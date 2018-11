Dem sprichwörtlich „liebsten Kind des Deutschen“, dem Auto, wird besonders viel Pflege zuteil. Regelmäßige Autowäschen und eine sorgsame Instandhaltung und Pflege von Lack und Innenraum sind für viele Fahrzeughalter ein absolutes Muss.

Besonders ungern sind stumpfer Lack oder gar Lackkratzer gesehen. Doch bevor der professionelle Autolackierer zum Noteinsatz gerufen wird, kann man ja vielleicht selbst polieren.

Nicht nur Autolacke freuen sich über regelmäßige Zuwendung: Auch Holzböden, besonders unversiegelter Parkett-Boden, und geöltes Mobiliar mögen die Behandlung mit Politur und Bohnermaschine.

In unserem Poliermaschinen-Vergleich 2018 stellen wir verschiedene Poliermaschinen einander gegenüber und fassen in unserer Kaufberatung für Sie zusammen, worauf es neben dem Poliermaschinen-Typ und dessen Leistung noch ankommt.

Tipp: Beide Gerätetypen sind für die Politur Ihres Autos geeignet. Allerdings gibt es auch spezielle Autopoliermaschinen, bei denen zwei Griffe an den Gehäuseseiten angebracht sind. So können Sie die Maschine gute kontrollieren und benötigen weniger Muskelkraft für ein gleichmäßiges Polierergebnis.

An einer motorgetriebenen Drehachse ist ein Teller (umgangssprachlich auch: „Schwabbelscheibe“) befestigt , der sich bei Rotationspolierern um eben diese Achse dreht. Darauf wird rein Polierpad mit der gewünschten Oberflächenstruktur montiert.

Wie bereits angedeutet, haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Gerätearten, wenn Sie eine Poliermaschine kaufen wollen. Je nachdem, wie der Teller bewegt wird, spricht man von Exzenterpolierern oder Rotationspolierern. Was beide Kategorien unterscheidet und worin ihre Vor- und Nachteile liegen, erfahren Sie im Folgenden.

Eine Poliermaschine arbeitet prinzipiell ähnlich wie ein Schwingschleifer, trägt aber anders als dieser nur sehr wenig Material ab. Auf einem rotierenden oder hin und her pendelnden Teller, auf welchem ein Polieraufsatz befestigt ist. Dieser kann, je nach Poliervorhaben, ein grob- oder feinporiger Schwamm oder ein weiches Polierfell sein. Damit der Polierteller durch die schnellen Rotations- bzw. Pendelbewegungen nicht vom Gerät geschleudert wird, ist er mit Klemmbacken oder Schrauben befestigt.

2. Poliermaschinen: Auf diese Kriterien sollten Sie achten

2.1. Die Leistung in Watt

Tiefe Kratzer und Schrammen Kratzer lassen sich nur auspolieren, wenn sie nicht bis zur Grundierung des Lacks reichen. Erkennen können Sie solch tiefreichende Schadstellen an der Farbe, die sich klar von der Lackfarbe unterscheidet. Diese Stellen sollten Sie neu lackieren oder auffüllen, da hier auch die beste Poliermaschine nichts mehr ausrichten kann.

Vor allem für größere Flächen und viel Polierarbeit sollte eine Poliermaschine mit einer gewissen Leistung ausgestattet sein. Schwerere Polierpasten in Kombination mit weichen, langfaserigen Polierpads aus Lammfell oder Polyester und dem Anpressdruck, den das Eigengewicht der Maschine erwirkt: All das will bewegt werden.

Die meisten mittelgroßen Poliermaschinen im Vergleich setzen etwa 700 Watt und mehr um, was insbesondere bei größeren Flächen sinnvoll ist. Möchten Sie vornehmlich kleinere Flächen oder schwer erreichbare Stellen polieren, genügt eine Poliermaschine mit etwa 100 bis 200 Watt.

2.2. Die Drehzahlregulierung für feinere Polierergebnisse

Mit einer frei wählbaren Drehzahl können Sie die Qualität des Polierergebnisses maßgeblich beeinflussen. So kann man für verschiedene Gänge (bei einer mehrschichtigen Politur) die jeweils passende Leistung wählen.

Watt ist ungleich Leistung: Wie bei den meisten Elektrogeräten mit einem Motor ist die Wattzahl einer Poliermaschine eher ein Richtwert für die tatsächliche Polierleistung. Wird z. B. durch konstruktionsbedingte Einbußen die Motorleistung nur schlecht auf das Getriebe und damit auf den Polierteller übertragen, nützt Ihnen auch eine Poliermaschine mit 7.000 Watt nichts.

2.3. Das Gewicht: Leichtere Maschinen lassen sich besser handhaben

Bei Werkzeugmaschinen verbinden Kunden „schwer“ oft mit „solide“ – einem im Kontext natürlich durchweg positiv konnotiertem Attribut.

Da die meisten Polituren jedoch nur geringe Druckausübung auf den Lack benötigen, reicht das Eigengewicht der Maschinen aus, um die Politur einzumassieren. Ist die Maschine besonders schwer, wird sie auch schwieriger zu führen.

In diesem Vergleich bringen fast alle Geräte um die zwei Kilogramm auf die Waage, was gesundes Mittelmaß ist und für jeden Erwachsenen problemlos handhabbar.

3.4. Die Kabellänge: Viel hilft viel

Praktikabel sind Kabellängen um etwa 4 Meter. Auch die GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) weist in ihrem Poliermaschinen-Test auf diesen unterschätzten Punkt hin:

„So sollten Elektro-Poliergeräte für vernünftiges Arbeiten an der Karosserie über reichlich Kabel verfügen. Flex, Krauss, Makita, Skil und Westfalia liefern da vier Meter und mehr. Alle anderen begnügen sich mit der – zu kurzen – Hälfte.“ – GTÜ Poliermaschinen-Test 2014 – Mit Akku-Poliergeräten sind Sie auf der sicheren – aber auch leistungsschwächeren Seite.

3.5. Der Durchmesser des Poliertellers: Weniger ist manchmal mehr

Beim Poliertellerdurchmesser kommt es vor allem auf Einsatzzweck und -ort an. Dann ist das Maß aber auch entscheidend:

Autolacke umspielen Kanten, Rundungen, Spalten und teils komplizierte Formen. Hier sind mittelgroße Teller mit 120 oder 150 mm ideal. Größere Durchmesser werden unhandlich und unflexibel, kleinere unpraktisch.

Für Arbeiten an flächigeren Teilen – Holzfußböden beispielsweise – oder filigraneren Stücken, zum Beispiel Antiquitäten, Musikinstrumenten oder Möbelstücken, können deutlich kleinere bzw. größere Polierteller durchaus sinnvoll sein.