Noise Cancelling-Kopfhörer stehen für eine Technologie, die unerwünschte Störgeräusche filtert, sodass nur die Musik an Ihr Ohr dringt, die Sie hören möchten.

Ohrumschließende Kopfhörer reduzieren schon aufgrund ihrer Bauweise Außengeräusche. Da Sie das Ohr umschließen, sind sie zudem etwas komfortabler als On-Ear-Kopfhörer, die nur auf dem Ohr liegen.

Noise-Cancelling-Kopfhörer eignen sich für unterwegs, etwa im Flugzeug oder in der Bahn, aber auch im Büro oder im Park. Im Straßenverkehr sollten diese Kopfhörer aber nicht getragen werden.

Wer regelmäßig Bahn fährt oder mit dem Flugzeug reist, schaltet gerne die Gespräche Mitreisender und das Brummen von Maschinen aus. Dazu ist heute nicht vielmehr nötig als das Anschließen von Kopfhörern an das Smartphone, das wir ohnehin stets griffbereit haben. Wer sicher sein möchte, nichts mehr von seiner Umwelt mitzukriegen, dreht den Volumenregler voll auf und lässt die Musik in voller Lautstärke in sein Ohr dröhnen. Dass dies nicht allzu gut für das Gehör ist, sollte klar sein.

Abhilfe schaffen hier Noise-Cancelling-Kopfhörer, die die Außenwelt sozusagen abschalten. Wir haben eine Reihe von Kopfhörer-Tests studiert und fassen die wichtigsten Informationen für Sie in unserem Noise-Cancelling-Kopfhörer-Vergleich 2021 zusammen. Unsere Kaufberatung sagt Ihnen, worauf Sie beim Kauf achten sollten, damit Sie den besten Kopfhörer finden.

1. Musik an, Welt aus: Noise-Cancelling-Kopfhörer blenden störende Geräusche aus Der englische Begriff Noise Cancelling steht für Schall- bzw. Rauschunterdrückung. Damit ist auch schon erklärt, was einen Noise-Cancelling-Kopfhörer ausmacht: Er blendet Störgeräusche aus und sorgt dafür, dass Sie ungestört Ihre Lieblingsmusik hören können. Die Lärmunterdrückung kann auf zwei verschiedenen Wegen geschehen: passiv und aktiv. Eine passive Lärmunterdrückung bietet jeder Kopfhörer, da er Sie gewissermaßen abschirmt. Für eine aktive Lärmunterdrückung hingegen sind technische Mittel erforderlich. Beim Active Noise Cancelling (ANC) wird dem störenden Schall ein künstlicher Schall entgegengesetzt, der ihn sozusagen auslöscht. Man kann also sagen, dass Lärm mit einer Art Gegenlärm bekämpft wird. Dazu wird das störende Signal aufgenommen und ein Prozessor sorgt dafür, dass ein exakt gegensätzliches Signal gesendet wird. Dadurch heben sich beide Signale auf. Diese Technik wurde ursprünglich in Bose-Noise-Cancelling-Kopfhörern eingesetzt, die in der Luftfahrt verwendet wurden. Mit der Zeit wurden die Kopfhörer mit Lärmunterdrückung auch im zivilen Bereich immer beliebter. Heute gibt es unzählige Modelle auf dem Markt: Noise-Cancelling-Kopfhörer von Sony, Panasonic, AKG, Teufel oder Noise-Cancelling-Kopfhörer von Bose. Außerdem sind In-Ear-Noise-Cancelling-Kopfhörer oder On-Ear-Modelle, Wireless-Noise-Cancelling-Kopfhörer mit Bluetooth und kabelgebundene Modelle erhältlich. Die Auswahl verschiedener Kopfhörer ist also groß. Die Vor- und Nachteile von Kopfhörern mit Außengeräuschunterdrückung: störende Umgebungsgeräusche werden ausgeblendet

