netbook schnell Notizen, versenden eine E-Mail oder bearbeiten eine kleine Datenbank, indem Sie die Tastatur nutzen können.

Kleine Netbooks sind für Schüler, Studenten und Mitarbeiter mit diversen Kundenterminen ein ideales Arbeitsgerät, das dank Internet und leistungsfähigen Programmen wunderbar in unseren modernen Alltag passt.