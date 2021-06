Eine hochwertige Rahmenleinwand beeindruckt nicht nur durch ihre hochwertige Optik. Sie lässt sich in den meisten Fällen einfach montieren, sodass Sie dauerhaft die Vorzüge des Heimkinos genießen können.

Leinwände im Format 16:9 finden Sie auch als Motorleinwand oder Rollo. Finden Sie heraus, warum eine Leinwand in einem Rahmen entscheidende, positive Auswirkungen auf das Bild haben kann, das der Beamer auswirft.

Nicht nur im Heimkino, sondern auch in der Gastronomie oder in Unternehmen lassen sich sowohl Bilder auf Leinwand, Diagramme aus dem Projektor oder Filme und Sportübertragungen einer größeren Gruppe präsentieren. Statt teure Fernseher in vergleichsweise kleinen Formaten zu verwenden, könnte die Kombination aus Beamer und Rahmenleinwänden die bessere Alternative sein.

Unter Fans des Heimkinos, die großen Wert auf Qualität von Bild, Beamer Leinwand und Übertragung legen, gilt die Rahmenleinwand als Königsklasse. Wir haben verschiedene Rahmenleinwand-Tests genutzt, um die Theorie zu überprüfen. Nutzen Sie unseren Rahmenleinwand-Vergleich 2021, um sich im Rahmen der Kaufberatung über die Vor- und Nachteile zu informieren.

Finden Sie heraus, ob ein Beamer vom Discount in Kombination mit einer 3D-Leinwand gut geeignet ist oder ob sich mit anderen Kombinationen bessere Ergebnisse erzielen lassen.

1. Die Funktionsweise der Rahmenleinwände ist einfach, aber effektiv Statt einen großen Fernseher anzuschaffen, der mittlerweile in vielen Haushalten den Wohnraum schon aufgrund seiner Größe dominiert, setzen immer mehr Menschen auf eine praktische Kombination aus Beamer und Leinwand. Doch dabei stellt sich natürlich die Frage, welche Kategorie die Richtige ist. Grundsätzlich gibt es drei Varianten, um bewegte Bilder auf einer Leinwand zu zeigen: Fotoleinwand mit Deckenmontage oder als Stativleinwand

Beamer-Leinwand mit Motor

Rahmenleinwand Auf alle drei Typen werden Bilder vom Projektor bzw. Beamer aus auf die Fotoleinwand geworfen. Was vielen Verbrauchern dabei nicht klar ist: Rahmenleinwände sind tatsächlich die hochwertigste Variante, die prinzipiell auch in Kinos verwendet wird. Alle Leinwände dieser Art sind fest in einen Rahmen eingespannt, sodass sie am Ende wie ein großes weißes Bild in einem Bilderrahmen aussehen. Selbstverständlich bestehen sie aus mattweißem Leinwandstoff, der ideal für die Darstellung der vom Beamer ausgeworfenen Bilder ist. Eine Rahmenleinwand für Beamer wird stets an der Wand fest angebracht. Die Tuch-Oberfläche ist immer im Farbton matt-weiß gehalten, während die Rahmenleinwand im Multiformat unterschiedliche Bilddiagonalen bietet. Sie haben die Wahl zwischen einer Rahmenleinwand 120 Zoll, Rahmenleinwand 110 Zoll und weiteren Formaten.

