Einen Smart-TV zu kaufen ist aber keine einfache Angelegenheit, zu groß sind die Auswahl und die Möglichkeiten. In unserem Smart-TV-Vergleich 2021 haben wir verschiedene Smart-TV-Tests und Erfahrungsberichte ausgewertet, damit Sie schnell und unkompliziert den besten Smart-TV für Ihre Bedürfnisse finden können.

Wir erklären Ihnen Abkürzungen wie HbbTV, PVR und UHD und zeigen Ihnen den Zusammenhang zwischen Displaygröße und Auflösung. Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Bezahlsperre des Tests von Fernsehern mit Internet von der Stiftung Warentest.

Die Geräte in unserer Vergleichstabelle gehören beispielsweise alle der Klasse A oder einer noch besseren Energieeffizienzklasse an.

Die Bildschirmgröße eines Fernsehers wird in Zoll angegeben und über die Diagonale gemessen. Bei Smart-TVs geht der Trend hin zu größeren Modellen, wie zum Beispiel 40-Zoll-Fernseher, sodass Fernseher mit 32 Zoll schon eher in die Kategorie „klein“ fallen.

Es gibt auch günstige Alternativen: Alle oben genannten Sieger aus dem Test von Fernsehern mit Internet bei Stiftung Warentest sind im höheren Preissegment angesiedelt. In unserer Vergleichstabelle finden Sie aber auch günstigere Alternativen, die ebenfalls in Smart-TV-Tests gut abgeschnitten haben.

8. Wichtige Fragen und Antworten rund um das Thema Smart-TV

8.1. Was bedeutet „Smart TV“ eigentlich?

„Smart“ kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt „intelligent“. „TV“ kennen wir auch aus dem Deutschen und steht für Fernseher. Ein Smart-TV ist also ein intelligenter Fernseher.

So merkwürdig das auch klingt, so ganz abwegig ist diese Übersetzung nicht. Als „internetfähiges Fernsehgerät“ wird der Smart-TV im Duden bezeichnet und letztendlich ist er auch genau das: Ein Fernseher mit Internet.

8.2. Wie mache ich meinen Fernseher zum Smart-TV?

Ein Smart-TV ist ein Fernseher, mit dem Sie ins Internet gehen können, um beispielsweise Filme oder Serien über Streaming-Dienste anzusehen.

Besitzen Sie ein älteres Gerät, das von sich aus keinen Internetzugang hat, können Sie beispielsweise mit einem Smart-TV-Stick oder mit Smart-TV-Boxen nachrüsten.

Die meisten neuen Fernseher-Angebote sind Internet-TVs. Bei Ihnen steht aber ein älteres Gerät und Sie überlegen, ob Sie es zu einem Smart-TV nachrüsten sollen? Unser Tipp: Gönnen Sie sich lieber einen neuen Fernseher mit Internet. Günstige Smart-TVs können bereits eine bessere Qualität haben, als Sie es mit einem alten Gerät mit einer Smart-TV-Box erreichen.

8.3. Wie bekomme ich Amazon Prime auf meinen Smart-TV?

Mit ein paar einfachen Schritten können Sie Amazon Prime auf Ihrem Smart-TV einrichten:

Laden Sie sich die Prime Video App aus dem App-Store Ihres Gerätes herunter. Öffnen Sie die App. Loggen Sie sich mit Ihrem Amazon Prime Konto ein.

Auf manchen Smart-TV-Geräten ist die App von Amazon sogar schon vorinstalliert.

In diesem Fall müssen Sie sich nur noch anmelden und können direkt loslegen und alle Angebote und Vorteile nutzen.

8.4. Wie kann ich meinen Laptop mit meinem Smart-TV verbinden?

Um Ihren Laptop mit Ihrem Smart-TV zu verbinden, haben Sie zwei Möglichkeiten und müssen nicht auf herstellerabhängige Optionen, wie Airplay von Apple oder Screen Mirroring von Samsung, zurückgreifen.

Sind Ihr Smartphone und Ihr Internet-TV jedoch vom selben Hersteller, informieren Sie sich, ob es eine markeninterne Lösung gibt.

Zum einen können Sie die beiden Geräte via WLAN miteinander koppeln. Gehen Sie hierzu sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Fernseher in das entsprechende Menü.

Meistens finden Sie das unter Verbindungen, Netzwerkdienste oder separiert in den Einstellungen. In der Liste können Sie nun einfach das zu verbindende Gerät auswählen.

Zum anderen ist eine Verbindung via Kabel bzw. per USB möglich. Natürlich muss sowohl an Ihrem Smart-TV als auch an Ihrem Laptop jeweils ein Steckplatz für das Kabel vorhanden sein.

