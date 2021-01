Jeder, der mit Eisen und Stahl arbeitet, kennt das Problem: Rost. Er macht das Material porös und zersetzt es langsam, sodass es zerstört wird. Ein Rostumwandler wandelt bereits bestehenden Rost in stabile Eisenverbindungen um und verhindert gleichzeitig eine neue Rostbildung. Er sollte allerdings nicht mit Rostentfernern verwechselt werden. Doch darauf gehen wir im folgenden Text noch ein.

Unsere Kaufberatung auf oe24.at soll Sie dabei unterstützen, den für Sie besten Rostumwandler zu finden. Wir erklären Ihnen den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Rostentferner und Rostumwandler, erläutern, wie Rostumwandler wirken und geben Ihnen Tipps, worauf Sie bei einem eigenen Rostumwandler-Test achten sollten.

Die Bezeichnung „Rostumwandler“ sorgt nicht selten für Verwirrung. Rostkonverter wandeln Rost nicht wieder in das ursprüngliche Material zurück. Sie bilden lediglich aus dem Rost neue – nicht poröse – Verbindungen. Auf diese Weise wird einem weiteren Rostbefall vorgebeugt. In diesem Artikel finden Sie Rostumwandler näher erläutert.

Rostumwandler unterscheiden sich häufig in ihrer Konsistenz wie Spray, Gele und Flüssigkeiten. Allerdings existieren verschiedene Mittel zur Rostentfernung. In unserem Rostumwandler-Vergleich 2021 auf oe24.at sehen Sie die verschiedenen Typen.

Vor allem beim Auto findet der Rostlöser vielseitige Einsatzgebiete. So wird der Rostumwandler beispielsweise am Auspuff verwendet. Es gibt sogar Mechaniker, die den Rostumwandler am Benzintank verwenden. Hier sollten Sie allerdings vorsichtig sein und den Rostumwandler gründlich entfernen, um eine Reaktion mit dem Benzin zu vermeiden.

6. Kaufberatung laut Rostumwandler-Tests: Wirkung und Inhalt sind wichtig Es gibt verschiedenste Kategorien und Arten von Rostumwandlern. Da die Stiftung Warentest oder Ökotest bisher keinen Rostumwandler-Test durchgeführt haben, müssen Sie sich auf Tipps von anderen Seiten und Institutionen verlassen. » Mehr Informationen

Sie können auch selbst einen Rostumwandler-Test durchführen, um Ihren eigenen Rostumwandler-Testsieger zu finden. Bevor Sie jedoch unnötig Geld ausgeben, sollten Sie unsere Kaufberatung auf oe24.at lesen, wenn Sie einen Rostumwandler kaufen möchten.

6.1. Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen

Achten Sie unbedingt auf das Verhältnis von Preis und Inhalt. Die unterschiedlichen Preise hängen von den verschiedenen Mengen der Hersteller ab. Das erschwert es, die Preise bzw. Rostkonverter an sich miteinander zu vergleichen. Denken Sie aber daran, dass weder ein teurer noch ein günstiger Rostumwandler automatisch auch gut ist.

Tipp: Am sinnvollsten ist es, den Preis pro Milliliter zu berechnen. So erhalten Sie den Grundpreis und bekommen einen besseren Überblick über das Preis-Leistungs-Verhältnis.

6.2. Achten Sie auf die Konsistenz

Rostkonverter gibt es mit verschiedenen Konsistenzen: flüssig, gelartig und in einer Spraydose. Welche Konsistenz für Sie die richtige ist, entscheidet letztendlich der Einsatzort. Machen Sie am besten einen Rostkonverter-Test und finden Sie heraus, wie Sie mit der jeweiligen Konsistenz klarkommen.

6.2.1. Flüssige Rostumwandler

Flüssige Rostumwandler sind hervorragend für große Flächen geeignet. Für die Anwendung des Mittels benötigen Sie allerdings etwas Zubehör wie eine Rolle, einen sauberen Pinsel oder eine Sprühpistole. Die flüssige Konsistenz ist allerdings nur für horizontale Flächen geeignet. Eine Anwendung über Kopf oder senkrecht ist oft mit Schwierigkeiten verbunden.

Kleinere Rostflecken können ebenfalls mit flüssigen Rostumwandlern behandelt werden. Dabei müssen Sie darauf achten, dass der unversehrte Lack nicht vom Rostumwandler berührt wird. Das kann den Lack nämlich beschädigen und dann hilft nur noch eine neue Lackierung.

6.2.2. Gelartige Rostumwandler

Wo flüssige Rostumwandler versagen, zeigen sich gelartige Rostkonverter von ihrer besten Seite. Aufgrund ihrer Konsistenz sind sie hervorragend für die Anwendung über Kopf und auf senkrechten Flächen geeignet. Denn die zähe Konsistenz haftet gut am Untergrund und verhindert ein Abtropfen des Mittels.

Auch hier benötigen Sie ein Hilfsmittel zum Auftragen. Das kann ein Spachtel, Löffel oder Pinsel sein. Gelartige Rostumwandler können bei großen und bei einem punktuellen Befall mit Rost verwendet werden. Handelt es sich allerdings um schwer zugängliche Stellen, sollten Sie zu einem flüssigen Mittel greifen.

Tipp: Wie beim flüssigen Rostumwandler müssen Sie auch beim zähen Rostkonverter darauf achten, dass unbeschädigter Lack nicht mit dem Mittel in Kontakt kommt.

6.2.3. Rostumwandler-Spray

Ein Rostumwandler-Spray ist eine Mischung aus Aerosol und flüssigen Schwebeteilchen. Genau wie beim klassischen Spray, z. B. Haarspray, wird dieses Gemisch bei Druck auf der beschädigten Stelle verteilt, wo es einen Film bildet.

Im Gegensatz zu flüssigen und gelartigen Rostumwandlern ist das Spray nicht für kleine Flächen oder genaue Arbeiten geeignet. Aufgrund der recht „weitflächigen“ Verteilung sollte auf eine Anwendung über Kopf verzichtet werden, da es hier zu einem unerwünschten Kontakt mit dem Mittel kommen kann.

6.3. Das Anwendungsgebiet spielt eine Rolle

Ein Rostumwandler wird in allen Bereichen eingesetzt, in denen mit Stahl und Eisen gearbeitet wird. In den meisten Fällen wird er allerdings dazu verwendet, um Rost am Auto zu entfernen.

Da es Rostumwandler für viele Gebiete gibt, sollten Sie beim Kauf unbedingt darauf achten, dass sich das gewählte Mittel für den gewünschten Einsatzbereich eignet.

6.4. Zusätzliche Funktion: Rostumwandler-Grundierung

Die meisten Rostkonverter sind inzwischen mit einer Grundierung ausgestattet. Das bedeutet, dass die behandelte Stelle sofort nach dem Trocknen weiterbearbeitet werden kann, z. B. mit Lack.

Nach der Verwendung von Rostumwandlern muss die Stelle also nicht mit einer anderen Grundierung behandelt werden. Auf diese Weise erledigen Sie zwei Arbeitsschritte in einem.