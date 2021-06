Egal ob Sie joggen, Radfahren, schwimmen, oder im Fitnessstudio Gewichte stemmen. Eine Pulsuhr ist der perfekte Begleiter beim Training und unterstützt Sie dabei, Ihre persönlichen Trainingsziele schneller und effektiver zu erreichen.

Das pulsgesteuerte Training ist die Methode der Profis. Es geht nicht darum sich bis zur Erschöpfung zu verausgaben, sondern gleichmäßig und konzentriert auf Ihr Trainingsziel hinzuarbeiten.

Wir haben uns die besten Geräte angesehen und verraten Ihnen in unserem Pulsuhr Vergleich 2021, worauf es beim Kauf einer guten Pulsuhr ankommt.

Im Idealfall kann die Uhr Ihnen mit ihrem Display in Echtzeit Auswertungen und Statistiken präsentieren, aus denen Sie noch während des Trainings Rückschlüsse ziehen können, was es Ihnen ermöglicht, sofort auf Schwankungen zu reagieren und Ihr Training auf diese Weise effektiver zu machen.

Die meisten Pulsuhren können aber noch viel mehr als nur die obligatorische Messung der Herzfrequenz. Viele der Sportuhren zeigen Trainingszeiten an, messen die Distanz, die Sie laufen, mitsamt den gemachten Schritten und können die Anzahl der verbrauchten Kalorien berechnen.

So können Sie entscheiden, welche Werte Sie auf den ersten Blick angezeigt bekommen und welche für Sie eher eine zweitrangige Bedeutung haben. Die beste Pulsuhr können Sie komplett individualisieren und perfekt auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Ein gutes Beispiel ist die Polar Pulsuhr.

Natürlich zeigt auch eine Pulsuhr die Zeit an, es ist schließlich immer noch eine Uhr. In erster Linie ist aber die Auswertung und die Anzeige von Vitalwerten von Bedeutung . Die Displays einer Pulsuhr sind meistens etwas größer als die Displays normaler Digitaluhren, um dem Nutzer im Idealfall auch die Möglichkeit geben zu können, die Anzeige zu individualisieren.

Eine Pulsuhr ist ein kleines Gerät, dass sportbegeisterte und gesundheitsbewusste Menschen im Alltag und beim Training unterstützt. Im Grunde genommen ist es ein kleiner Computer in der Form einer ganz gewöhnlichen Digitaluhr , der Ihre Vitalwerte überprüft und Ihnen Hinweise zur Optimierung Ihres Trainingsverhaltens gibt. Eine Uhr mit Pulsmesser-Funktion also.

1. Was ist eine Pulsuhr?

2. Welche Arten von Pulsuhren gibt es? Grundsätzlich verfügt eine Pulsuhr immer über zwei Hauptkomponenten: Ein Sensor, der Ihre Vitalwerte erfasst und eine Uhr als Empfänger. Zurzeit gibt es drei Arten, auf die ein Pulsmesser seine Daten beziehen kann: » Mehr Informationen

Pulsuhr mit Brustgurt

Pulsuhr mit Fingersensor

Pulsuhr mit optischem Sensor

Im folgenden möchten wir Ihnen die unterschiedlichen Sportuhr-Typen mitsamt Ihren Vor- und Nachteilen vorstellen, damit Sie schnell und einfach Ihren persönlichen Pulsuhr-Testsieger finden können.

Pulsuhren mit Brustgurt Pulsuhren ohne externen Sensor

Es gibt auch noch neuere Pulsuhr-Varianten, die mit neuen Arten der Datenerhebung arbeiten, allerdings befinden diese sich noch nicht im freien Verkauf, da Sie sich noch im experimentellen Stadium der Entwicklung befinden.

Auch wenn eine Pulsuhr ohne Brustgurt in der Vergangenheit öfter als unzuverlässig und nicht vertrauenswürdig eingestuft wurde, so hat die Technik in den letzten Jahren jedoch enorme Fortschritte gemacht. Ein Brustsensor liefert nach wie vor die zuverlässigsten Ergebnisse, doch sind beispielsweise Pulsuhren mit Fingersensor mittlerweile zu einer echten Alternative geworden.

