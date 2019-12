Ob Youtube, Spotify oder iTunes – bei vielen Menschen läuft der Computer der Stereo-Anlage langsam aber sicher den Rang ab. Immer öfter hören wir über unsere Rechner Musik, aber vielen ist nicht bewusst, dass dabei die Klangqualität leidet – zumindest wenn sie eine Onboard-Soundkarte verwenden. Dabei sollte eine gute dedizierte Soundkarte zur Grundausstattung eines PCs gehören – genau wie Tastatur, Grafikkarte, Festplatte und Drucker.

Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer internen PCIe-Soundkarte, die Sie selbst ins Gehäuse Ihres PCs einbauen müssen, oder einer externen Soundkarte, die über USB angeschlossen wird. Außerdem unterscheiden sich die Soundkarten nach ihrer Zielgruppe: Eine Gaming-Soundkarte hat ganz andere Anschlussmöglichkeiten als eine externe Soundkarte für DJs. Klingt verwirrend? In unserem Soundkarten-Vergleich 2019 helfen wir Ihnen, sich in der Materie zurechtzufinden.

Fragen Sie sich auch, wieso Sie Geld ausgeben sollten, obwohl der Onboard-Chip funktioniert? Dabei haben selbst günstige Soundkarten eigentlich immer die Nase vorn . Das liegt vor allem an den verbauten Digital-Analog-Wandlern. Diese sind bei Onboard-Soundkarten oft von minderer Qualität, sodass selbst eine gute HiFi-Anlage mit hochwertigen Boxen schlecht klingen würde.

Je nachdem, was für einen Rechner Sie besitzen und für welche Zwecke Sie Ihre Soundkarte einsetzen wollen, gibt es verschieden Arten von Soundkarten, die für Sie infrage kommen . Laptop-Nutzer können zum Beispiel mit einer internen Soundkarte herzlich wenig anfangen und für Musiker gibt es die spezielle Kategorie „Audio-Interface“. Wir haben Ihnen die verschiedenen Typen in einer Tabelle zusammengestellt:

3. Kaufberatung: Darauf sollten Sie achten Eine Kaufentscheidung zu treffen ist gerade bei Elektro-Produkten nie einfach. Damit Sie ausreichend informiert sind, bevor Sie eine Soundkarte kaufen, haben wir Ihnen die wichtigsten Kriterien in unserem Soundkarten-Vergleich 2019 zusammengestellt. » Mehr Informationen

3.1. Ausgänge: Damit Sound aus den Boxen kommt

Die Audio-Ausgänge sind vermutlich das erste, womit Sie bei Ihrer neuen Soundkarte in Berührung kommen. Denn an die Audio-Ausgänge schließen Sie Ihre Lautsprecher oder Ihr Soundsystem an. Wie viele und welche Audio-Ausgänge Sie benötigen, hängt stark von Ihrem Verwendungszweck ab:

Heimkinofans , die über Ihren Rechner Filme mit Surround-Sound abspielen, brauchen eine 5.1-Soundkarte (oder eventuell sogar eine 7.1-Soundkarte) mit den entsprechenden Ausgängen. Die Ausgänge sind üblicherweise als farbcodierte 3,5-mm-Klinkenbuchsen realisiert.

, die über Ihren Rechner Filme mit Surround-Sound abspielen, brauchen eine 5.1-Soundkarte (oder eventuell sogar eine 7.1-Soundkarte) mit den entsprechenden Ausgängen. Die Ausgänge sind üblicherweise als farbcodierte 3,5-mm-Klinkenbuchsen realisiert. Gamer , die hauptsächlich online Multiplayer-Spiele spielen, benötigen für Ihr Headset nur einen einfachen Stereo-Klinkenausgang. Falls Sie aber auch Singleplayer-Spiele spielen und eine Surround-Anlage besitzen, sollten Sie zu einer 5.1-Soundkarte greifen.