Handelt es sich bei beiden Geräten um neuere Produkte, sind Sie mit einem HDMI-Kabel auf der sicheren Seite. Informieren Sie sich vorher, welche Anschlüsse Ihre Smart-TVs 32 Zoll, 40 Zoll und 55 Zoll besitzen.

Was hat der Smart-TVs-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt Samsung GU82TU8079UXZG ab. Es ist ab 1.228,90 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Samsung TU7079 , bewertet mit sehr gut, erhältlich ab 857,95 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: Hisense 50AE7200F , erhältlich ab 393,99 Euro, bewertet mit sehr gut. Dyon Smart 32 XT , erhältlich ab 199,99 Euro, bewertet mit sehr gut. Philips 70PUS8505/12 , erhältlich ab 799,00 Euro, bewertet mit sehr gut. Samsung Q60R. , erhältlich ab 1.777,00 Euro, bewertet mit sehr gut. Sony KD-49XG8096 Bravia , erhältlich ab 859,99 Euro, bewertet mit sehr gut. Techwood H32T52E , erhältlich ab 179,99 Euro, bewertet mit sehr gut. Grundig Vision 6 - Fire TV Edition , erhältlich ab 299,00 Euro, bewertet mit sehr gut. Philips 65OLED935/12 , erhältlich ab 2.499,00 Euro, bewertet mit sehr gut. Samsung RU7179 , erhältlich ab 799,00 Euro, bewertet mit sehr gut. MEDION P13203 , erhältlich ab 449,00 Euro, bewertet mit gut. Mehr Informationen » Wie viele Hersteller hat die Redaktion für den Smart-TVs-Vergleich ausgewählt und untersucht? Um Ihnen eine möglichst große Auswahl zu bieten, enthält der Smart-TVs-Vergleich 12 Produkte von 8 unterschiedlichen Herstellern. Sie finden Smart-TVs von Samsung, Hisense, Dyon, Philips, Sony, Techwood, Grundig und Medion. Mehr Informationen » Enthält der Smart-TVs-Vergleich nur teure Smart-TVs? In unseren Vergleichen achten wir auf eine Vielfalt unterschiedlicher Produkte. Daher listen wir Ihnen preiswerte Smart-TVs ab 179,99 Euro sowie teurere Modelle für 2.499,00 Euro auf. Sofern Sie sich für ein Smart-TV mit den besten Produkteigenschaften zu einem angebrachten Preis interessieren, empfehlen wir Ihnen unseren Preis-Leistungs-Sieger Dyon Smart 32 XT für 199,99 Euro. Mehr Informationen » Haben bisherige Kunden eines der Smart-TV-Modelle besonders gelobt? Das Hisense 50AE7200F erzeugte unter den Kunden bisher die höchste Anzahl an Kommentaren. Bisherige Kunden berichten in 12471 Kommentaren von positiven sowie negativen Erfahrungen, aus denen Sie wichtige Tipps und Tricks im Umgang mit dem Produkt erfahren. Mehr Informationen » Welche zählen zu den am besten bewerteten Herstellern aus dem Smart-TVs-Vergleich? Insgesamt erhielten folgende 11 Smart-TV-Modelle die Note "SEHR GUT": Samsung GU82TU8079UXZG, Samsung TU7079 , Hisense 50AE7200F, Dyon Smart 32 XT, Philips 70PUS8505/12, Samsung Q60R., Sony KD-49XG8096 Bravia, Techwood H32T52E , Grundig Vision 6 - Fire TV Edition , Philips 65OLED935/12 und Samsung RU7179. Mehr Informationen » Welche Produkte sind in der obigen Tabelle vom Smart-TVs-Vergleich aufgeführt? Die Redaktion hat insgesamt 12 Produkte von 8 unterschiedlichen Herstellern für den Smart-TVs-Vergleich ausgesucht. Daher können Sie zwischen folgenden Produkten wählen: Samsung GU82TU8079UXZG, Samsung TU7079 , Hisense 50AE7200F, Dyon Smart 32 XT, Philips 70PUS8505/12, Samsung Q60R., Sony KD-49XG8096 Bravia, Techwood H32T52E , Grundig Vision 6 - Fire TV Edition , Philips 65OLED935/12, Samsung RU7179 und MEDION P13203. Mehr Informationen » An welchen weiteren Produkten haben Kunden, die ein Smart-TV gekauft haben, noch Interesse gezeigt? Kunden, die zuvor Smart-TVs gesucht haben, geben häufig auch Schlagwörter wie Smart-TVs Samsung, Samsung Smart-TV oder Samsung-GU55TU8079 ein. Damit Sie das beste Produkt finden, haben wir für Sie in unserem Smart-TVs-Vergleich sowie anderen thematisch passenden Vergleichen eine Anzahl an sehr guten Produkten zusammengestellt. Mehr Informationen »