Gehörschonend

ideal für Reisen mit Bahn oder Flugzeug

Musikgenuss durch hohe Klangqualität hochwertige Kopfhörer recht teuer

Abschottung von der Außenwelt

Einsatz im Straßenverkehr ist gefährlich

eingeschränkte Funktion bei hochfrequenten Geräuschen 1.1. Verschiedene Arten von Noise-Cancelling-Kopfhörern Noise-Cancelling-Kopfhörer sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Sie unterscheiden sich in der Art des Anschlusses: Neben Bluetooth-Kopfhörern, die über die Bluetooth-Schnittstelle mit Smartphone, Tablet oder Computer verbunden werden, gibt es natürlich auch Modelle, die mit einem Kabel an den Klinkenanschluss des entsprechenden Wiedergabegeräts angeschlossen werden. Tipp: Apple stattet seine iPhones seit einigen Jahren nicht mehr mit Klinkenanschlüssen aus. Hier können Sie entweder Bluetooth-Noise-Cancelling-Kopfhörer verwenden oder auf den beigelegten Adapter des iPhones zurückgreifen. Kopfhörer mit Kabel bieten oft eine bessere Klangqualität als Bluetooth-Kopfhörer. Dafür sind kabelgebundene Kopfhörer etwas umständlicher in der Handhabung und zudem anfällig für Kabelbrüche, gerade wenn sie oft unterwegs genutzt werden und das Kabel zusammengelegt wird.

Ein weiterer Aspekt ist die Bauweise der Kopfhörer. In vielen Noise-Cancelling-Kopfhörer-Tests sind sowohl In-Ear-Modelle als auch On-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer vertreten. Über die wichtigsten Merkmale der verschiedenen Typen informiert Sie die folgende Tabelle. Bauweise Eigenschaften In-Ear-Kopfhörer

kleine und kompakte Bauart

passen in jede Tasche

austauschbare Silikon-Aufsätze in verschiedenen Größen

Hörkanal wird optimal abgeschirmt On-Ear-Kopfhörer

Kopfhörer liegen auf den Ohrmuscheln auf

Ohr wird nicht komplett umschlossen

verstellbare Bügel für Tragekomfort bei verschiedenen Größen

Druckgefühl bei längerem Tragen möglich

Abschirmleistung bauartbedingt nicht optimal Over-Ear-Kopfhörer

vergleichsweise groß

Ohr wird komplett umschlossen

auch passive Abschirmung recht gut

verstellbare Bügel für Tragekomfort

2. Kaufberatung: So finden Sie den besten Noise-Cancelling-Kopfhörer Wenn Sie einen guten Noise-Cancelling-Kopfhörer kaufen möchten, sollten Sie sich schon im Vorfeld überlegen, welche Bauart Sie bevorzugen. Wenn Sie den Kopfhörer unterwegs nutzen möchten, sollten Sie auf eine gute Akkuleistung achten, damit Sie nicht unverhofft ohne Musik dastehen. Keine Sorge, es muss nicht unbedingt der Noise-Cancelling-Kopfhörer-Testsieger sein, auch ein preiswerteres Modell kann das richtige für Sie sein. 2.1. Ausreichend Energie auch unterwegs: die Akkulaufzeit Egal ob es sich um einen Bose-Kopfhörer oder einen Philips-Kopfhörer handelt, wenn er unterwegs genutzt werden soll, muss die Akkulaufzeit stimmen. Denn wenn der Akku schon nach kurzer Zeit aufgibt, eignet sich der Kopfhörer nicht für längere Reisen. Sehr gute Modelle haben eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. 2.2. Wichtig bei kabelgebundenen Modellen: die Kabellänge Viele moderne Kopfhörer, seien es Noise-Cancelling-Kopfhörer von Beats oder Sony Noise-Cancelling-Kopfhörer, sind kabellos. Bluetooth-Kopfhörer sind praktisch, dennoch schwören viele Nutzer auf Kopfhörer mit Kabel. Dabei sollten Sie darauf achten, dass die Kabellänge passt. Es müssen nicht mehrere Meter sein, aber das Kabel sollte lang genug sein, um das Smartphone, das ja häufig für die Musik sorgt, in die Jacken- oder Hosentasche zu stecken. Ideal ist eine Kabellänge zwischen 80 und 120 Zentimetern. 2.3. Aufs Ohr: der Tragekomfort Auch der Tragekomfort von Kopfhörern spielt eine Rolle, unabhängig davon, ob es sich beispielsweise um Bose-In-Ear–Noise-Cancelling-Kopfhörer, Bose-Noise-Cancelling-Kopfhörer oder Sony-Noise-Cancelling-Kopfhörer oder Philips-Kopfhörer handelt. Wenn Sie einen Kopfhörer vor Ort ausprobieren können, haben Sie zwar eine grobe Vorstellung vom Tragegefühl, können aber meist nicht einschätzen, wie sich längeres Tragen auswirkt.

