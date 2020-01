Jedes Jahr kommen viele Menschen bei Gebäudebrände ums Leben. Rauchmelder sollen genau dies verhindern und Leben retten. Sie erkennen Rauch bzw. Feuer und warnen die Bewohner dann mit einem nahezu ohrenbetäubenden Alarmton, der im ganzen Haus bzw. der ganzen Wohnung zu hören sein sollte.

Damit dies der Fall ist, muss die Installation und Funktionsweise er Rauchmelder auf die jeweilige Immobilie abgestimmt werden. Bei sehr großen Wohnungen bzw. Häusern sollte eine Vernetzung der Rauchmelder erfolgen, damit sich diese gegenseitig alarmieren.

Aber welche Modelle sind die besten Rauchmelder für Ihr Zuhause? Genau dieser Frage geht unser Rauchmelder-Vergleich basierend auf diversen Rauchwarnmelder-Tests nach. Dank diesem müssen Sie nicht mehr einen Feuermelder-Test nach dem anderen lesen, um die besten Geräte zu ermitteln. Bei uns finden Sie diese auf einen Blick. Außerdem gibt unsere nachfolgende Kaufberatung Ihnen die wichtigsten Kriterien an die Hand, wie Sie schnell und einfach die besten Brandmelder mit der perfekten Ausstattung für Ihr Zuhause finden.

1. Alles, was Sie über Rauchmelder wissen müssen

Nachfolgend geben wir Ihnen zunächst wichtige Informationen rund um das Thema Feuermelder an die Hand. Unter anderem thematisieren wir die Funktionsweise von Rauchmeldern und sagen Ihnen, wo diese Pflicht sind.

1.1. Was ist ein Rauchmelder?

Rauchmelder sind in der Regel kleine runde Kästen aus weißem Kunststoff, die als Brandschutz an die Zimmerdecke von Fluren und Schlafzimmern gehängt werden (müssen). Sie erkennen durch verschiedene Sensoren Feuer bzw. Rauch von offenen Feuern sowie schwelende Brände. In diesem Fall schlagen sie mit einem lauten Alarmton an und warnen so die Bewohner vor der Gefahr.

Unterschieden wird zwischen verschiedenen Typen. Stand-Alone-Geräte erkennen ein Feuer in dem jeweiligen Raum und schlagen Alarm. Sie sind aber unter Umständen in großen Wohnungen und Häusern nicht überall zu hören. In diesem Fall sind Funk-Rauchmelder mit Vernetzung bzw. Funkrauchmelder empfehlenswert. Sie informieren im Alarmfall auch die vernetzten Melder in den anderen Zimmern, sodass flächendeckend gewarnt wird. Noch einen Schritt weiter gehen Smart-Home-Rauchmelder. Diese smarten Rauchmelder informieren per App auch auf dem Smartphone und können vorgegebene Szenarien im Brandfall auslösen, z. B. das Licht einschalten und die Außenrollläden hochfahren.

1.2. Funktionsweise von Rauchmeldern

Rauchmelder können Rauch bzw. Feuer auf unterschiedliche Weise erkennen. Wir stellen Ihnen die beiden verschiedenen Funktionsweisen der Rauchmelder vor.

Typ Merkmale Fotoelektrische / Optische Rauchmelder reagiert auf Partikel in der Luft

Infrarot-Leuchtdiode und lichtempfindlicher Sensor

weniger zuverlässig Thermische Rauchmelder Reagieren auf Temperaturanstieg

schlagen ab bestimmten Grenzwerten Alarm

reagieren träge

1.2.1. Fotoelektrische und optische Rauchwarnmelder

Dieser Typ Rauch- und Brandmelder reagiert auf Partikel in der Luft. In den Geräten befindet sich eine optische Kammer, in der eine Infrarot-Leuchtdiode und ein lichtempfindlicher Sensor, auch Foto-Diode genannt, verbaut sind. Die LED sendet in regelmäßigen Abständen einen Lichtimpuls aus, der bei klarer Luft nicht abgelenkt wird und somit auch nicht auf den Sensor trifft.

Strömt hingegen Rauch, der aus vielen kleinen Partikeln besteht, in die Kammer, wird der Lichtstrahl gestreut und trifft so auch auf den Lichtsensor. Dieser schlägt Alarm. Problem ist allerdings, dass der Rauchwarnmelder nicht zwischen Rauch und Wasserdampf unterscheiden kann. Auch Staubpartikel, wie sie beim Bohren oder Schleifen entstehen, können zu einem Fehlalarm im Rauchmelder führen. Passieren Fehlalarme zu häufig, neigen viele Personen zum Rauchmelder abnehmen bzw. abmontieren oder zum Rauchmelder abschalten bzw. abdecken, was natürlich nicht zu empfehlen ist.

zuverlässige Erkennung von Rauch

schnelle Reaktion bei Schwelbränden

preiswert Fehlalarm in Küche, Bad oder Werkstatt möglich

bei offenen Feuern etwas träger

1.2.2. Thermische Rauchmelder

Diese Modelle werden auch Hitzemelder genannt. Sie reagieren nicht auf Ruß in der Luft, wie es bei der ersten Kategorie der Fall ist. Stattdessen überwachen sie die Temperatur im Raum und schlagen bei bestimmten Werten Alarm.

