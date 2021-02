3. Kaufberatung: Refraktometer mit ATC und passender Skala 3.1. Das Einsatzgebiet bestimmt die Skala-Einheit Je nachdem, für welchen Zweck Sie Ihr Handrefraktometer einsetzen wollen, muss die Skala entsprechende Einheiten vorweisen. Möglich sind Prozent, Grad-Celcius oder auch Brix. Einige Hersteller bieten auch Refraktometer, die Sie fast universell einsetzen können. » Mehr Informationen

3.1.1. Honigrefraktometer mit Skala in Prozent

Auf der Skala wird der entsprechende Wert dort abgelesen, wo die Grenze zwischen weißem und farbigem Bereich ist.Ein Refraktometer hilft dem Imker, eine Aussage über die Qualität seines Honigs zu treffen. Laut des Deutschen Imkerbundes macht echten, deutschen Honig dabei ein Wassergehalt von unter 18 % aus.

Ein Refraktometer für Honig hat von Haus aus verschiedene Messskalen. Die Skala zeigt zum einen die Trockensubstanz (TS) in der wässrigen Lösung in Prozent. Zusätzlich und ebenfalls in Prozent wird der genaue Wasseranteil des Honigs noch einmal neben der Skala angezeigt.

3.1.2. Refraktometer für Frostschutz / Kühlmittel mit Skala in Grad Celsius

Wenn Sie das Frostschutzmittelgemisch der Kühlflüssigkeit des Motor und des Wassers der Scheibenwaschanlage in das Handrefraktometer geben, wird Ihnen beim Blick durch das Okular als Ergebnis der Gefrierpunkt der verwendeten Flüssigkeit angezeigt. Liegt dieser bei minus 40 Grad, sind Sie und Ihr Auto im Winter auf der sicheren Seite.

Tipp: Wollen Sie Ihr Refraktometer für die Flüssigkeiten in Ihrem Auto verwenden, sollten Sie ein Modell mit einer Skala in Grad Celsius wählen.

3.1.3. Wein-Refraktometer mit Skala in Brix oder Oechsle

Refraktometer, die den Zuckergehalt in Getränken bestimmen, haben als Maßeinheit Brix. Meistens reicht die Skala von 0 bis 30° Brix. Mit dieser Einheit wird der Saccharose-, Glucose- und Fructose-Gehalt gemessen. Angezeigt wird dabei die Dichte der Flüssigkeit. Gemessen werden Most, Wein und Bier vor der Gärung.

Brix-Refraktometer kommen vor allem bei Winzern und in Brauereien zum Einsatz. Oechsle ist eine Einheit, die bei Winzern alternativ zu Brix verwendet wird. Ursprünglich wurde Sie dazu erfunden, um das spezifische Most-Gewicht zu ermitteln. 1° Oechsle entspricht einem Gramm dieses spezifischen Gewichts. Ein Alkohol-Refraktometer, das in einer Brennerei verwendet wird, unterscheidet sich vom Refraktometer für Wein und Bier dadurch, dass es den Wert in Volumenprozent (‰) angibt. Außerdem misst es nicht den Zucker-, sondern den Alkoholgehalt. Der Messbereich reicht in der Regel von 0 ‰ bis 100 ‰.

3.2. ATC – Automatische Temperatur Korrektur

Wie genau Ihre Messergebnisse sind, hängt vor allem von der richtigen Temperatur ab. Diese liegt bei allen Arten – egal ob Refraktometer fürs Kfz, Refraktometer für Wein oder Refraktometer für Meerwasser – bei 20 Grad.

Messen Sie zweimal bei unterschiedlichen Temperaturen, erhalten Sie auch zwei verschiedene Messwerte. Der Grund: Ist die Flüssigkeit warm, ist die Dichte geringer. Denken Sie dabei nur einmal an kristallisierten, zähen Honig und wie er fließend wird, wenn er warm ist.

Damit Ihr Refraktometer unabhängig von der Temperatur so genau wie möglich misst, muss es deshalb unbedingt ein ATC – eine automatische Temperaturkompensation – haben.

Refraktometer mit ATC registrieren den Temperaturunterschied und kompensieren ihn gleichzeitig in der Ausgabe des Messwertes. Wollen Sie lieber ein Handrefraktometer ohne ATC, dann müssen Sie genau darauf achten, dass das Messgerät und die zu testende Flüssigkeit die gleiche Temperatur haben.

Im Folgenden haben wir Ihnen auf oe24.at die Vor- und Nachteile eines Refraktometers mit ATC im Vergleich zu einem Refraktometer ohne ATC dargestellt.

kompensieren Temperaturunterschiede

vereinfachen das Messen schränken die Auswahl ein

3.3. Zubehör: Pipette, Schraubenzieher, Kalibrierflüssigkeit und Etui

Das passende Zubehör macht das Refraktometer erst komplett. Meistens kommen die Messgeräte als Set, der Umfang variiert jedoch von Marke zu Marke. Vorhanden sein sollte auf jeden Fall eine Pipette, mit der Sie die Probe der Flüssigkeit bequem auf das Prisma aufbringen können. Prüfen Sie außerdem unbedingt, dass ein kleiner Schraubenzieher dabei ist. Mit diesem stellen Sie an der Kalibrierungsschraube den passenden Referenzwert ein – wie genau das geht, erfahren Sie in Punkt 5.1.