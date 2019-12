Ein Rückenprotektor ist ein enorm wichtiger Bestandteil der Schutzkleidung, der in der Freizeit oder beim Sport vor Verletzungen schützt. Als Motorradfahrer, Reitsportler, Snowboarder, Skifahrer oder Mountainbiker schützen Sie Ihren Körper mit durchdachten Protektoren und vermeiden bei Unfällen schwere Blessuren.

Erfahren Sie im folgenden Rückenprotektor-Vergleich 2019 auf oe24.at, welche Arten es auf dem Markt gibt und wo sie sich überall einsetzen lassen. So finden Sie unter anderem heraus, ob Sie für Ihren individuellen Bedarf eine Protektorenjacke, ein Protektorhemd oder eine Rückeprotektor-Weste wählen sollten.

Die Stiftung Warentest oder Ökotest haben bislang zwar keinen expliziten Rückenprotektor-Test durchgeführt. Die Stiftung weist aber in einer Meldung darauf hin, dass schützende Motorradkleidung Verletzungen verhindern oder zumindest mildern kann, wobei Protektoren einen wichtigen Bestandteil darstellen.

Fans der rasanten Sportart in schwierigem Gelände wissen längst, dass auch im Radsport Gefahren durch Stürze, unwegsame Untergründe und Hindernisse lauern. Mit einem Rückenprotektor für MTB-Fahrer (MTB ist die Abkürzung für Mountainbike ) sichern sich die Sportler gegen schmerzhafte Verletzungen ab. Nicht nur am Rücken, sondern auch als Brustprotektor gehören die Protektoren mittlerweile wie Fahrradhelme fest zum Equipment.

Einen Rückenprotektor für Kinder sieht man im Reitsport bereits häufiger als bei ihren erwachsenen Vorbildern. In der Dressur schätzen viele Reiter auch den stützenden und schützenden Komfort attraktiver Westen, die für eine gute Haltung und ein Plus an Sicherheit sorgen.

Beim Ausritt oder auch in der Reithalle drohen dem Reiter beim Sturz auf den Boden Verletzungen. Im Springparcours oder in der Halle sind Stürze häufig mit Kollisionen der Bande oder den Stangen der Hürde verbunden. Durch eine Rückenprotektor-Weste, die auch unter der Sportkleidung getragen werden kann, minimieren die Sportler das Verletzungsrisiko.

Auch wenn die Geschwindigkeiten im Reitsport nicht ganz so hoch wie beim Motorradfahren sind, ist der Reiter bei dieser Sportart ebenso schutzlos verschiedenen Gefahrenquellen ausgesetzt. Pferde sind Fluchttiere, weshalb in jeder Sekunde die Möglichkeit besteht, dass die Tiere sich erschrecken und kopflos durchgehen.

2. Rückenprotektoren gibt es in vielfältigen Varianten In Rückenschützer-Tests besteht die Herausforderung stets darin, möglichst ähnliche Protektoren miteinander zu vergleichen. Da die Protektoren sich hinsichtlich ihrer Materialien, Formate, Größe und Gewicht stark unterscheiden, helfen die Erkenntnisse unserer Kaufberatung auf oe24.at:

2.1. Das Material

Rückenschützer werden aus unterschiedlichen Materialien gefertigt, die von den Herstellern sinnvoll miteinander kombiniert werden. Auf der einen Seite soll der Rückenprotektor stabil und hart gegenüber Kollisionen sein, auf der anderen Seite soll er Ihnen ausreichend Bewegungsfreiheit gönnen und Sie nicht zusätzlich belasten.

In Rückenprotektor-Tests zeigen die Materialien folgende Eigenschaften:

Polyester: Dieser Stoff kommt als synthetisch hergestelltes oder natürliches Material in Rückenprotektoren vor. Es zeichnet sich durch seine wasserabweisenden Eigenschaften, seine Robustheit und das geringe Gewicht besonders aus.

Nylon: Nylon wird aus Polyamiden hergestellt und überzeugt durch seine hohe Dehnbarkeit. Gleichzeitig ist das Material zäh und reißfest, während es sich von Umwelteinflüssen kaum beeindrucken lässt.

Spezielle Schaumstoffe: Sie dienen innerhalb der Protektoren als Knautschzone. Aus synthetischen Materialien hergestellt, dämpfen sie Stöße weich ab. Fest in robust ummantelte Kammern eingeschlossen, werden äußere Krafteinwirkungen abgefedert, was Muskeln, Gelenke und Knochen bei einem Unfall schützt.

Tipp: Gute Rückenprotektoren zeichnen sich durch eine clevere Kombination unterschiedlicher Materialien aus, die gleichzeitig für einen angenehmen Sitz, weiche Dämpfung und die Abwehr äußerer Einflüsse sorgen müssen.

2.2. Die unterschiedlichen Kategorien

Rückenschützer lassen sich in zwei große Kategorien einteilen, die sogenannten Softprotektoren und die Hartschalenprotektoren. In beiden Formaten sind die Protektoren in der Lage, Sie bei Unfällen und Stürzen zu schützen.

2.2.1. Hartschalenprotektoren

In Rückenprotektor-Tests ähneln viele Modelle fast schon einem Panzer, was bei Schutzkleidung etwas durchaus Positives ist. Durch Schulterschlaufen und Gurte, die um Bauch oder Nieren befestigt werden, lässt sich die Passform flexibel und individuell an den Träger anpassen.

Besonders an der Rückseite befinden sich feste, vorgeformte Kunststoffteile, die bei einem Aufprall den Rücken schützen. Manche Modelle ähneln eher einem Rucksack, während andere wie eine Weste aufgebaut sind. Je nach Sportart haben beide Varianten ihre Vor- und Nachteile.

Eine Weste sitzt fest am gesamten Oberkörper und behindert ihn beim Abknicken. Im Reitsport ist ein gerader Oberkörper in manchen Disziplinen äußerst erwünscht, während ein Mountainbiker an Hindernissen in der Weste in der Bewegung eher behindert wird.

Überlegen Sie sich vor dem Rückenprotektor-Kauf, welches Maß an Stabilität zu Ihrem Einsatzbereich harmoniert.

2.2.2. Softprotektoren

Wie der Name bereits vermuten lässt, zeichnen sich diese Rückenschützer durch ihre weichen und anschmiegsamen Eigenschaften aus. Harte Kunststoffteile werden Sie bei diesen Rückenprotektoren nicht finden.

Stattdessen werden anatomisch angepasste Softprotektoren in Form von Hemden oder Westen mit weichen Polsterungen ausgestattet. Auch ohne Gurte und Schlaufen sitzen die Protektoren dieser Kategorie durch den Schnitt sicher am Körper und können kaum verrutschen.

Viele dieser Varianten lassen sich hervorragend unter der Kleidung tragen, weshalb viele Hersteller auch auf atmungsaktive Eigenschaften großen Wert legen. So gleicht beispielsweise ein Dainese Rückenprotektor für Damen beinahe einer Steppweste, die zu schicker Sportkleidung einfach gut aussieht.