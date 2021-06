Das Anzeigen der Uhrzeit und des Datums ist die ursprüngliche Funktion einer Armbanduhr. Doch längst sind weitere Funktionen dazu gekommen. Moderne Smartwatches können mehr. In einer fremden Stadt kann Ihre Smartwatch Sie zum Ziel navigieren, beim morgendlichen Joggen zeichnet sie die Strecke auf, behält Ihren Puls im Auge und zählt die verbrauchten Kalorien. Eingehende Anrufe und E-Mails können Sie auf dem Display der Smartwatch Uhr ablesen – und je nach Modell auch beantworten.

Die Auswahl an Smartwatches ist groß – und wir können Ihnen helfen, die richtige für Sie zu finden. Wir haben einige Smartwatch-Tests herangezogen und die Ergebnisse unserer Recherche in unserem Smartwatch-Vergleich 2021 für Sie zusammengefasst. Unsere Kaufberatung liefert Ihnen wichtige Informationen dazu, worauf Sie achten sollten, wenn Sie eine Smartwatch kaufen möchten. Zudem beantworten wir häufige Fragen zum Thema.

Smartwatches lassen sich grob in Outdoor-Watches und Allrounder einteilen. Während die Allrounder meist eine dezente Optik haben und so auch im Alltag nicht auffallen, sind Outdoor-Watches etwas gröber. Sie sind deutlich robuster als andere Modelle, die Schmutz und Wasser meist wenig entgegenzusetzen haben.

Tipp: Auch ohne Bluetooth-Verbindung zum Smartphone können Smartwatches die Sportfunktionen wie Schrittzähler , Pulsmesser und Routenaufzeichnung ausführen. So können Sie das iPhone bzw. Ihr Android-Handy auch zu Hause lassen, wenn Sie die Android-Watch beim Sport nutzen.

Um gemeinsam genutzt zu werden, müssen die beiden gekoppelten Geräte stets in einem Abstand von maximal zehn Metern zueinandergehalten werden. Anderenfalls wird die Verbindung zwischen ihnen getrennt. Das bedeutet, dass die Smartwatch keine Verbindung zum Funknetz hat.

Ohne eine solche, also als reine GPS-Modelle, können die Smartwatches mit einem iPhone oder einem Samsung-Handy mit Android gekoppelt werden. Dies geschieht über die Bluetooth-Schnittstelle des Handys .

Eine Smart-Watch, egal ob es eine Apple-Smartwatch, eine Smartwatch von Sony oder eine Samsung-Smartwatch ist, hat einen besonders vielseitigen Funktionsumfang. Da eine Smart-Watch in der Regel an ein Smartphone gekoppelt ist, zeigt Sie zum Beispiel Anrufe und E-Mails an, die auf diesem eingehen .

2. Kaufberatung: So finden Sie die beste Smartwatch für Ihre Bedürfnisse

Ob eine Fossil-Smartwatch, eine Michael Kors-Smartwatch oder die Smartwatch Tattico V3 die richtige für Sie ist oder ob Ihnen eine Sony Smartwatch 3 oder eine Samsung-Watch besser gefällt, ist natürlich Geschmackssache. Zudem unterscheiden sich die Uhren nicht nur in ihrer Art, sondern auch in ihrem Funktionsumfang und ihrer Kompatibilität voneinander.

Wenn Sie eine besonders günstige Smartwatch suchen, etwa eine Smartwatch für Kinder, ist die Smartwatch U8 ein Modell, das infrage kommt. Sie ist für einen Preis von rund 20 Euro erhältlich und bietet die Basis-Funktionen einer cleveren Uhr. Dasselbe gilt für die Smartwatch DZ09. Worauf es sonst noch ankommt beim Kauf, verraten wir Ihnen in diesem Kapitel.

2.1. Energiegeladen unterwegs: Akkulaufzeit

Eine Smartwatch bzw. Bluetooth-Armbanduhr und Fitness-Smartwatches benötigen mehr Energie als eine herkömmliche Armbanduhr.

