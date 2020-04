Es ist schneller passiert als einem lieb ist: Den Nachbarszaun oder einen Pfahl übersehen und schon zeichnet sich auf der Stoßstange eine unschöne Delle ab. Um das Risiko von Parkunfällen zu minimieren, lohnt sich das Nachrüsten einer Rückfahrkamera.

Damit Sie sich mit dem Rückfahrsystem beim Einparken sicher fühlen können, erklären wir, was Kamera und Bildschirm hinsichtlich Auflösung und Blickwinkel bieten müssen.

Und nicht nur das: In unserem Rückfahrkamera-Vergleich 2020 auf oe24.at erfahren Sie, ob die beste Rückfahrkamera für Sie mit Kabel oder Funk funktioniert und wie Sie das Rückfahrkamerasystem an Ihrem Fahrzeug nachrüsten.

Auf die Produktempfehlungen aus einem Rückfahrkamera-Test der Stiftung Warentest oder von Ökotest können Sie vor dem Kauf nicht zählen. Die Organisationen haben bisher keinen Test von Rückfahrvideosystemen durchgeführt.

Damit Sie dennoch Ihr persönliches Lieblings-Produkt der Kategorie Rückfahrkamera-Testsieger finden, stellen wir Ihnen in unserer Kaufberatung über Montagesysteme bis zu Nachtsichtfunktion und Zubehör alle wichtigen Kaufkriterien von Rückfahrkameras vor.

1. Mit einer Rückfahrkamera ohne Dellen und Schrammen rückwärts einparken

Eine Rückfahrkamera besteht aus einem Monitor mit 4 bis circa 7 Zoll, der mit einer etwa Golfballgroßen Kamera am Heck des Autos verbunden ist und deren Bilder ins Cockpit überträgt. Als Fahrer haben Sie so ein genaues Bild davon, was sich in der näheren Umgebung hinter Ihrem Fahrzeug abspielt. Eine Rückfahrkamera ist also perfekt als Einparkhilfe.

Wenn Sie eine Rückfahrkamera nachrüsten, können Sie das Gerät am Seitenspiegel oder hinten am Heck und dort meistens direkt am Nummernschild installieren. Mit der Rückfahrkamera am Spiegel haben Sie Einsicht in den toten Winkel. Vom Heck aus sehen Sie den gesamten Bereich hinter Ihrem Auto.

Auch für Lenker größere Fahrzeuge bietet sich durch den freien Blick nach hinten mehr Sicherheit und Übersicht.

So werden Rückfahrkameras an LKWs angebracht und auch Besitzer von Wohnmobilen lieben Rückfahrkameras. In der Landwirtschaft wird die Rückfahrkamera an Nutzfahrzeugen bei der Ernte eingesetzt.