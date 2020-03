Die derzeit anhaltende Begeisterung für Plattenspieler ist an sich ein Paradoxon. Steht es doch wie kaum ein anderes Medium für eine angestaubte Technik längst vergessen geglaubter Tage. Kaum einer hätte es vor wenigen Jahren noch im Ansatz für möglich gehalten, dass Schallplatten jemals nochmal derart in Mode kommen und plötzlich sind sie wieder da. Wie konnte das geschehen?

Die Frage ist doch eigentlich, warum man sich heutzutage noch einen Plattenspieler zulegen sollte . Die Vinylplatten sind groß und zudem schwer, sie knistern und sie sind alles in allem der Urbegriff von Inpraktikabilität. Eben dadurch wurden sie unpopulär, wodurch auch die Preise für Schallplatten in den Keller gerieten – auch ein möglicher Grund dafür, warum sie wieder beliebt wurden und sogar neu erschienene Alben wieder auf Vinyl gepresst werden.

2. Kaufberatung: Mit oder ohne technischen Schnickschnack

2.1. USB-Anschluss im Plattenspieler: Ein Anachronismus für sich

Durch die anhaltende Euphorie werden nicht nur neue Schallplatten mit neuer Musik hergestellt, sondern auch wieder neue Schallplattenspieler, womit die Auswahl, die man in Plattenspieler-Tests 2020 vorgestellt bekommt, nur noch größer wird. Manche Plattenspieler haben Bluetooth integriert, eine Funktion zum Digitalisieren von Schallplatten, eine schicke Nadelbeleuchtung oder gar einen USB-Anschluss, auch wenn das im ersten Moment widersprüchlich klingt.

Ein USB-Anschluss ist jedoch auch in der heutigen Zeit kein Muss, wenn man sich überlegt, einen Plattenspieler zuzulegen. Dieser ist lediglich sinnvoll, wenn man vorhat, die Schallplatten noch zu digitalisieren oder aber die darauf abgespielte Musik auf dem Computer zu hören. Dort können mit entsprechender Software auch die für die Schallplatten typischen Knistergeräusche digital wieder entfernt werden.

Hat man dies alles nicht vor und möchte einfach nur Schallplattenmusik mit einem Plattenspieler hören, so kann man auch gut und gerne auf derlei technische Erneuerungen verzichten und sich einen herkömmlichen Plattenspieler kaufen. Auch ohne USB-Anschluss kann mit einem Plattenspieler Musik auf dem Computer gehört und bearbeitet werden. Bei einem Plattenspieler ohne USB-Anschluss in bei einem Verknüpfung mit dem Computer in manchen Fällen neben den entsprechenden Kabeln jedoch ein Plattenspieler mit Vorverstärker nötig.

2.2. Antriebsarten des Plattenspielers

Damit aus einer schwarzen, runden Platte Musik wird, braucht es eine technische Raffinesse. Dies wird auf drei verschiedene Arten umgesetzt. So gibt es drei Produkttypen des Plattenspielers, die sich über die Antriebsart unterscheiden:

Direktantrieb

Reibradantrieb

Riemenantrieb

Die Frage nach der Anschaffung eines Plattenspielers mit Direktantrieb sollte sich dem Ottonormalverbraucher nicht stellen, da dieser in erster Linie der favorisierte DJ-Plattenspieler ist. Auszeichnend für diese Art des Antriebs ist seine Schnelligkeit, wodurch die Musik recht schnell nach dem Auflegen der Platte anfängt zu spielen. Für den privaten Gebrauch, gerade wenn man sich genussvoll Zeit dafür nimmt, kommt es auf die paar Sekunden Verzögerung auch nicht an.

Welche Eigenschaften die jeweiligen Geräte mit sich bringen, haben wir nun folgend für Sie zusammengefasst:

Kriterium Kurzbeschreibung Riemenantrieb Verbindung des Plattentellers mit der Motorspindel über einen Gummiriemen

die Antriebswalze liegt unter dem Teller, bei Hifi-Plattenspielern eher am Rand

gute Tonqualität ist durch die Trennung von Plattenteller und Motor gegeben Reibradantrieb Übertragung der Motorkraft auf den Plattenteller über eine Gummirolle

die Räder sind in der Regel höhenverstellbar, um die Geschwindigkeit zu regulieren

anfällig für Störgeräusche durch die vom Rad ausgelösten Schwingungen Direktantrieb die Achse des Motors treibt auch die Achse des Plattentellers an

wird vornehmlich im DJ-Bereich verwendet, da die Zeit bis zum Abspielen geringer ist als bei anderen Antriebsarten

bei günstigeren Plattenspielern kann gerade die kurze Hochlaufzeit dafür sorgen, dass das anfängliche Ruckeln auf die Platte übertragen wird

Fazit: Durch die Bauart, die auf dem Antriebsriemen basiert, sorgen Plattenspieler mit Riemenantrieb für den saubersten Klang mit wenig Rucklern und Knistern. Die Geschwindigkeit, die sich bei Plattenspielern mit Reibradantrieb über die Räder einstellen lässt, lässt sich beim Riemenantrieb jedoch auch einstellen. Der Direktantrieb ist mehr oder weniger dem DJ-Bereich vorenthalten und es ist kein Muss, sich solch ein Modell für den Hausgebrauch anzuschaffen.

2.3 Weder zu schnell noch zu langsam: Das richtige Tempo finden

Was unabhängig von der Antriebsart des Plattenspielers beachtet werden muss, ist die jeweilige Geschwindigkeit: Diese richtet sich nach der Art der Schallplatte und muss am Plattenspieler am sogenannten Pitchbereich selbstständig eingestellt werden. Es gibt mehr als zwei Geschwindigkeiten. So sind 33 Umdrehungen pro Minute für eine gängige Vinyl-Schallplatte vonnöten, damit die Musik weder zu schnell noch zu langsam abgespielt wird. Kleinere Single-Schallplatten brauchen im Test mit 45 Umdrehungen pro Minute ein wenig mehr, die ursprünglich verwendeten Schelllackplatten benötigen mit 78 Umdrehungen pro Minute gar mehr als das Doppelte einer Vinyl-Schallplatte.