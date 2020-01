Eine Erkältung geht mit laufender Nase, schmerzendem Hals und Kopfschmerzen einher. Schnell werden das Pochen im Kopf und die Kraftlosigkeit zu Fieber. Jetzt brauchen Sie ein Fiebermessgerät.

Fieber bedeutet, dass Ihr Körper aktiv gegen Viren und Bakterien vorgeht. Um Ihre Gesundheit wiederherzustellen erhöht der Körper die eigene Temperatur um die Eindringlinge abzutöten.

Wann Sie oder Ihr Kind erhöhte Körpertemperatur haben, finden Sie nur mit einem Fieberthermometer heraus. Ob Ohrthermometer, analoges Fieberthermometer oder digitaler Fiebermesser: Ein Fieberthermometer gehört in jede Hausapotheke.

In unserem Ohrthermometer-Vergleich 2020 stellen wir Ihnen gängige Modelle für die Temperaturmessung im Ohr und an der Stirn vor. Finden Sie mit unserem Ratgeber das beste Ohrthermometer für sich.

Ohrthermometer aus der Kategorie Fiebermesser arbeiten meist mit Infrarotstrahlen. Diese Messmethode ist besonders schnell und stressfrei . Wie der Name es vermuten lässt, wird die Körpertemperatur am Ohr gemessen. Diese Stelle ist besonders leicht zugänglich und angenehmer zu messen. Auch unruhige Kinder bevorzugen ein Ohrthermometer gegenüber einem klassischen Thermometer mit Quecksilber.

Kostenintensiver ist ein Thermometer mit Infrarot. Ein Fieberthermometer vom Typ Infrarotthermometer misst die Energie, die von dem Trommelfell oder der Stirn ausgeht. Das LCD-Display zeigt dann die Temperatur an.

Wie Sie beim Fieber messen oder dem Thermoscan vorgehen müssen, erklären wir Ihnen in diesem Absatz von unserem Ohrthermometer-Vergleich 2020. Wenn Sie ein Ohrthermometer kaufen, entscheiden Sie sich am besten für ein Infrarot-Fieberthermometer. Damit können Sie im Ohr, auf der Stirn oder der Schläfe die Temperatur messen .

4. Das beste Ohrthermometer für Sie: Eine Kaufberatung

Bei einer Erkältung und Fieber muss ein Fieberthermometer fürs Ohr jeden noch so harten Ohrthermometer-Test bestehen. Worauf Sie achten müssen, wenn Sie ein Ohrthermometer kaufen, erfahren Sie in diesem Abschnitt von unserem Ohrthermometer-Vergleich.

4.1. Genauigkeit: Infrarot für mehr Messgenauigkeit

Infrarot-Thermometer messen am Trommelfell des Ohres. Das Trommelfell ist nämlich an dieselbe Blutversorgung angeschlossen, wie der Teil des Gehirns, das die Körpertemperatur regelt. Fieberthermometer mit Infrarotmesser sind dadurch besonders exakt.

4.2. Handhabung

Achten Sie auf eine einfache und intuitive Handhabung. Liegt das Fieberthermometer gut in der Hand? Ist das Display gut lesbar? Wenn Sie krank sind, muss eine Temperaturmessung ohne Probleme und schnell möglich sein.

4.3. Messdauer

Infrarotthermometer fürs Ohr messen besonders schnell. Nach spätestens 5 Sekunden können Sie die Körpertemperatur vom Thermometer ablesen. Digitale Fieberthermometer dagegen benötigen für die Messung zwischen 30 und 60 Sekunden. So lange halten fiebrige Kinder meist nicht still und das Messergebnis wird verfälscht.

4.4. Messwertspeicher: Die Temperatur im Blick

Besitzt Ihr persönlicher Ohrthermometer-Testsieger einen Messwertspeicher? Dann können Sie mehrere Messwerte speichern und den Verlauf des Fiebers genau verfolgen. Das Braun Fieberthermometer ThermoScan 5 oder der Braun Thermoscan 7 besitzen zum Beispiel einen Messwertspeicher.

4.5. Batteriebetrieb

Mit Fieber zum Arzt? Dauert das Fieber länger als 2 Tage, sollten Erwachsene und Kinder den Arzt aufsuchen. Hat ein Baby Fieber oder stellen Sie eine leicht erhöhte Temperatur fest, sollten Sie sofort zum Arzt. Eine hohe Körpertemperatur kann für Säuglinge schnell gefährlich werden.

Thermometer werden mit Batterien betrieben. Da ein Thermometer im Idealfall nicht täglich verwendet wird, halten die Batterien sehr lange. Beim Thermometer Batterien wechseln, können Sie trotzdem. Sogar in günstigen Ohrthermometern sind Batterien auswechselbar.

4.6. Funktionen

Ein Fiebermesser kann heutzutage folgende Funktionen haben:

ohrschonender Signalton (akustischer Fieberalarm)

Farbsignal (grün bei normaler Körpertemperatur)

Uhrzeit und Datumsanzeige (wenn digitales Fieberthermometer)

Messwertspeicher (hält Verlauf der Krankheit fest)

Achten Sie bei der Anzahl der Funktionen auch darauf, dass die Handhabung angenehm bleibt.

4.7. Das wichtigste zu Ohrthermometern

Einen Überblick zu dieser Kategorie Fieberthermometer geben wir Ihnen an dieser Stelle. In Ihrer Apotheke können Sie Ihren Apotheker ebenfalls zu Ohrthermometern befragen. Das wichtigste haben wir in einer kleinen Tabelle für Sie gegenübergestellt.