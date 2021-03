Mit einer Sandfilteranlage reinigen Sie Ihr Poolwasser zuverlässig. Sandfilteranlagen gibt es in den verschiedensten Maßen doch arbeiten alle nach demselben System: Das Poolwasser wird mit viel Druck durch mehrere Filterschichten gepresst und letztendlich im Filtersand gereinigt, im Anschluss wird es durch einen zweiten Schlauch wieder in den Pool zurückgeführt. Tests zeigen jedoch: Sandfilteranlage ist nicht gleich Sandfilteranlage. Für eine gute Sandfilteranlage ist der Blick auf die Leistung entscheidend, denn diese gibt Auskunft darüber, wie viel Poolwasser stündlich gereinigt werden kann. Doch beziehen Sie dabei auch die Daten vor Ort mit ein. Je nach Poolgröße tut es auch etwas weniger Leistung. In unserem Sandfilteranlagen-Vergleich haben wir die vielversprechendsten Produkte für Sie unter die Lupe genommen.