2. Kaufberatung: Warum eine Rahmenleinwand mit Beamer besser als ein großer Fernseher ist Auch wenn Fernseher immer besser und vor allem auch immer größer werden, birgt genau dieser Umstand immer größere Schwierigkeiten. Je größer die Bilddiagonale ist, desto weiter muss auch der Abstand zwischen TV-Gerät und Zuschauer sein. Dies geben gerade die Wohnzimmer in kleinen Mietwohnungen einfach nicht her. Sollte ausreichend Platz für einen guten Sichtabstand vorhanden sein, dominieren Fernseher meist den ganzen Raum. Wohnwände müssen weichen, die aufgrund ihrer Ablageflächen, Schubladen und Regalen aber eben auch Stauraum bieten. Hier ist die Rahmenleinwand, grau oder schwarz gerahmt, wesentlich platzsparender. Sie kann einfach wie ein großes Bild aufgehängt werden, während darunter ein schickes Sideboard und daneben Regale angebracht werden können. Besonders raffinierte Rahmenleinwände lassen sich ausklappen. So lassen sich Rahmenleinwände verstecken, und zwar in einem klassischen Bilderrahmen. Dieser kann durch eine Art Faltmechanismus nach links und rechts ausgeklappt werden, sodass eine Rahmenleinwand im 16:9 Format entsteht. Im eingeklappten Zustand nehmen diese Rahmenleinwände nur noch 1/3 der maximalen Leinwandbreite ein. Tipp: Zusätzlicher Vorteil dieser Kategorie: Wird die Rahmenleinwand nicht genutzt, ziert ein Bild ihrer Wahl im dekorativen Rahmen den Wohnraum. Besucher werden sich fragen, ob Sie überhaupt einen Fernseher besitzen. Diese Modelle werden häufig auch als maskierbare Rahmenleinwand bezeichnet. Die Vorzüge der Rahmenleinwand mit Maskierung oder ohne greifen nicht nur im Privathaushalt, sondern zeigen sich auch bei Präsentationen in Unternehmen oder als Vorteil bei Live-Übertragungen in der Gastronomie.

3. Die beste Rahmenleinwand besitzt besondere Eigenschaften Wenn Sie sich als Gastronom nur einen Beamer ausleihen und für die Dauer der Beamer-Vermietung eine Beamer-Stativleinwand nutzen, müssen Sie sich nicht unbedingt um den Gain-Faktor und ähnliche Eigenschaften kümmern. Hauptsache die Technik funktioniert störungsfrei und Ihre Gäste sind zufrieden. Wer aber als Unternehmer oder Privatperson eine wirklich dauerhafte Lösung sucht, und statt Leinwand sowie Beamer auszuleihen Geld investiert, der sollte sich mit den wichtigsten Eigenschaften auseinandersetzen. 3.1. Was der Gain-Faktor für Auswirkungen auf die Bildqualität hat Mattweißer Leinwandstoff ist bei allen gerahmten Leinwänden das gewählte Material, auf dem die Bilder aus dem Beamer sichtbar werden. Der sogenannte Gain-Faktor beschreibt, wie stark die Oberfläche reflektiert. Der Gain-Faktor wird auch als Leuchtdichtefaktor bezeichnet, was auch unter dem Begriff Abstrahlfaktor geläufig ist. Doch neben der Leuchtdichte spielt auch die Richtung eine wichtige Rolle, aus der die Lichtstrahlen des Beamers auf die Leinwand treffen. Damit Sie sich diesen Zusammenhang besser vorstellen können, wollen wir uns ein weißes Blatt Papier vorstellen. Dieses besitzt in etwa einen Gain-Faktor von 1. Würde man darauf ein Bild projizieren, wird das einfallende Licht diffus in alle Richtungen verstreut. Egal, aus welchem Winkel Sie es betrachten, es erscheint immer gleichmäßig hell. Rahmenleinwände mit einem Gain-Faktor von mehr als 1 sind so konzipiert, dass eine gewisse Menge des projizierten Lichts gezielt in die Richtung des Betrachters reflektiert, also verstärkt wird. Alle Leinwände in Rahmenleinwand-Tests besitzen einen Gain-Faktor von mindestens 1,0, teilweise auch 1,2. 3.2. Bildfläche und Bilddiagonale – welche Abstände Sie beachten sollten Egal, ob Sie sich eine Rahmenleinwand selber bauen oder sich eine Ultraluxx Leinwand mit einem LED-Beamer gönnen – der Abstand zwischen Zuschauer und Leinwand spielt eine wichtige Rolle. Hier gilt nicht: Je größer, desto besser. Überlegen Sie einmal, von wo aus Sie im Kino individuell empfunden die beste Sicht genießen – bestimmt nicht in den ersten drei Reihen. Bevor Sie eine Rahmenleinwand kaufen, sollten Sie die Distanz zwischen Beamer, Sitzplatz und Leinwand ausmessen. 3.3. Spiegelt der Rahmen, schwindet der Genuss Sichtabstand zur Rahmenleinwand einhalten Als Faustregel für eine gute Sicht gilt folgende Formel: Die Breite der Projektionsleinwand sollte der Hälfte des Abstands von Betrachter und Leinwand entsprechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Auflösung in Full HD, 4k oder einer 3D-Leinwand stattfinden soll. Ganz besonders wichtig ist, dass es sich bei der Umrandung um einen Licht absorbierenden Rahmen handelt. Denn spiegelt die Farbe bzw. der Lack, werden Sie permanent von den Reflexionen auf dem Rahmen vom eigentlichen Schauspiel auf der Leinwand abgelenkt. Gerade dann, wenn Sie planen in Eigenregie eine Rahmenleinwand zu bauen, sollten Sie diesem Bauteil besondere Bedeutung beimessen. Ummanteln Sie den Rahmen einfach mit Samt oder Stoff, so wie es viele bekannte Hersteller vormachen. Ansonsten sollten Sie unbedingt auf sehr matte Farben setzen, die Licht verschlucken, statt es zu reflektieren.

