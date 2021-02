Manch einer fühlt sich nur glattrasiert wohl, andere trimmen ihren Bart oder bringen Kontur in die Stoppeln des Dreitagebarts. Während einige nach wie vor zu Rasierschaum und Rasierklinge greifen, schwören andere auf einen Elektrorasierer – und das aus gutem Grund. Die elektrischen Rasierer sind praktisch, auch ohne Badezimmer anwendbar und können bequem überall hin mitgenommen werden. Sie sind sicher und wohltuend bei empfindlicher Haut und trotzdem überaus hochwertig, was das Endresultat angeht.

Eine angenehme und gründliche Rasur ist allerdings nur mit einem richtig guten Elektrorasierer möglich. Wie Sie den finden, worauf Sie dabei achten müssen und welche Attribute wirklich wichtig sind, verrät Ihnen der folgende Artikel in unserem großen Elektrorasierer-Vergleich.

Ein Elektrorasierer hat aber noch weitere Vorteile gegenüber einem Nassrasierer. Die Klingen sind bei E-Rasierern nämlich durch Folien abgeschirmt, so dass Schnittverletzungen fast ausgeschlossen werden. Außerdem sorgt dieses System für eine angenehme Rasur ohne Hautirritationen und macht die nachträgliche Pflege mit After Shave Lotionen nicht erforderlich.

2. Kaufberatung für Rasierer: Auf Kriterien wie Rasurqualität und Handling kommt es an 2.1. Rasurqualität – das Resultat ist entscheidend Und wer hat ihn erfunden? Den Elektrorasierer als Werkzeug der Haarentfernung und Körperpflege gibt es noch gar nicht so lange. Erst 1931 wurde der erste massentaugliche Elektrorasierer in den USA verkauft. In Deutschland dauerte das Ganze sogar bis in die 1950er. Erfunden hat das Gerät ein Amerikaner namens Jacob Schick, der als Soldat zweimal ins Lazarett musste und dabei Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie man(n) sich denn das Rasieren angenehmer machen könnte. Schick kämpfte lange für seine Idee, ehe sie Anfang der 30er endlich marktreif wurde und ihn zum Millionär machte. » Mehr Informationen

Bei einem Rasierer zählt am Ende vor allem das Resultat. Was nützen vielfältige Sonderfunktionen, wenn die Rasur nicht vollendet glatt und restlos gelungen ist? Deswegen steht bei jedem Elektrorasierer-Test die Rasurqualität als Testkriterium ganz oben. Ein guter Elektro-Shaver rasiert auch an unzugänglichen Stellen selbst einzelne Haare sicher ab und sorgt mit möglichst wenigen Durchgängen für eine perfekte Rasur.

Dabei muss der jeweilige Elektrorasierer natürlich mit den verschiedensten Haartypen fertig werden. Besonders dicke Barthaare müssen ebenso entfernt werden wie feine Härchen und auch an sehr schwierigen Stellen darf ein richtig guter Rasierer nicht versagen. Bei allen Elektrorasierern handelt es sich entweder um Folienrasierer oder Rotationskopfrasierer.

Folienrasierer haben einen schwingenden und geraden Scherblock, der mit einer Scherfolie bedeckt ist und rasieren meist gründlicher und konturierter. Rotationsrasierer sind enorm flexibel bei unebenen Stellen, führen aber manchmal zu Rasurbrand und benötigen oft einen zusätzlichen Barttrimmer für längere Haare.

2.2. Hautschonung und Handling müssen stimmen

Gerade bei Geräten, die oft benutzt werden, sind die Verarbeitung und das Handling besonders wichtig. Ein guter Elektrorasierer liegt angenehm in der Hand und ist leicht zu führen, ist aber trotzdem auch robust und hochwertig verarbeitet. Manche Modelle sind ein wenig zu schwer und belasten die Hand bei längeren Rasuren. Andere rutschen aus der Hand oder sind zu klobig. Die besten Rasierer hingegen vereinen Rasurqualität mit bestem Handling. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Hautschonung.

In fast jedem von uns berücksichtigten Elektrorasierer-Test gab es Bonuspunkte für Geräte, die besonders schonend und ohne Hautirritationen rasierten. Schließlich möchte man ja nach der Rasur nicht nur glatt, sondern auch weich und geschmeidig sein.

2.3. Zusatzfunktionen – kann der Elektrorasierer trimmen und schneiden?

Der Bart erlebt vor allem bei jungen Leuten derzeit eine gewisse Renaissance. Immer mehr junge Männer rasieren sich nicht mehr glatt, sondern lassen sich teils beeindruckende Bärte stehen. So einen Bart zu pflegen und in Schuss zu halten, benötigt natürlich das entsprechende Equipment.

Nicht zuletzt deshalb haben viele Elektrorasierer eine Trimmfunktion. Ein Elektrorasierer mit Trimmer erlaubt eine fast schon professionelle Konturenanpassung und zudem das Trimmen der Barthaare auf die gewünschte Länge.

Manche Modelle verfügen zudem über einen Haarschneideraufsatz und sind quasi Rasierer und Langhaarschneider in einem. Mit so einem Bartschneider lassen sich auch lange Bärte gut pflegen und zur Not auch das Kopfhaar schneiden. Stichwort Kopfhaar: Ein guter Elektrorasierer funktioniert für Gesicht und für Glatze gleichermaßen und rasiert auch den Kopf, wenn dies gewünscht ist.

Achtung: Einige Modelle sind nur für die Trockenrasur geeignet, also reine Trockenrasierer. Trotzdem sind diese Elektrorasierer meist abwaschbar und auch wasserdicht.

2.4. Weitere wichtige Kaufkriterien im Überblick