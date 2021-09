Ein Sandwich ist ein leckerer und – je nach Zutaten – auch durchaus nahrhafter Snack. Ob als Hauptmahlzeit oder im Büro zwischendurch – mit einem eigenen Sandwichmaker bereiten Sie sie schnell und einfach zu. Einfach zwei Scheiben Toast mit den Wunschzutaten wie Käse, Wurst und Co belegen und ab in den Sandwichtoaster.

Aber was sollte ein Sandwichmaker können und bieten, damit leckere Sandwiches gelingen und Sie auch sonst viel Freude an dem Gerät haben? Genau dies verrät Ihnen unserer Kaufratgeber. Wir zeigen Ihnen die Kriterien auf, die es beim Sandwichmaker kaufen im Blick zu behalten gilt und die einen wirklich guten Sandwichtoaster auszeichnen.

Zudem liefert Ihnen unser großer Sandwichtoaster-Vergleich auch gleich die besten Modelle, sodass Sie mit wenigen Klicks zu Ihrem neuen Gerät kommen. Zögern Sie nicht und erfüllen Sie sich jetzt Ihren Wunsch eines eigenen Sandwichmakers. So teuer sind die Geräte nicht und der Kauf lohnt sich bestimmt!

Es gibt aber auch multifunktionale Geräte mit umfangreicherer Ausstattung , die noch deutlich mehr können als Sandwiches zu machen und weitere Geräte durch Zusatzfunktionen ersetzen. So bieten viele der in unserem Sandwichmaker-Vergleich empfohlenen Modelle dank beiliegender oder erhältlicher Waffelform auch die Funktion als Waffeleisen oder als Kontaktgrill – ein 3-in-1-Sandwichmaker quasi. Auf diese Weise können Sie auch leckere Waffeln oder gegrilltes Fleisch und Gemüse zubereiten.

Das ist natürlich eine Frage des Gerätes. Ein einfacher Sandwichmaker kann in der Regel nur zwei oder vier Sandwiches auf einmal zubereiten. Welches die richtige Größe ist, hängt natürlich auch von der Anzahl der hungrigen Mäuler ab. Für eine Familie mit Kindern sind die größeren Geräte auf jeden Fall empfehlenswert, da so gleich vier Sandwiches auf einmal zubereitet werden können. Für Singles und Paare reichen in der Regel auch kleinere Geräte mit zwei Toastflächen.

Ein Sandwichmaker ist ein Küchengerät zum Zubereiten von Sandwiches, also belegten und getoasteten Brotscheiben im „Doppelpack“. Es ist quasi eine Mischung aus Waffeleisen und Toaster . Wie ein Waffeleisen weist der Sandwichmaker auf beiden Seiten, also im Boden und im Deckel, Heizplatten auf. Zwischen diese werden die Sandwiches gelegt und dann getoastet.

2. Sandwicheisen-Kaufberatung 2021: Hierauf gilt es zu achten

Möchten Sie sich einen neuen Sandwichmaker kaufen, sollten Sie die folgenden Dinge beachten, damit das Gerät höchsten Ansprüchen genügt und zu Ihren Bedürfnissen und Wünschen passt.

2.1. Größe und Art

Die verschiedenen Größen und Gerätetypen haben wir Ihnen bereits weiter oben vorgestellt. Sie müssen sich vor dem Sandwichmaker kaufen überlegen, was Sie genau wollen und brauchen. Wollen Sie vor allem Ihren neuen Sandwichmaker günstig kaufen, werden Sie bei den einfachen Geräten fündig. Praktisch und häufig vertreten sind die 3-in-1-Sandwichmaker. Hier wird der Sandwichmaker auch als Waffeleisen und Grill verwendet. Diese Geräte sind aber meist auch teurer.

Bei der Gerätegröße sollten Sie als Maßstab nehmen, wie viele Sandwiches Sie auf einmal zubereiten möchten. Die Modelle für zwei Sandwiches sind besonders handlich und kompakt. Das ist vorteilhaft beim kleinen Arbeitsflächen sowie beim Verstauen des Gerätes. Auch als Sandwichmaker beim Camping sind sie praktisch. Wollen Sie hingegen mehr Sandwiches auf einmal machen, nehmen Sie ein größeres Modell. Diese bereiten bis zu vier Sandwiches auf einmal zu, sind damit ideal für Familien, dafür aber auch von den Abmessungen her größer.

