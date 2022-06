In den Sommermonaten bildet das Surren und Brummen der Rasenmäher einen vertrauten Klangteppich im Land. Die einen empfinden das Rasenmähen als meditative entspannende Tätigkeit und lieben den Duft des frisch geschnittenen Grases, für die anderen ist es lediglich eine Pflicht. Ganz gleich, auf welcher Seite Sie stehen: Ohne einen Grasmäher geht es nicht. Hier finden Sie eine umfangreiche Kaufberatung und Tipps, welche Rasenmäher im Test gut abgeschnitten haben.

Tipp: Wohnen Sie in einer schneereichen Region? Viele Rasentraktoren lassen sich im Winter zu kleinen Schneepflügen umrüsten, mit denen Sie Ihre Auffahrt oder sogar die Zufahrtsstraße zu Ihrem Haus räumen können!

Der beliebte Benzin-Rasenmäher ist in zwei Varianten erhältlich:

Grasmäher unterscheiden sich in der Ausstattung, Größe und Antriebsart . Die für den Privatgebrauch üblichsten Modelle sind:

Unterschiede gibt es übrigens auch in der Schnittbreite: Je größer die Rasenfläche ist, umso größer sollte die Schnittbreite ausfallen.

Bitte beachten Sie, dass Sie einen normalen Benzin- oder Elektro-Rasenmäher nicht einfach zum Mulch-Rasenmäher umfunktionieren können, indem Sie den Fangkorb weglassen. Das so geschnittene Gras ist zu grob und bleibt als Heu liegen.

Spindelmäher, Walzenmäher und Luftkissenmäher sind Rasenmäher mit Mulchfunktion . Dies bedeutet, dass das geschnittene Gras nicht in einen Fangkorb geblasen wird, sondern besonders fein geschnitten auf dem Rasen liegen bleibt. Dort wird es Teil des natürlichen Kreislaufs und als Dünger wieder vom Boden aufgenommen.

Die Stiftung Warentest testet regelmäßig Rasenmäher verschiedener Hersteller. Welche Rasenmäher zum Testsieger gekürt wurden, können Sie direkt auf den Seiten der Stiftung Warentest nachlesen. So gab es 2013 den letzten großen Rasenmäher-Test zu Benzinern und 2014 den letzten großen Test zu Elektro-Rasenmähern. 2017 war die Kategorie Mähroboter an der Reihe.

Wenn Sie sich für eine Marke entscheiden, sollten Sie auch dem erhältlichen Zubehör Aufmerksamkeit schenken. Können Sie für Ihren Rasenmäher Ersatzmesser bequem online bestellen und zu Hause austauschen oder muss das Gerät zum Händler gebracht werden? Können Sie den Rasenmäher zur Reparatur problemlos abgeben oder müssen Sie ihn eventuell teuer versenden? Welche Hilfe bietet Ihnen der Hersteller, wenn der Rasenmäher defekt ist oder wenn der Motor am Rasenmäher stottert?

5. Die am häufigsten gestellten Fragen zu Rasenmähern

Wenn Sie erstmals einen Rasenmäher kaufen oder auf eine andere Art Rasenmäher umsteigen möchten, haben Sie sicher einige Fragen. Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier:

5.1. Wie funktioniert ein Rasenmäher?

Alle Rasenmäher funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Sehr scharfe Klingen schneiden die Grashalme ab, wenn Sie mit dem Gerät über Ihren Rasen gehen oder fahren. Das geschnittene Gras wird entweder in einen Fangkorb geblasen, um diesen später auf dem Komposthaufen auszuleeren, oder liegen gelassen. In letztem Fall müssen Sie es gegebenenfalls von Hand zusammenrechen. Bei einem Mulch-Rasenmäher bleibt das fein geschnittene Gras als Dünger liegen.

5.2. Was ist ein Rasenmäher mit Radantrieb?

So mancher Rasenmäher mit Benzin verfügt über einen Selbstantrieb: Dies bedeutet, dass das Gerät die Räder von selbst antreibt, sodass Sie nicht so viel Kraft aufwenden müssen. Dies ist besonders in Hanglage praktisch, wenn Sie „bergab“ mähen müssen.

5.3. Welches Benzin für Rasenmäher?

Je nach Motor benötigt der Rasenmäher ein Zwei-Takt-Gemisch aus Benzin und Öl oder Normalbenzin. Beides erhalten Sie an jeder Tankstelle.

