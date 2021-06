Weil bei Satellit-TV nur einmalige Anschaffungskosten entstehen, sind Satellitenanlagen sehr beliebt. In Deutschland nutzt fast jeder zweite TV-Haushalt eine Satellitenanlage, um hochwertige Bildsignale zu empfangen (Quelle: Statista ). Satellitenanlagen bestehen in der Regel aus einer Satellitenschüssel und einem Sat-Receiver .

Immer mehr Menschen besitzen Flachbildfernseher. Damit Fernsehen auf so einem Gerät richtig Spaß macht, benötigen Sie ein HD-Bildsignal . Dieses Signal können Sie z.B. über Kabelanschluss, Internet-TV (IPTV) oder per Satellit beziehen.

Auch in Deutschland müssen einige Kriterien erfüllt sein, damit eine Sat-Anlage genutzt werden kann, ohne dass Probleme mit dem Vermieter entstehen. Einige Informationen dazu hat der deutsche Mieterbund unter diesem Link zusammengetragen. Wichtige Informationen zur Rechtslage in der Schweiz hat der SRF unter diesem Link zusammengetragen.

Beim Satellit ist der Empfang aller Sender kostenlos , mit Ausnahme von Pay-TV-Angeboten wie z.B. Sky. Um zusätzliche Privatsender wie Pro7, RTL und Co. in HD zu empfangen, benötigen Sie meist ein Zahl-Abonnement gegen jährliche Gebühr.

3. Kaufberatung Satellitenschüsseln: Darauf sollten Sie achten

Bevor Sie eine Satellitenschüssel kaufen, sollten Sie sich mit den wichtigsten Kaufkriterien bekannt machen. Dazu gehören z.B. Größe, Gewicht, Befestigungsart, Material und der Empfangskopf. Um die beste Satellitenschüssel für Sie zu finden, sollten Sie sich fragen: Wo wollen Sie die Antenne einsetzen? Am Haus? Als mobile Sat-Anlage am Camper, Wohnmobil oder der Laube?

3.1. Je größer die Satellitenschüssel, desto stärker das Bildsignal

Sat-Schüsseln für Haus und Wohnung Der Markt für Sat-Schüsseln ist groß. So gibt es z.B. besonders kleine Sat-Anlagen fürs Camping. In diesem Vergleich legen wir den Schwerpunkt aber auf die beliebteste Art Sat-Schüsseln: Satellitenschüsseln für Häuser und Wohnungen.

Lange galt für Besitzer von Sat-Anlagen die Faustregel: Je größer der Sat-Spiegel, desto besser der Empfang. Das stimmt auch nach wie vor, allerdings ist die Technik mittlerweile so ausgereift, dass Sie auch mit einer flachen Sat-Antenne sehr gute Bildqualität erzielen können.

Besonders große Modelle haben einen Durchmesser von 120 cm, Mini-Satellitenschüsseln kommen mit 30 cm aus. Diese Mini-Sat-Anlagen eignen sich gut fürs Camping, allerdings steht der Empfang von Camping-Sat-Anlagen dem ihrer großen Brüder um einiges nach. Insbesondere bei schlechten Wetterverhältnissen kann es bei kleinen Satellitenschüsseln zu Bildfehlern und -ausfällen kommen.

Für Zuhause sollten Sie zu einer Satellitenschüssel mit ca. 80 cm Durchmesser greifen.

Auch mit einer 60-cm-Parabolantenne empfangen Sie gute Bildqualität. Allerdings haben Sie bei dieser Größe wenige Reserven für schlechte Wetterverhältnisse. Wenn Ihnen gute Bild- und Video-Qualität wichtig ist, sollte Ihr persönlicher Satellitenschüssel-Testsieger lieber eine Nummer größer ausfallen.

3.2. Befestigung

Bevor bunte Fernsehbilder über Ihren Bildschirm tanzen können, müssen Sie Ihre Satellitenantenne korrekt befestigen und ausrichten. Mögliche Orte für eine Sat-Schüssel-Halterung sind z.B.:

Hausdach

keine Hindernisse zum Satellit

wenig auffällig

– anfällig für Witterung

– schwer erreichbar

keine Hindernisse zum Satellit wenig auffällig anfällig für Witterung schwer erreichbar Hauswand

einfache Befestigung

gut erreichbar

– auffällig

– evtl. Bohrung für Kabel nötig

Balkon

sehr einfach erreichbar

einfache Befestigung

– meist Erlaubnis von Vermieter erforderlich

– evtl. Bohrung für Kabel nötig

sehr einfach erreichbar einfache Befestigung meist Erlaubnis von Vermieter erforderlich evtl. Bohrung für Kabel nötig Garten oder Terrasse

einfach erreichbar

einfacher Aufbau

– auffällig

– evtl. Hindernisse im Weg

Befestigen Sie die Schüssel so, dass sie nicht direkt auf Wände, Bäume oder andere potentielle Hindernisse ausgerichtet ist. Nach der Montage sollte sie so fest sitzen, dass sie sich nicht mehr bewegen lässt.

Eine Installation auf dem Dach ist nur begrenzt sinnvoll. Wenn nämlich ein Fehler auftritt, müssten Sie jedes Mal aufs Dach klettern. Bei Eis und Kälte im Winter ist das nicht nur ärgerlich, sondern sogar gefährlich. Wenn möglich positionieren Sie die Schüssel also so, dass sie jederzeit gut erreichbar ist.

3.3. Aluminium-Reflektoren sind langlebiger und effizienter

Damit eine Sat-Schüssel funktioniert, muss der sogenannte Parabolspiegel die Satelliten-Signale empfangen und reflektieren. Und reflektieren kann er nur, wenn er mit einer Reflektor-Schicht überzogen ist. Diese Schicht besteht in der Regel aus Aluminium oder Kunststoff.

Weil Aluminium sehr wetter- und witterungsbeständig ist, hält es in der Regel länger als Modelle mit Kunststoffbeschichtung. Außerdem reflektiert Aluminium die Signale effektiver als Kunststoff. So können Sie auch bei Wind, Regen und Schnee noch ein gutes Bild empfangen.

Bei guten Empfangsbedingungen ist Kunststoff aber nicht unbedingt schlechter. Befindet sich die Kunststoff-Sat-Antenne an einem geschützten Ort und ist Wind und Witterung nicht direkt ausgesetzt, liefert auch sie gute Ergebnisse. Auch flache Satellitenschüsseln sind meist mit Kunststoff verkleidet. Außerdem sind Kunststoff-Modelle meist etwas günstiger.

3.4. Mit Quad LNB können Sie vier Sat-Receiver gleichzeitig versorgen

Der LNB, also Low-Noise-Block, wandelt die von der Satellitenschüssel empfangenen Signale so um, dass Ihr Sat-Receiver sie „versteht“. Der LNB ist also so etwas wie der Übersetzer zwischen dem Satellit und Ihrem Receiver. Verbunden wird der LNB per Koaxial-Kabel mit dem Receiver.

Damit Sie an eine einzelne Satellitenschüssel mehrere Receiver anschließen können, benötigen Sie ein LNB-Stecker mit mehreren Ausgängen. Je nach Anzahl der Ausgänge heißen diese Stecker z.B. Quad LNB (vier Ausgänge) oder Twin LNB (zwei). Wenn Sie also eine Sat-Anlage für 4 Teilnehmer brauchen, passt ein Quad LNB sehr gut zu Ihren Anforderungen.

Eine weitere Option ist ein Multischalter. Der Multischalter splittet eine einzelne LNB-Leitung auf, sodass mit einer Leitung mehrere Receiver versorgt werden können.