Grundsätzlich gilt, dass ein möglichst geringes Gewicht und gut gepolsterte Kopfhörermuscheln sich positiv auswirken.

3. Der beste Noise-Cancelling-Kopfhörer hat einen sehr guten Klang und eine lange Akkulaufzeit Kopfhörer, die in Tests besonders gut abschneiden, überzeugen die Tester mit einem sehr guten Klang und einer langen Akkulaufzeit. Diese Aspekte sind gewissermaßen wichtige Standards, da Kopfhörer besonders oft unterwegs und auf Reisen genutzt werden. Wenn Sie Ihren Noise-Cancelling-Kopfhörer im Büro nutzen möchten, etwa in der Pause oder um sich besser konzentrieren zu können, ist der Aspekt der Akkulaufzeit sicher zu vernachlässigen. Aber in puncto Klangqualität sollten Musik-Fans keine Abstriche machen.

4. Kopfhörer im Test: Noise-Reduction-Kopfhörer reduzieren Außengeräusche Fernbedienung und Headset Viele Kopfhörer haben eine spezielle Fernbedienung am Kabel, über die sie schnell auf die wichtigsten Funktionen zugreifen können. Modelle mit integriertem Headset können Sie zum Telefonieren unterwegs verwenden. Außerdem können Sie damit die Musiklautstärke anpassen oder auf „Pause“ drücken. Anders als herkömmliche Kopfhörer, die allenfalls eine passive Geräuschreduzierung bieten, verfügen Noise-Cancelling-Kopfhörer über eine Technik, die auch aktiv dafür sorgt, dass Außengeräusche ausgeblendet werden. Diese Technik verbessert den Musikgenuss deutlich, ist aber auch etwas teurer.

5. Transportcase und Adapter: nützliches Zubehör für Ihren Noise-Cancelling-Kopfhörer Gerade wenn Sie Ihren Kopfhörer häufig unterwegs nutzen, ist ein Transport-Case sinnvoll. Hier kann er sicher und trocken aufbewahrt werden, wenn Sie ihn in Ihrer Tasche transportieren. Ein spezieller Adapter für die Nutzung im Flugzeug, mit dem Sie die Entertainment-Mediathek an Bord nutzen können, liegt den meisten Modellen bei. Ein Adapter für die Nutzung am iPhone liegt dem Smartphone bei, das inzwischen keinen Klinkenanschluss mehr hat.