, die hauptsächlich online Multiplayer-Spiele spielen, benötigen für Ihr Headset nur einen einfachen Stereo-Klinkenausgang. Falls Sie aber auch Singleplayer-Spiele spielen und eine Surround-Anlage besitzen, sollten Sie zu einer 5.1-Soundkarte greifen. Musikliebhaber mit einer hochwertigen Anlage profitieren von den digitalen S/PDIF- und TOSLINK-Ausgängen sowie dem Kopfhörer-Verstärker einer High-End-Soundkarte.

mit einer hochwertigen Anlage profitieren von den digitalen S/PDIF- und TOSLINK-Ausgängen sowie dem Kopfhörer-Verstärker einer High-End-Soundkarte. Musiker benötigen eine Soundkarte für Musikproduktion. Dies sind meist sogenannte Audio-Interfaces mit diversen Ausgängen im Cinch- oder 6,3-mm-Klinkenformat.

3.2. Eingänge: Gemütlich per Skype reden

Neben den Ausgangs-Buchsen haben die meisten Soundkarten auch einen oder mehrere Audio-Eingänge für Ton-Aufnahmen. Wenn Sie ein Headset anschließen und eine Voicechat-Software wie Skype oder Teamspeak nutzen möchten, sollte Ihre Soundkarte über einen Mikrofon-Eingang im typischen 3,5-mm-Klinkenformat verfügen. Die meisten Soundkarten besitzen diese Eingangsmöglichkeit.

Achtung: Professionelle Sprach- oder Gesangsaufnahmen mit einem Kondensator-Mikrofon sind mit einem 3,5-mm-Klinke-Mikrofoneingang nicht möglich. Wenn Sie also Ihren eigenen Podcast realisieren wollen, benötigen Sie ein professionelles Audio-Interface mit einem XLR-Mikrofoneingang und Phantomspeisung.

Viele Soundkarten haben außerdem einen „Line-Eingang“, der ebenfalls im 3,5-mm-Klinkenformat ausgeführt ist. Im Gegensatz zum Mikrofon-Eingang wird das Eingangssignal dort nicht extra verstärkt. Diesen Line-Eingang können Sie zum Beispiel nutzen, um Ihre Schallplattensammlung zu digitalisieren. Verbinden Sie dazu den Ausgang Ihrer Stereo-Anlage mit dem Line-Eingang der Audiokarte – eventuell benötigen Sie dafür ein Adapter-Kabel von Cinch auf 3,5-mm-Klinke.

3.3. Abtastrate & Auflösung: Klangqualität in Zahlen

Die Klangqualität einer Soundkarte steht und fällt mit den verbauten Wandlern. Analog-Digital-Wandler (kurz: A-D-Wandler) erstellen aus einem analogen Tonsignal digitale Dateien und sind für Tonaufnahmen gedacht. Digital-Analog-Wandler (kurz: D-A-Wandler) dagegen erzeugen auf Grundlage vorhandener Sound-Dateien oder -Streams ein Audio-Signal, das dann über Lautsprecher oder Kopfhörer ausgegeben werden kann.

Leider lässt sich die Klangqualität dieser Komponenten nur schwer bewerten, wenn Sie nicht einen persönlichen Soundkarten-Test durchführen. Die technischen Daten können aber Hinweise geben: Abtastrate und Auflösung zeigen wie präzise das digitale Abbild der analogen Tonwelle ist.

Eine digitalisierte Schallwelle ist immer nur ein Näherungswert. Der A-D-Wandler speichert in regelmäßigen Abständen die Amplitude der Schallwelle ab. Die Abtastrate (oder „Sampling Rate“) gibt an, wie viele dieser Werte pro Sekunde gespeichert werden. Je höher die Abtastrate, desto weniger Verzerrungen kommen in der Datei vor. Die besten Soundkarten im Vergleich liefern Abtastraten bis zu 192 kHz.

Die Auflösung (oder „Bit Rate“) gibt die Präzision der Werte an. Je höher die Auflösung, desto kleinere Lautstärke-Unterschiede können abgespeichert werden. Eine höhere Auflösung reduziert daher das Rauschen in der Sound-Datei. Die besten Modelle in unserem Soundkarten-Vergleich 2019 unterstützen eine Auflösung von 24 Bit.