Damit Ihnen nicht unterwegs der Saft ausgeht, sollte Ihre Fitness-Smartwatch eine angemessene Akkulaufzeit haben. Die Akkulaufzeit einer Smartwatch-Uhr hängt natürlich auch davon ab, wie intensiv Sie die Apps nutzen. Die Akkus der meisten Modelle in Smartwatch-Tests halten zwischen zwei und vier Tagen durch.

2.2. Von Rädchen und Tasten: Bedienung

Die Bedienung der Smart-Uhr in Tests ist so einfach wie die eines Smartphones. Apple-Smartwatches, Huawei-Smartwatches und die Modelle der meisten anderen Hersteller setzen auf Touchpads in Verbindung mit Tasten oder – bei Apple – einem Rädchen.

2.3. Fitness-Tracking, E-Mails und Kalender: Funktionen

Fitness-Smartwatches und Bluetooth-Armbanduhren haben eine Menge Potenzial. Bei Apple Watches können Sie viele Apps auf Smartwatch und iPhone installieren und so auch von der Uhr aus darauf zugreifen. So haben Sie etwa Ihren Kalender direkt am Handgelenk. Auch bei Android Smartwatches und Google Smartwatches ist eine solche Kombination von Smartphone und Uhr möglich.

So können Sie etwa mit der Uhr den Auslöser Ihrer Handykamera betätigen. Für Android-Smart-Watches sind viele sogenannte Wear-Apps erhältlich und auch der AppStore von Apple hält viele Apps für die Nutzer von Smartwatch-Uhren bereit.

Die Installation von Apps auf die Uhr erfolgt über das gekoppelte Smartphone. Dazu gibt es eine spezielle App, die auf dem Smartphone installiert wird, das mit der Uhr verbunden wird. Über diese App kann die Uhr ganz einfach konfiguriert werden.

2.4. Für den Tragekomfort: Größe

Der Tragekomfort ist auch bei Smartwatches ein wichtiger Aspekt. Gerade, wenn diese beim Sport und im Alltag getragen werden. Auch bei Android-Smartwatches und Google Smartwatches muss die Größe stimmen. Bei vielen Modellen in Smartwatch-Tests lassen sich die Armbänder dem jeweiligen Anlass anpassen. Bei der Größe des Uhr-Gehäuses ist das weniger einfach. Zur groben Orientierung: Ein Display mit 1,7 Zoll hat etwa 4,3 cm in der Diagonalen.

Bei Apple gibt es Smartwatches für Damen und Smartwatches für Herren. In diesem Fall bedeutet das, dass es die Apple Watches in einer größeren und einer kleineren Ausführung gibt.

2.5. Smartwatch meets Smartphone: Kompatibilität

Da die Smartwatch ihre Stärken nur dann voll ausspielen kann, wenn sie an ein Smartphone gekoppelt ist, ist die Kompatibilität ein wichtiger Aspekt bei der Wahl der richtigen Smartwatch.

Wenn Sie ein Handy mit Android haben, ist es sinnvoll, eine Android-Smart-Watch bzw. Android-Watch anzuschaffen, die sich ideal mit dem Smartphone koppeln lässt. Einige wenige Modelle, etwa die Asus Zenwatch 3, sind mit Android und iOS kompatibel.

2.6. Nicht den Anschluss verlieren: WLAN und Bluetooth

Smartwatches und Smartphones Die Auswahl an Smartwatches für ein anderes Betriebssystem als iOS oder Android ist sehr überschaubar. Wer etwa ein Windows Phone hat, hat deutlich weniger Auswahl als Besitzer eines Android-Handys.

Um eine Smartwatch, eine Apple Watch oder eine Google-Smartwatch, mit dem Smartphone zu koppeln, haben die Geräte eine Bluetooth-Schnittstelle. Zudem können einige Modelle unabhängig vom Smartphone mit einem WLAN-Netzwerk verbunden werden. So können Sie auch dann auf Nachrichten oder E-Mails zugreifen, wenn Ihr Handy nicht in der Nähe ist.