6. Häufige Fragen zum Thema Noise-Cancelling-Kopfhörer 6.1. Worauf muss ich bei der Nutzung eines Noise-Cancelling-Kopfhörers achten? Wie auch die Hersteller von Noise-Cancelling-Kopfhörern raten wir von der Verwendung dieser Kopfhörer im Straßenverkehr ab. Ob als Radfahrer oder Fußgänger: Wenn Sie die Umgebungsgeräusche erfolgreich ausblenden, profitieren Sie zwar vom Klang der Kopfhörer, nehmen aber unter Umständen herannahende Fahrzeuge und Straßenbahnen nicht wahr. Zwar können die Kopfhörer Sirenen oder einen Feueralarm nicht komplett ausblenden, aber weniger durchdringende Geräusche des Straßenverkehrs können Ihnen durchaus entgehen. 6.2. Wie funktioniert ein Noise-Cancelling-Kopfhörer? Ein Noise-Cancelling-Kopfhörer arbeitet mit einem Mikrofon, das in den Kopfhörer integriert ist, um Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Ein Prozessor errechnet dann den „Gegenschall“, bzw. „Antischall“, der notwendig ist, um diesen Störschall aufzuheben. Noise Cancelling funktioniert auch ohne Musik: Wenn Sie einfach in Ruhe ein Buch lesen möchten, können Sie die aktive Geräuschunterdrückung eines Kopfhörers nutzen. 6.3. Was kostet ein Noise-Cancelling-Kopfhörer? Wenn Sie schon ein wenig recherchiert haben oder vielleicht den einen oder anderen Noise-Cancelling-Kopfhörer-Test gelesen haben, wissen Sie sicher, dass es die Kopfhörer in den verschiedensten Preisklassen gibt. So finden Sie etwa günstige Noise-Cancelling-Kopfhörer unter 100 €. Wenn Sie allerdings gewisse Ansprüche an den Klang haben, empfehlen wir Ihnen ein etwas höherwertiges Modell. Diese sind für bis zu 400 Euro erhältlich. Ob sich ein Kopfhörer der Premiumklasse für Sie lohnt, ist von Ihren Ansprüchen abhängig. 6.4. Welche Marken und Hersteller gibt es? Die Vielfalt an Audiogeräten und Kopfhörern auf dem Markt ist beinahe unübersichtlich groß. Unzählige Marken und Hersteller versorgen Musikfans mit den unterschiedlichsten Kopfhörern. Zu den wichtigsten Namen, die auch in den meisten Noise-Cancelling-Kopfhörer-Tests auftauchen, gehören unter anderem die Folgenden: AKG