Unterschieden wird zwischen Thermomaximalmeldern und Thermodifferentialmeldern. Der erste Produkttyp reagiert bei Überschreitung eines bestimmten Grenzwertes. Wie ein Rauchmelder-Test zeigt, liegt dieser häufig bei 60 Grad Celsius. Ausgestattet sind sie mit einem Messheißleiter und einem Maximalauslöseelement. Thermodifferentialmelder reagieren hingegen über einen Vergleichsheißleiter bei einem schnellen Anstieg der Raumtemperatur.

Da diese Rauchmelder nicht auf Rauch und Dampf reagieren, sind sie für Küchen und Werkstätten besser geeignet. Allerdings sind sie im Personenschutz nicht so effektiv, da es je nach Brand zu einer Verzögerung des Alarms kommen kann. Im Falle eines Schwelbrandes könnten schlafende Personen bereits an den Brandgasen erstickt sein, bis der Rauchmelder die Gefahr überhaupt erkennt.

geringe Gefahr von Fehlalarmen

sind auch für Küche, Bad und Werkstatt geeignet

sehr günstig reagieren sehr träge

nicht ideal für den Schutz von Personen

Ideal sind Rauchmelder, die sowohl optisch als auch thermisch auslösen und somit auf Rauch und Hitze reagieren sowie ggf. auch noch einen Gasmelder integriert haben. Auf diese Weise bieten sie das höchste Maß an Sicherheit. Zudem ist praktisch, wenn die einzelnen Sensoren kurzzeitig ausgeschaltet werden können. So kann ein Rauchmelder-Fehlalarm in der Küche durch das Deaktivieren des Rauchsensors verhindert werden.

1.3. Montage und Wartung

Auch rund um die Montage und Wartung von Rauchmeldern gibt es verschiedene Dinge, die Sie wissen sollten. Vorab: In nahezu allen Bundesländern besteht eine Rauchmelderpflicht für bewohnte Gebäude. Nur in Brandenburg und Sachsen sind Rauchmelder (noch) keine Pflicht. Näheres regelt die jeweilige Landesbauordnung.

1.3.1. Wo montiert man Rauchmelder am besten?

In den meisten Bundesländern Deutschlands sowie in gesamt Österreich sind Rauchmelder Pflicht in Zimmern, in denen geschlafen wird (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer), sowie in Fluren. Empfehlenswert ist es aber aus eigenem Interesse, sie in jedem Zimmer des eigenen Zuhauses zu installieren. Damit ist auch gleich die Frage „wie viele Rauchmelder sollte man im Haus haben?“ geklärt, nämlich idealerweise mindestens so viele wie Zimmer und Flure vorhanden sind.

Installiert werden sie an der Decke, in der Regel möglichst mittig und in der Nähe der Tür. Üblicherweise muss ein Abstand von mindestens 50 cm zwischen Rauchmelder, Wänden und Möbeln bestehen, um eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen. Weitere Hinweise finden Sie in der beiliegenden Anleitung der Brandmelder.

Und wie werden Rauchmelder angebracht? In aller Regel werden sie mit dem beiliegenden Montagematerial an die Decke geschraubt.

Es ist öfter mal zu hören, dass Rauchmelder mit Alufolie abgedeckt werden sollen, um Fehlalarme zu vermeiden, z. B. beim Rauchern in der Wohnung. Dies können wir Ihnen definitiv nicht empfehlen, weil Sie so die Funktionsbereitschaft des Gerätes behindern.

1.3.2. Wie lang hält ein Rauchmelder?

Gibt es eine Garantie auf Rauchmelder? Wie bei vielen anderen Produkten müssen Unternehmen Verbrauchern eine gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten einräumen. Einige Hersteller geben sogar freiwillig eine längere Garantie.

Das hängt von der jeweiligen Energieversorgung, sprich der Batterie im Rauchmelder ab. Die meisten Rauchmelder haben eine Batterielaufzeit von 10 Jahren. Dann neigt sich die in aller Regel fest verbaute Batterie dem Ende zu. Bei einigen Geräten kann diese ausgetauscht werden. Allerdings müssen Rauchmelder, die älter als 10 Jahre sind, aber ohnehin ersetzt werden.

1.3.3. Wie oft muss man Rauchmelder warten?

Die jeweilige Landesbauordnung regelt die Wartung der Rauchmelder. In den meisten Bundesländern ist es die Pflicht der Mieter bzw. Bewohner. In den übrigen Bundesländern ist generell der Eigentümer in der Wartungspflicht. Die Wartung muss mindestens einmal jährlich erfolgen. Unter Umständen lassen sich die Wartungs- und Betriebskosten der Rauchmelder auf die Miete umlegen.