4. Rahmenleinwand-Test: Was Leinwände mit Rahmen Rollos und Stativleinwänden voraus haben Wie bereits im ersten Teil erwähnt, gibt es Leinwände mit Motor, die aufgrund der einfachen Bedienung via Fernbedienung als sehr praktisch empfunden werden. Sie verschwinden fast unsichtbar im Gehäuse, wenn sie nicht genutzt werden. Das ist platzsparend und auch der Raumgestaltung dienlich. Eine Beamer-Leinwand mit Motor ist meist in einem Kasten in der Decke verbaut. Von dort aus wird sie bequem per Fernbedienung heruntergelassen und deckt eine Vielzahl unterschiedlicher Formate ab. Leider werfen diese Modelle oft nach einigem hinein und hinaus deutliche Falten, die wiederum das Beamer-Bild negativ beeinflussen. Wird unerwartet ein Fenster oder eine Tür geöffnet, wackelt die ganze Leinwand und stört ebenfalls das Bild. Auch Gain-Leinwände als Rollos und die Kategorie mit Ständer bergen genau dieselben Risiken: Wackeln, Wehen und Faltenwurf. Hier ist die fest eingerahmte Leinwand in jeder Situation überlegen. Die Vor- und Nachteile der im Rahmen verbauten Leinwand gegenüber einer hochwertigen Gain-Leinwand als Rollo: Straffe Spannung durch Rahmen

Keine Falten, die das Gesamtbild stören

Auch in sehr großen Formaten erhältlich

Als Klapp-Variante platzsparend

Satte Farben und scharfe Bilder Nicht mobil, weil fest verbaut

Immer präsent Nachfolgend wollen wir Ihnen noch übersichtlich die unterschiedlichen Aspekte faltbarer Leinwände und „normaler“ Rahmenleinwände aufzeigen: Eigenschaft Rahmenleinwand Rahmenleinwand faltbar max. Bildfläche in Zoll 120 120 Montage Wand Wand max. Gain-Faktor 1,2 1,2 Faltbar

5. Mit einer Rahmenleinwand und dem richtigen Zubehör echtes Kino-Feeling aufkommen lassen Wenn Sie sich lediglich eine Rahmenleinwand zulegen, dann haben Sie nur 1/3 der notwendigen Schritte erledigt, um tatsächlich Filme oder Sportveranstaltungen mit allen Sinnen zu genießen. Sie benötigen auf jeden Fall einen Beamer – Discount-Produkte oder die Angebote einer Beamer-Vermietung lohnen sich für Gastronomen sehr viel stärker, als für Privatpersonen oder Unternehmen. Sie sollten sich eine Leinwand mit hohem Gain-Faktor zulegen. Anbieter wie Celexon oder eine Nex-Leinwand oder eine Rahmenleinwand Esmart werden dauerhaft eine Bereicherung darstellen. Achten Sie bei Ihrem LED-Beamer auf eine einfache Bedienung und einfache Montage. Nur mit einem guten Beamer, der in der korrekten Position und Entfernung angebracht ist, können Nex-Leinwände oder Produkte von Celexon ihr ganzes Potenzial entfalten. Selbst eine günstige Rahmenleinwand kann nur dann ein scharfes, klares Bild präsentieren, wenn der Beamer als Quelle gute Daten liefert. Mit einer Rahmenleinwand und einem Beamer haben Sie nun 2/3 der Technik, die Sie für den Filmgenuss benötigen. Damit Sie aber auch Filmmusik und Dialogen lauschen können, benötigen Sie ein Lautsprechersystem. Hier können Sie teilweise vorhandene Sound-Systeme verbinden oder sich mit der Anschaffung einer schlanken und leistungsfähigen Soundbar auseinandersetzen.

