Jeder Sandstrahlpistolen-Typ wird von einem Kompressor angetrieben. Der benötigte Arbeitsdruck liegt in der Regel zwischen zwei und acht Bar. Sandstrahlpistolen mit einem Saugbecher eignen sich besser für kleinere Flächen. Das Strahlgut in diesem Becher reicht meist nicht für größere Arbeiten. Als Strahlmittel eignen sich z. B. Sand, Kunststoffgranulat oder Schlacke. Ist der Druck des Kompressors einstellbar, können Sie den benötigten Luftbedarf während Ihrer Arbeiten anpassen. Ein geringerer Druck ist für präzisere Arbeiten an kleineren Flächen ratsam. Wählen Sie jetzt eine der vielversprechenden Sandstrahlpistolen aus unserer Vergleichstabelle aus!