2.2. Ausstattung und Zubehör

Achten Sie auf die Ausstattung. Eine Backampel informiert über den Fortschritt der Zubereitung und die Bereitschaft des Gerätes nach dem Aufheizen. Die Vorheizzeit sollte idealerweise nicht zu lang dauern. Zudem ist es praktisch, wenn eine mehrstufige Temperaturregulierung verbaut ist.

Sollten Sie sich für einen multifunktionalen Sandwichtoaster entscheiden, achten Sie auf das entsprechende Zubehör. Es sollten unter anderem verschiedene Einsätze für Waffeln und Co zum Lieferumfang gehören oder optional im Handel erhältlich sein. So können Sie dann das Gerät möglichst vielseitig einsetzen. Zudem sollte natürlich eine Sandwichmaker-Anleitung zum Lieferumfang gehören.

Als besonders vielseitig hat sich in unserem Sandwichtoaster-Vergleich der Tefal Sandwichmaker herauskristallisiert. Er weist ein sehr umfangreiches Sortiment an verschiedenen Backformen auf. Zum Lieferumfang gehören zwar nur Einsätze für Sandwiches und Waffeln. Allerdings können Sie zusätzlich als Sandwichmaker-Zubehör weitere Einsätze für Donuts, French Toast und mehr erwerben.

Ebenfalls für den einen oder anderen Kaufinteressenten mögen Design und Farbe wichtig sein. Besonders edel sehen Sandwichmaker aus Edelstahl aus. Unserer Meinung nach sind aber andere Faktoren wie ein gutes und gleichmäßiges Bräunungsergebnis wichtiger. Das hängt mit der Leistung zusammen, der wir uns im nächsten Abschnitt widmen.

2.3. Leistung

Wie viel Strom verbraucht ein Sandwichmaker? Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern hängt von der jeweiligen Leistungsaufnahme, die je nach Gerät bei um die 1.000 Watt liegt. Das mag jetzt viel klingen, ist aber nicht so entscheidend. Denn in der Regel wird ein Sandwichtoaster nur wenige Minuten betrieben, sodass die Stromkosten für die Nutzung nur wenige Cent ausmachen – es sei denn, Sie haben versehentlich den Sandwichmaker angelassen.

Die Leistung eines Sandwichmakers wird in Watt ausgegeben. Sie liegt üblicherweise bei rund 700 bis 1.100 Watt, wie ein Blick auf unsere Vergleichstabelle zeigt. Je höher die Leistung ist, desto geringer fallen in der Regel die Zubereitungszeit und Vorheizzeit aus. So kommen Sie schneller an Ihr gebräuntes Sandwich, da die Sandwichmaker-Dauer für die Zubereitung geringer ist. Dafür steigt der Stromverbrauch.

2.4. Reinigung

Damit das Sandwichmaker reinigen einfach von der Hand geht, achten Sie darauf, dass die Backfläche antihaftbeschichtet ist. Durch die Beschichtung am Sandwichmaker haftet das Sandwich nicht und kann leichter entnommen werden. Die Verwendung von Alufolie oder Backpapier ist beim Sandwichmaker nicht notwendig. Das Sandwichmaker einfetten ist hingegen empfehlenswert.

Verwenden Sie beim Sandwichmaker reinigen keine harten Werkzeuge, die die Beschichtung verkratzen. Sonst beschädigen Sie das Gerät. Wenn Sie merken, dass sich die Sandwichmaker-Beschichtung löst, sollten Sie das Gerät ersetzen. Alternativ können Sie Alufolie in den Sandwichmaker legen.

Besonders praktisch ist, wenn die Backflächen bzw. Einsätze herausnehmbar und idealerweise in der Spülmaschine gereinigt werden können. Dann ersparen Sie sich das mühsame Reinigen am Gerät selbst sowie das Abwaschen per Hand. Je besser das Sandwichmaker einfetten gemacht wurde, desto einfacher ist die Reinigung.