5.4. Welches Öl für Rasenmäher?

Benzin-Rasenmäher benötigen außerdem Öl für ihren Motor. Auch hier müssen Sie zwischen 2-Takter und 4-Takter unterscheiden. Für den 2-Takter können Sie reguläres 2-Takt-Motoröl verwenden. Für den 4-Takter sollten Sie ein speziell für Benzinrasenmäher entwickeltes Motoröl (Klassifizierung SAE30) verwenden. KFZ-Motoröl ist nicht geeignet!

5.5. Wie viel Öl für Rasenmäher?

Achten Sie auf die Angaben in der Betriebsanleitung Ihres Rasenmähers. Am Rasenmäher selbst finden Sie eine Markierung, die den Höchststand vorgibt.

Achtung: Einmal im Jahr sollten Sie einen Ölwechsel durchführen. Achten Sie dabei unbedingt auf die sachgerechte Entsorgung des Altöls und informieren Sie sich über die Altölsammlungen in Ihrem Bundesland.

5.6. Ab wann Rasenmähen im Frühling?

Lärmschutz in Österreich Die Ruhezeiten werden von den Gemeinden unterschiedlich geregelt. Um Ärger mit den Nachbarn zu vermeiden, sollten Sie sich vorab über die Regeln in Ihrer Gemeinde informieren. Meist ist die Nutzung lautstarker Gartengeräte wie Rasenmäher von 20.00 bis 6.00 Uhr verboten, sowie ganztägig an Sonn- und Feiertagen.

Mähen Sie den Rasen erst dann, wenn sich keinerlei Bodenfrost mehr zeigt. Am besten düngen Sie den Rasen zunächst, um ihn für die neue Saison zu kräftigen. Nach etwa zwei Wochen können Sie das frische Gras dann mähen. Es geht jedoch auch umgekehrt, d. h. Sie mähen zunächst den Rasen und düngen ihn später.

5.7. Was macht der Vertikutierer?

Im Zusammenhang mit der Rasenpflege fällt immer wieder der Begriff des Vertikutierens. Der Vertikutierer ähnelt optisch dem Rasenmäher, dringt jedoch viel tiefer in den Erdboden ein. Beim Vertikutieren entfernen Sie Moos und anderes Unkraut aus dem Boden und geben dem Rasen Luft zum Atmen. Das Vertikutieren sollte zweimal jährlich erfolgen (im Frühling und im Herbst).

Hinweis: Direkt nach dem Vertikutieren sollte der Rasen gedüngt werden, denn nun kann der Dünger besonders tief in die Erde vordringen. Für jeden Rasen gibt es spezielle Düngermischungen. Hauptbestandteile sind Stickstoff, Kalium, Magnesium, Phosphor.

5.8. Welche Rasenmäher-Ersatzteile benötige ich?

Einige Verschleißteile sollten Sie stets zu Hause vorrätig haben: Denken Sie vor allem an Ersatzmesser. Bei einem Sichelmäher können Sie das Rasenmähermesser selbst schärfen. Dazu benötigen Sie nur eine Feile oder einen Schleifblock.

Bei einem Akku-Rasenmäher ist es sinnvoll, einen Ersatzakku zur Hand zu haben. So müssen Sie nicht warten, bis der entladene Akku wieder aufgeladen ist. Bei Benzinern wiederum sollten Sie einen Benzinkanister zum Nachfüllen bereithalten.