2.1 Pulsuhr mit Brustgurt

Laut zahlreichen Pulsuhr Tests funktioniert die am weitesten verbreitete Form der Pulsmesser in Kombination mit einem Sensor, der an einem Brustgurt befestigt ist. Deswegen werden Sie auch als Herzfrequenzmesser mit Brustgurt bezeichnet.

Die gelieferten Daten sind besonders genau und zuverlässig, da die Sensoren ähnlich wie ein Elektrokardiogramm (EKG) aus der Medizin arbeiten. Nachdem der Sensor alle gewünschten Daten erfasst hat, sendet er diese entweder über den Funkstandard ANT+ oder via Bluetooth an den Empfänger.

Der größte Nachteil dieser Form der Sportuhr ist, dass der Brustgurt zu jederzeit während des Trainings getragen werden muss, was besonders beim Training viele Menschen als störend empfinden können.

Außerdem ist die Pulsuhr abhängig von einer stabilen Funkverbindung. In der Nähe von Funkmasten oder starken elektromagnetischen Feldern kann es von Zeit zu Zeit zu Interferenzen kommen.

liefert genaue Messwerte

viele Produkte zur Auswahl auf Dauer unbequem zu tragen

Funkverbindung störanfällig

2.2 Pulsuhr mit Fingersensor

Viele Menschen, die einen Brustgurt als zu störend empfinden, greifen aus diesem Grund gerne auf eine Pulsuhr mit Fingersensor (also einen Herzfrequenzmesser ohne Brustgurt) zurück. Die Bewegungsfreiheit wird hier in keinster Weise eingeschränkt, allerdings müssen dafür andere Einschränkungen im Hinblick auf die Genauigkeit der Werte einkalkuliert werden.

Eine Pulsuhr mit Fingersensor erfasst im Gegensatz zu einem Brustgurtsensor nicht zu jeder Zeit die Werte, sondern nur, wenn Sie den Finger auf einen im Uhrengehäuse eingelassenen Sensor legen, der die Vitalwerte erfasst.

Das Problem ist, dass Sie beim Training innehalten müssen, um den Sensor zu bedienen, weil sonst keine zuverlässigen Ergebnisse geliefert werden können. Ganz besonders beim Ausdauertraining ist ein ständiges Innehalten zur Messung der Vitalwerte sehr kontraproduktiv.

Pulsuhren mit Fingersensoren eignen sich vor allem für trainierte Sportler, die keine dauerhafte Überprüfung Ihrer Vitalwerte benötigen.

erhöhter Komfort durch fehlenden externen Sensor

gut geeignet für geübte Sportler ungenaue Messwerte

keine dauerhafte Erfassung der Vitalwerte möglich

Training muss für die Messung der Herzfrequenz unterbrochen werden

2.3 Pulsuhr mit optischem Sensor

Wussten Sie schon? Manche Sensoren können direkt mit Ihrem Smartphone verknüpft werden. In diesem Fall müssen Sie nur den Sensor erwerben und brauchen keine Pulsmesser-Uhr als Display, weil die ermittelten Daten direkt an Ihr Smartphone gesendet werden, wo sie in einer App aufbereitet werden.

Pulsuhren mit optischem Sensor sind noch relativ neu auf dem Markt. Auf der Unterseite der Uhr sind LEDs eingebaut. Lichtsensoren erkennen und messen die Helligkeitsunterschiede in der Haut um die Adern herum. Mithilfe von diesen Werten kann das Gerät die Herzschlagfrequenz errechnen. Diese Methode wird auch Handgelenkmessung genannt.

Obwohl die Geräte mittlerweile recht zuverlässige Werte liefern, sind besonders bei billigen Exemplaren noch einige Schwankungen einzukalkulieren. Der größte Vorteil des Gerätes ist, dass es fast komplett unanfällig gegen sämtliche Arten von Störungen ist.