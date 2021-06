Lange Zeit waren Festnetztelefone recht klobig und hatten eine Wählscheibe oder große Tasten an der Oberseite. Zudem boten sie aufgrund ihres Kabels nur wenig Bewegungsfreiheit während des Telefonierens.

Moderne Telefone sind deutlich kleiner, haben aber einen größeren Funktionsumfang. Praktischerweise haben sie kein störendes Kabel und können auch in einigem Abstand zur Basisstation genutzt werden. Erfahren Sie jetzt in unserem Vergleich, worauf es in Tests schnurloser Telefone ankommt und welches am besten zu Ihnen passt.