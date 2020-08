Die Zahl der Radfahrer in Deutschland steigt. Während der eine seine Freizeit gern auf einem Mountainbike verbringt oder lange Touren mit dem Trekkingbike unternimmt, lieben andere den Rausch der Geschwindigkeit auf einem Rennrad. Um bei Unfällen Verletzungen zu vermeiden, sollte unbedingt ein Rennradhelm getragen werden. Trotzdem besitzt nur jeder siebte Radfahrer in Deutschland einen geeigneten Helm für den Freizeitsport.

In unserer Kaufberatung 2020 auf oe24.at erhalten Sie Tipps dazu, worauf Sie achten müssen, wenn Sie einen Rennradhelm kaufen. Wir stellen Ihnen die allgemeinen Kategorien der Fahrradhelme vor, erläutern, wie der Rennradhelm sitzen sollte und wie er ausgestattet sein muss, um komfortabel zu sein. Darüber hinaus stellen wir auf oe24.at in einem Vergleich von Rennradhelm und MTB-Helm die Unterschiede heraus und führen einige Marken auf.

Hinweis: Am besten finden Sie das passende Modell, indem Sie mehrere Helme anprobieren. Setzen Sie zur Prüfung einen Fahrradhelm auf, ohne den Kinnriemen zu schließen. Ziehen Sie das Rädchen am Hinterkopf solange an, bis der Fahrradhelm festsitzt. Selbst bei heftigem Kopfschütteln darf der Helm nicht verrutschen. Stellen Sie fest, dass der Rennradhelm drückt, sollten Sie ein anderes Modell testen. Machen Sie in jedem Fall einen ausführlichen Rennradhelm-Test, bevor Sie sich für einen Kauf entscheiden.

Für Rennradfahrer zählt bei ihren Touren jede Sekunde. Daher sparen sie nicht nur am Gewicht in Rucksack und Fahrradausstattung. Sie achten auch darauf, dass der Rennradhelm aerodynamisch ist . Das heißt, dass der Fahrradhelm so wenig Widerstand wie möglich bieten sollte.

Hinweis: Vergessen Sie bei der Anprobe nicht, das Rädchen am Hinterkopf festzuziehen. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Rennradhelm auch tatsächlich nicht rutscht.

Rennradfahrer lieben das Gefühl der Geschwindigkeit. Dementsprechend spartanisch sind Rennräder ausgestattet. Auch der Rennradhelm sollte so leicht wie möglich sein. Der leichteste Fahrradhelm wiegt lediglich 192 Gramm (Fahrradhelm von Specialized). Dabei muss der Fahrradhelm nicht wesentlich mehr kosten als schwerere Modelle. Prüfen Sie vor einem Kauf also, wie schwer der Rennradhelm ist.

8. Häufig gestellte Fragen zum Thema Rennradhelm 8.1. Gibt es Rennradhelme für Frauen? Nein, es gibt keine speziellen Rennradhelme für Frauen. Hersteller von Rennradhelmen legen Wert darauf, unisex zu produzieren, sodass ein Rennradhelm für Herren auch von Frauen getragen werden kann. Trotzdem achten Hersteller darauf, dass auch Frauen Helme in passenden Größen finden und zwischen verschiedenen Designs wählen können. » Mehr Informationen

Um einen geeigneten Rennradhelm für Damen zu finden, sollten Sie nicht auf einen Rennradhelm-Vergleich verzichten. Den für Sie besten Rennradhelm erhalten Sie schließlich nur durch die Anprobe verschiedener Modelle.

8.2. Was kostet ein Rennradhelm?

Bei dieser Frage sollten Sie nicht nur darauf Wert legen, was ein Rennradhelm kostet, sondern vielmehr, was er für sein Geld leistet. Ganz günstige Modelle bekommen Sie bereits für zirka 15 Euro. In der Regel erfüllen diese aber nicht die Anforderungen an einen stabilen und bequemen Fahrradhelm.

Nach einem guten und sicheren Fahrradhelm sollten Sie in einer etwas höheren Preis-Kategorie schauen. Dabei müssen Sie nicht unbedingt mehrere Hundert Euro zahlen. Auch im mittleren Preissegment zwischen 40 und 100 Euro finden sich hervorragende Modelle. Orientieren Sie sich hier am besten an den Ergebnissen eines Rennradhelm-Tests. So gehen Sie sicher, dass Sie den richtigen Helm kaufen.

8.3. Muss ein Rennradhelm nach einem Sturz ausgetauscht werden?

Grundsätzlich muss jeder Fahrradhelm nach einem Sturz ausgetauscht werden. Bei Stürzen entstehen oft kleine Risse im Material des Helms, die für das bloße Auge nicht sichtbar sind. Kommt es zu einem weiteren Sturz, kann das zum Bruch des Rennradhelms und damit zu Verletzungen des Kopfes führen. Verlassen Sie sich also nicht darauf, dass beim Sturz nichts passiert ist, sondern tauschen Sie nach einem Sturz Ihren Rennradhelm aus.