6. Rahmenleinwand-Testsieger der Stiftung Warentest Leider gibt es bislang keinen expliziten Rahmenleinwand-Test der Stiftung Warentest, sodass wir Ihnen diesen Testsieger nicht benennen können. Allerdings hat sich die Stiftung Warentest in einem ganzen Ratgeber mit dem Thema Heimkino und Sound auseinandergesetzt, dem Sie sicher wichtige Informationen entnehmen können.

7. Rahmenleinwände – wichtige Fragen und Antworten für Ihr Heimkino 7.1. Welche Marken gibt es bei Rahmenleinwände? Hersteller wie Esmart, Nex oder Celexon bieten hochwertige Leinwände an, die gute Ergebnisse in vielen Tests erreichen konnten. Deswegen erscheint es im Vergleich äußerst interessant, dass weder bekannte Fernseh-Hersteller noch aus dem Bereich Elektronik bekannte Marken diesen Teilbereich mit Produkten versorgen. 7.2. Gibt es Anleitungen, wie ich eine Rahmenleinwand baue? Hier möchten wir Ihnen eine kurze Internetrecherche ans Herz legen. In Bild und Ton werden Sie auf Videoportalen zahlreiche Do-It-Yourself-Videos finden. Darüber hinaus werden Sie im Internet auch schriftliche Anleitungen darüber finden, wie man Rahmenleinwände selber bauen kann. 7.3. Muss der Raum für die Rahmenleinwand abgedunkelt werden? Sie müssen den Raum nicht zwingend abdunkeln, aber denken Sie einmal an das große Vorbild: Im Kino ist es rundum abgedunkelt. Daher sollten Sie für ein optimales Ergebnis möglichst durch Vorhänge oder Jalousien den Raum verdunkeln, da die Bildqualität dadurch einfach besser ist. Was hat der Rahmenleinwände-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt eSmart Pro­fes­sio­nal MIRALE Mirale Rahmen Leinwand 39561845 ab. Es ist ab 199,99 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Celexon Basic Rah­men­lein­wand 3780011, bewertet mit sehr gut, erhältlich ab 179,99 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: CCLIFE Rah­men­lein­wand DBERM001V , erhältlich ab 149,55 Euro, bewertet mit sehr gut. Elite Screens Rah­men­lein­wand SB120WH2 , erhältlich ab 299,00 Euro, bewertet mit sehr gut. HiViLux Rah­men­lein­wand RA110WHD , erhältlich ab 379,00 Euro, bewertet mit sehr gut. Celexon Home­Ci­ne­ma Frame 1090224 , erhältlich ab 459,98 Euro, bewertet mit gut. Rah­men­lein­wand 266 16:9 , erhältlich ab 379,95 Euro, bewertet mit gut. Medium Frame Rah­men­lein­wand 15524 , erhältlich ab 361,90 Euro, bewertet mit gut. Medium Frame Rah­men­lein­wand 15420 , erhältlich ab 352,90 Euro, bewertet mit gut. Mehr Informationen » Welche unterschiedlichen Hersteller hat die Redaktion für den Rahmenleinwände-Vergleich zusammengetragen? Die Redaktion hat für den Rahmenleinwände-Vergleich insgesamt 9 Produkte von Herstellern wie eSmart Germany, celexon, CCLIFE, Elite Screens, HiViLux, Ultraluxx, Medium und Medium GmbH zusammengetragen. Um Ihnen eine besonders hohe Produktvielfalt zu bieten, achten wir bei der Auswahl darauf, dass für jeden Leser das passende Rahmenleinwand-Modell