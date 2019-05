So klappt der Umstieg auf eine Schallzahnbürste

Die Anwendung einer Schallzahnbürste benötigt nahezu kein Vorwissen und auch keine Übung. Machen Sie den Bürstenkopf nass, geben eine erbsengroße Menge Zahnpasta darauf und schon kann es losgehen. Unser Tipp: Starten Sie den Putzvorgang erst, sobald der Bürstenkopf in Ihrem Mund steckt! Sonst spritzen Zahnpasta und Wasser unkontrolliert umher. In puncto Putztechnik sollten Sie in leicht wippenden Bewegungen von Zahn zu Zahn gleiten und ca. fünf Sekunden verbleiben.