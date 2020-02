Zum absoluten Trend in den 70er und 80er Jahren zählte die Sofortbildkamera. Ein Foto zu schießen und direkt in den Händen zu halten war nicht nur damals beliebt, sondern ist auch heute wieder ein beliebter Kult, der auf keiner Party fehlen darf. Die Fotos im Retro-Look sind dabei eher Zufalls-Fotos, da es keine Bildvorschau gibt.

Erfahren Sie in unserem Ratgeber welche Vor- und Nachteile analoge und digitale Sofortbildkameras haben, was für Kameras im Test gut abschneiden und auf welche Kaufkriterien Sie beim Vergleich achten sollten. Worauf Sie beim Kauf einer guten Sofortbildkamera achten sollten, haben wir in einer übersichtlichen Tabelle für Sie zusammengestellt.