Was hat der Rasenmäher-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt Einhell GE-CM 43 Li M ab. Es ist ab 319,00 Euro erhältlich und wurde mit befriedigend bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Einhell GE-CM 36/37 Li, bewertet mit befriedigend, erhältlich ab 271,95 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: Gardena PowerMax Li-40/32 , erhältlich ab 276,89 Euro, bewertet mit befriedigend. Masko 5-in-1 Ben­zin­ra­sen­mä­her , erhältlich ab 269,80 Euro, bewertet mit befriedigend. Bosch Ad­van­ced­Ro­tak 750 , erhältlich ab 243,95 Euro, bewertet mit befriedigend. Einhell GE-CM 36 Li , erhältlich ab 239,99 Euro, bewertet mit befriedigend. NAX 1000S , erhältlich ab 299,00 Euro, bewertet mit befriedigend. Bosch Ci­ty­Mo­wer , erhältlich ab 234,65 Euro, bewertet mit befriedigend. Alpina AL5 46 SA , erhältlich ab 326,90 Euro, bewertet mit befriedigend. Wolf-Garten A 370 E , erhältlich ab 149,00 Euro, bewertet mit befriedigend. Einhell City GE-CM 18/30 , erhältlich ab 128,84 Euro, bewertet mit befriedigend. Scheppach RM420 , erhältlich ab 169,00 Euro, bewertet mit befriedigend. Bosch ARM 32 , erhältlich ab 79,00 Euro, bewertet mit befriedigend. Bosch ARM 3200 , erhältlich ab 74,00 Euro, bewertet mit befriedigend. Einhell GE-EM 1233 , erhältlich ab 76,00 Euro, bewertet mit befriedigend. Deltafox DG-ELM 1231 , erhältlich ab 69,99 Euro, bewertet mit befriedigend. Einhell GCEM 1032 , erhältlich ab 57,00 Euro, bewertet mit befriedigend. Brast BRB-RM-16145 , erhältlich ab 249,95 Euro, bewertet mit befriedigend. Makita DLM432PT2 , erhältlich ab 363,53 Euro, bewertet mit befriedigend. Craft­full Benzin Ra­sen­mä­her 5-in-1 , erhältlich ab 299,99 Euro, bewertet mit befriedigend. Mehr Informationen » Zwischen welchen unterschiedlichen Herstellern kann der Leser im Rasenmäher-Vergleich wählen? Damit Sie als Leser eine möglichst genaue Übersicht über die am Markt vertretenen Hersteller für Rasenmäher haben, hat die Redaktion unter anderem Produkte von Einhell, Gardena, MASKO, Bosch, NAX POWER PRODUCTS, Brast, Alpina, Makita, Wolf-Garten, Scheppach, DELTAFOX und Craftfull zusammengetragen. Mehr Informationen » Werden im Rasenmäher-Vergleich auch preiswerte Rasenmäher vorgestellt? In unserem Rasenmäher-Vergleich stellen wir Ihnen Rasenmäher unterschiedlicher Preiskategorien vor, für welche Sie durchschnittlich 209,92 Euro zahlen. Für unseren Vergleichssieger müssen Sie jedoch 319,00 Euro ausgeben. Mehr Informationen » Wie viele von 5 möglichen Sternen erhielt das von bisherigen Kunden am besten bewertete Produkt aus dem Rasenmäher-Vergleich? 4,6 von 5 möglichen Sternen ist die beste Kundenbewertung, die eines der 20 Produkte aus unserem Rasenmäher-Vergleich erhielt: der Makita DLM432PT2. Mehr Informationen » Wurde seitens der Redaktion an einige Produkte die Bestnote "SEHR GUT" vergeben? Die Redaktion hat im Rasenmäher-Vergleich zwar keines der Produkte der 12 Hersteller mit der Bestnote versehen, dennoch konnten sowohl der Vergleichssieger Einhell GE-CM 43 Li M als auch der Preis-Leistungs-Sieger Einhell GE-CM 36/37 Li mit sehr guten Produkteigenschaften glänzen. Mehr Informationen » Welche Modelle enthält der Rasenmäher-Vergleich? Für den Rasenmäher-Vergleich hat die Redaktion folgende 20 Modelle von 12 bekannten Hersteller ausgewählt, um Ihnen eine größtmögliche Produktvielfalt zu bieten: Einhell GE-CM 43 Li M, Einhell GE-CM 36/37 Li, Gardena PowerMax Li-40/32, Masko 5-in-1 Ben­zin­ra­sen­mä­her, Bosch Ad­van­ced­Ro­tak 750, Einhell GE-CM 36 Li, NAX 1000S, Bosch Ci­ty­Mo­wer, Brast BRB-RM-16145, Alpina AL5 46 SA, Makita DLM432PT2, Wolf-Garten A 370 E, Einhell City GE-CM 18/30, Scheppach RM420, Bosch ARM 32, Bosch ARM 3200, Einhell GE-EM 1233, Deltafox DG-ELM 1231, Einhell GCEM 1032 und Craft­full Benzin Ra­sen­mä­her 5-in-1. Mehr Informationen » Welche weiteren Produktvorschläge erhalten Leser des Rasenmäher-Vergleichs? Lesern von unserem Rasenmäher-Vergleich werden in der Regel ähnliche Produkte wie Rasenmaher, Rasen-Mäher oder Radenmäher angezeigt. Wir bieten Ihnen daher eine geeignete Übersicht der besten Produkte, aus denen Sie Ihren persönlichen Favoriten auswählen können. Mehr Informationen »