Bose

JVC

Marshall

Panasonic

Sennheiser

Sony

Teufel 6.5. Wie beurteilt die Stiftung Warentest Noise-Cancelling-Kopfhörer? Die Experten der Stiftung Warentest haben im Rahmen eines Bluetooth-Kopfhörer-Tests auch eine Reihe von Noise-Cancelling-Kopfhörern überprüft. Der beste Noise-Cancelling-Kopfhörer der Kategorie „In Ear“ ist der Bose Quietcontrol 30 mit der Gesamtnote „gut“ (2,1). Der beste ohraufliegende Noise-Cancelling-Kopfhörer ist der Samsung Level On Pro Wireless mit der Note „gut“ (2,3). Die größte Gruppe, nämlich die der ohrumschließenden Noise-Cancelling-Kopfhörer, führt der Bose-Kopfhörer Quietcomfort 35 an, der mit der Gesamtnote „gut“ (1,9) bewertet wurde. Was hat der Noise-Cancelling-Kopfhörer-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt Bose Quiet­Com­fort 35 II Silber ab. Es ist ab 193,89 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Bose Noise Can­cel­ling 700 Silber, bewertet mit sehr gut, erhältlich ab 218,99 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: Sony WH-1000XM4 , erhältlich ab 319,00 Euro, bewertet mit sehr gut. Bowers & Wilkins PX7 , erhältlich ab 328,99 Euro, bewertet mit sehr gut. Beats Studio3 , erhältlich ab 159,99 Euro, bewertet mit gut. Sony WF-1000XM4 , erhältlich ab 279,00 Euro, bewertet mit gut. Senn­hei­ser HD 450BT , erhältlich ab 99,00 Euro, bewertet mit gut. Senn­hei­ser Momentum 3 , erhältlich ab 255,00 Euro, bewertet mit gut. Srhythm NC75 Over Ear , erhältlich ab 69,99 Euro, bewertet mit gut. Srhythm NC35 Over Ear , erhältlich ab 69,99 Euro, bewertet mit gut. ION Audio Tough Sounds 2 Blue­tooth , erhältlich ab 69,95 Euro, bewertet mit gut. Mehr Informationen » Welche bekannten Hersteller werden im Noise-Cancelling-Kopfhörer-Vergleich aufgeführt? In unserem Noise-Cancelling-Kopfhörer-Vergleich stellen wir Ihnen neben altbekannten Marken auch weniger bekannte Hersteller vor, die Noise-Cancelling-Kopfhörer produzieren. Zu den 7 Herstellern gehören Bose, Sony, Bowers & Wilkins, Beats, Sennheiser, Srhythm und ION. Mehr Informationen » Berücksichtigt die Redaktion im Noise-Cancelling-Kopfhörer-Vergleich nur teure Noise-Cancelling-Kopfhörer? Unser Ziel ist es, dass jeder Vergleich die passende Produktauswahl für jeden Leser enthält. Daher haben wir für Sie sowohl günstige Noise-Cancelling-Kopfhörer ab 69,95 Euro sowie auch teurere Noise-Cancelling-Kopfhörer für 328,99 Euro zusammengestellt. Mehr Informationen » Welches der Produkte aus dem Noise-Cancelling-Kopfhörer-Vergleich konnte die meisten Kundenrezensionen auf sich vereinen? Von den insgesamt 11 Produkten aus unserem Noise-Cancelling-Kopfhörer-Vergleich sticht eines besonders hervor: Der Bose Quiet­Com­fort 35 II Silber wurde insgesamt 58516 mal von bisherigen Kunden bewertet. Den größtenteils positiven Kommentaren zufolge ist der Noise-Cancelling-Kopfhörer besonders beliebt. Mehr Informationen » Welche Noise-Cancelling-Kopfhörer haben sich im Vergleich durch eine besonders gute Benotung hervorgetan? Im Noise-Cancelling-Kopfhörer-Vergleich hat die Redaktion die Bestnote "SEHR GUT" an folgende Produkte vergeben: Bose Quiet­Com­fort 35 II Silber, Bose Noise Can­cel­ling 700 Silber, Sony WH-1000XM4 und Bowers & Wilkins PX7. Mehr Informationen » Wie viele verschiedene Produkte hat die Redaktion insgesamt untersucht und für den Noise-Cancelling-Kopfhörer-Vergleich zusammengetragen? Für den Noise-Cancelling-Kopfhörer-Vergleich wurden seitens der Redaktion insgesamt folgende 11 Produkte ausgewählt: Bose Quiet­Com­fort 35 II Silber, Bose Noise Can­cel­ling 700 Silber, Sony WH-1000XM4, Bowers & Wilkins PX7, Beats Studio3 , Sony WF-1000XM4, Senn­hei­ser HD 450BT, Senn­hei­ser Momentum 3, Srhythm NC75 Over Ear, Srhythm NC35 Over Ear und ION Audio Tough Sounds 2 Blue­tooth. Mehr Informationen » An welchen weiteren Produkten haben Kunden, die einen Noise-Cancelling-Kopfhörer gekauft haben, noch Interesse gezeigt? Kunden, die zuvor Noise-Cancelling-Kopfhörer gesucht haben, geben häufig auch Schlagwörter wie Sony WH 1000XM3, Sony WF-1000XM3 oder Bose 700 ein. Damit Sie das beste Produkt finden, haben wir für Sie in unserem Noise-Cancelling-Kopfhörer-Vergleich sowie anderen thematisch passenden Vergleichen eine Anzahl an sehr guten Produkten zusammengestellt. Mehr Informationen » Noise-Can­cel­ling-Kopf­hö­rer Preis des Noise-Can­cel­ling-Kopf­hö­rers Art Blue­tooth 1. Bose Quiet­Com­fort 35 II Silber 193,89 € Over-Ear Ja 2. Bose Noise Can­cel­ling 700 Silber 218,99 € Over-Earum­schließt das Ohr Ja 3. Sony WH-1000XM4 319,00 € Over-Ear Ja 4. Bowers & Wilkins PX7 328,99 € Over-Earum­schließt das Ohr Ja 5. Beats Studio3 159,99 € Over-Earum­schließt das Ohr Ja 6. Sony WF-1000XM4 279,00 € In-Earein­ge­setzt in Ohr­mu­schel Ja 7. Senn­hei­ser HD 450BT 99,00 € Over-Earum­schließt das Ohr Ja 8. Senn­hei­ser Momentum 3 255,00 € Over-Earum­schließt das Ohr Ja 9. Srhythm NC75 Over Ear 69,99 € Over-Ear Ja 10. Srhythm NC35 Over Ear 69,99 € Over-Ear Ja 11. ION Audio Tough Sounds 2 Blue­tooth 69,95 € Over-Ear Ja