Firmen-Rechtsschutzversicherung

für Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler, die unternehmerische Tätigkeit gegen rechtliche Schwierigkeiten absichern möchten

deckt viele Kosten ab, die nicht in Betriebshaftpflicht inbegriffen sind

auch als Betriebs-Rechtsschutzversicherung bezeichnet, insbesondere dann, wenn es sich nicht um Einzelunternehmen handelt

einzelne Bausteine wählbar, darunter beispielsweise KFZ-Rechtsschutz für Fuhrpark, Immobilien-Rechtsschutz für Betriebsgebäude, Steuer-, Daten- und Arbeitsrecht-Rechtsschutzversicherung, etc.

Beiträge bemessen sich nach Risikowahrscheinlichkeit in jeweiliger Branche und gewählten Versicherungsbausteinen; in der Regel aber teurer als Privat-Rechtsschutz