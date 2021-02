Die Entwicklung der Fahrradreifen begann bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. 1845 meldete der Schotte Robert William Thomson seine Luftbereifung zum Patent an. Diese bahnbrechende Erfindung fand jedoch erst öffentliche Anerkennung als 1888 der Tierarzt John Boyd Dunlop sowie 1889 der Franzose Édouard Michelin Luftreifen für Fahrräder patentieren ließen. Vor allem die Anforderungen an Rennrad-Reifen haben sich seither stark verändert. Sie sind im Jahr 2021 nicht mehr mit den Ansprüchen der Vergangenheit vergleichbar.

Um Ihnen die Auswahl zwischen den verschiedenen Reifen für Ihr Rennrad zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Kriterien auf oe24.at für Sie zusammengefasst.

1. Die verschiedenen Arten der Bereifung Es gibt bei den Reifen drei verschiedene Typen sowie einige Untergruppen, die Sie (rein theoretisch) auf Ihr Fahrrad aufziehen können. Gemeinsam ist (fast) allen Kategorien, dass sie über eine sogenannte Karkasse verfügen. Die Karkasse begrenzt die Dehnbarkeit des Reifens und hält ihn in Form. » Mehr Informationen

Hinweis: Die Einheiten EPI (Ends per Inch) und TPI (Threads per Inch) geben bei den Karkassen die Zahl der Fäden pro Zoll an.

1.1. Drahtreifen sind besonders stabil

Der am häufigsten verwendete Reifen ist der Drahtreifen. Er hat sich bei diversen Vergleichen als am stabilsten erwiesen und besteht auch einen Rennrad-Reifen-Test. Ein einzelner Draht oder ein aus feinen Einzelsträngen bestehendes Seil wird beim Drahtreifen in den inneren Reifenrand eingearbeitet. Felgen für diese Reifen tragen die deutsche Bezeichnung Tiefbettfelge, Hakenfelge oder Drahtreifenfelge beziehungsweise den englischen Namen Clincher.

1.1.1. Faltreifen

Bei den Faltreifen handelt es sich um eine Sonderform der Drahtreifen. Statt Drähten kommt ein Bündel Aramidfäden in den Reifenrand. Die Faltreifen sind zwischen 50 Gramm und 100 Gramm leichter als die Drahtversion. Deshalb werden sie häufig als Rennradreifen verwendet.

1.1.2. Ballonreifen

Ballonreifen sind etwas breitere Drahtreifen. Sie benötigen weniger Druck und federn Erschütterungen/Vibrationen besonders gut ab. Sie werden aufgrund ihrer Robustheit als Mountainbike-Reifen (MTB-Reifen) geschätzt. Allerdings würden sie bei einem Vergleich keinesfalls zu den Rennrad-Reifen-Testsiegern gehören.

1.1.3. Slicks

Bei Slicks handelt es sich um profillose Reifen. Aufgrund des geringeren Rollwiderstandes erfreuen sie sich als Rennrad-Reifen großer Beliebtheit. Auch bei normalen Rädern kommen sie inzwischen immer mehr in Mode. Slicks laufen nicht nur leichter als profilierte Reifen, sondern sie halten zudem länger. Allerdings eignen sie sich nicht für Fahrten im Gelände, auf Schotter- oder Kieswegen sowie in Matsch und Schnee.

1.2. Schlauchreifen haben einen geringeren Rollwiderstand

Ein typischer Rennrad-Reifen ist der Schlauchreifen. Der Mantel wird dabei um den Schlauch genäht und im Anschluss mit doppelseitigem Klebeband oder Reifenkitt auf der Hohlkehle der Felge befestigt. Schlauchreifen haben besonders wenig Gewicht und einen deutlich geringeren Rollwiderstand als andere Reifenarten. Aufgrund der hohen Kosten kommen sie jedoch in der Regel nur im Profisport zum Einsatz.

Vorgeschrieben sind sie für den Bahnsport, da Schlauchreifen im Gegensatz zu Drahtreifen den dort üblichen Reifendruck von mehr als zehn Bar aufnehmen können.

1.3. Es geht auch schlauchlos

Es gibt für Fahrräder, ähnlich wie beim Auto und Motorrad, sogenannte Tubeless-Reifen. Der Begriff tubeless stammt aus dem Englischen und bedeutet schlauchlos. In der Regel handelt es sich dabei um Draht- oder Faltreifen.

Sie sind so an der Felge angebracht, dass eine dichte Luftkammer entsteht. Diese Reifenart wird überwiegend bei Rennrädern und im Vielfahrersektor verwendet.

1.4. Es gibt noch weitere Reifenarten

1.4.1. Winterreifen

Das Fahren von normalen Rennrad-Reifen ist nicht nur bei Eis und Schnee ungemütlich, sondern aufgrund der fehlenden Traktion in der kalten Jahreszeit generell gefährlich. Neben einer vernünftigen, für den Winter geeigneten Rennrad-Bekleidung gehören deshalb Winterreifen aufs Rennrad, die mit einer besonderen Gummimischung hergestellt werden.

Sommerreifen eignen sich hingegen nicht für eine Fahrt bei Eis und Schnee, da sie mit einem zu geringen Rennrad-Reifen-Profil bestückt sind. Die Fahrradreifen für den Winter sind bei niedrigeren Temperaturen elastischer und weisen eine bessere Haftung auf. Spikereifen sorgen bei besonders üblen Witterungsverhältnissen zusätzlich für Sicherheit.

Die Stiftung Warentest weist in ihrem Artikel über Rennradreifen daraufhin, dass bei Fahrrädern die Nutzung von Spikes auf deutschen Straßen erlaubt ist. Bei Autos sieht das anders aus. Einen Rennrad-Reifen-Test beziehungsweise Rennrad-Reifen-Vergleich stellt das renommierte Testportal allerdings nicht zur Verfügung. Auch Ökotest hat bisher keinen Rennrad-Reifen-Test durchgeführt. Deshalb können wir Ihnen auf oe24.at keinen Testsieger der Institutionen mitteilen.

1.4.2. Vollgummireifen

Wer seine Rennrad-Reifen pannensicher machen möchte, kann auf Vollgummireifen umrüsten. Sie kommen auf die gleichen Felgen wie Drahtreifen. Tests zeigten jedoch, dass sich die Nutzung von Vollgummireifen nachteilig auf den Fahrkomfort und die Geschwindigkeit auswirkt.

1.4.3. PU-Schaum-Reifen

Eine Alternative zu Vollgummireifen sind PU-Schaum-Reifen. Aufgrund ihres geringeren Gewichts haben sie einen schwächeren Rollwiderstand. Bei einem Rennrad-Reifen-Test hätten allerdings auch PU-Schaum-Reifen wenige Chancen, zum Testsieger gekürt zu werden.