dabei ist. Mehr Informationen » Sind im Rahmenleinwände-Vergleich die teuersten Produkte auch gleichzeitig die besten? Um eine Rahmenleinwand zu kaufen, müssen Sie nicht immer tief in die Tasche greifen. In unserem Rahmenleinwände-Vergleich sind bereits sehr gute Rahmenleinwände ab 149,55 Euro zu erhalten, die teuerste Rahmenleinwand kostet im Vergleich dazu 459,98 Euro. Mehr Informationen » Wie viele Sterne hat das bisher am besten bewertete Produkt aus dem Rahmenleinwände-Vergleich erhalten? Die Rah­men­lein­wand 266 16:9 hat es den Kunden angetan - mit insgesamt 4,6 von 5 möglichen Sternen zählt dieses Produkt zu einem der besten aus unserem Rahmenleinwände-Vergleich. Mehr Informationen » Wie oft wurde im Rahmenleinwände-Vergleich die Bestnote "SEHR GUT" vergeben? Die Redaktion hat folgenden 5 verschiedenen Produkte aus dem Rahmenleinwände-Vergleich die Bestnote "SEHR GUT" verliehen: eSmart Pro­fes­sio­nal MIRALE Mirale Rahmen Leinwand 39561845, Celexon Basic Rah­men­lein­wand 3780011, CCLIFE Rah­men­lein­wand DBERM001V, Elite Screens Rah­men­lein­wand SB120WH2 und HiViLux Rah­men­lein­wand RA110WHD. Mehr Informationen » Welche Produkte hat die Redaktion in der Tabelle zum Rahmenleinwände-Vergleich zusammengetragen? Die Produkttabelle zum Rahmenleinwände-Vergleich enthält insgesamt folgende 9 Rahmenleinwände, die die Redaktion für Sie recherchiert hat: eSmart Pro­fes­sio­nal MIRALE Mirale Rahmen Leinwand 39561845, Celexon Basic Rah­men­lein­wand 3780011, CCLIFE Rah­men­lein­wand DBERM001V, Elite Screens Rah­men­lein­wand SB120WH2, HiViLux Rah­men­lein­wand RA110WHD, Celexon Home­Ci­ne­ma Frame 1090224, Rah­men­lein­wand 266 16:9, Medium Frame Rah­men­lein­wand 15524 und Medium Frame Rah­men­lein­wand 15420. Mehr Informationen » Welche weiteren Produktvorschläge erhalten Leser des Rahmenleinwände-Vergleichs? Lesern von unserem Rahmenleinwände-Vergleich werden in der Regel ähnliche Produkte wie HiViLux Rahmenleinwand, Celexon Rahmenleinwand oder Beamer-Leinwand mit Rahmen angezeigt. Wir bieten Ihnen daher eine geeignete Übersicht der besten Produkte, aus denen Sie Ihren persönlichen Favoriten auswählen können. Mehr Informationen » Rah­men­lein­wand Preis des Rah­men­lein­wand Typ Geeignet für 1. eSmart Pro­fes­sio­nal MIRALE Mirale Rahmen Leinwand 39561845 199,99 € Rah­men­lein­wand Filme 2. Celexon Basic Rah­men­lein­wand 3780011 179,99 € Rah­men­lein­wand Filme 3. CCLIFE Rah­men­lein­wand DBERM001V 149,55 € Rah­men­lein­wand Filme 4. Elite Screens Rah­men­lein­wand SB120WH2 299,00 € Rah­men­lein­wand Filme 5. HiViLux Rah­men­lein­wand RA110WHD 379,00 € Rah­men­lein­wand Filme 6. Celexon Home­Ci­ne­ma Frame 1090224 459,98 € Rah­men­lein­wand Filme 7. Rah­men­lein­wand 266 16:9 379,95 € Rah­men­lein­wand Filme 8. Medium Frame Rah­men­lein­wand 15524 361,90 € Rah­men­lein­wand Filme 9. Medium Frame Rah­men­lein­wand 15420 352,90 € Rah­men­lein­wand Prä­sen­ta­tio­nen