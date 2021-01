Sie fühlen sich häufig aufgebläht, die Verdauung spielt seit Tagen verrückt oder Sie mussten über einen längeren Zeitraum Antibiotika nehmen? Nahrungsergänzungsmittel wie Probiotika sorgen dafür, dass Ihr Darm bald wieder im Einklang arbeitet und stellen eine gesunde Darmflora her. Egal ob in Tablettenform, als Kapseln oder Pulver- in kürzester Zeit werden Sie wieder auf Ihr Bauchgefühl hören können.

Die gutartigen Bakterienstämme sanieren nachweislich den Darm und können auch von Kindern, Schwangeren oder Risikopatienten eingenommen werden. Machen Sie den Test und schauen Sie in unserer Tabelle nach, welches probiotische Ergänzungsmittel zu Ihrer (vielleicht auch veganen) Ernährung passt.