Spiralschneider gibt es in verschiedenen Ausführungen. Besonders fortgeschritten sind elektrische Spiralschneider, bei denen die Produktion von Zoodles besonders schnell geht. Geräte mit Kurbel sind ebenfalls schnell, während kompakte Spiralschneider oder Gemüsespitzer von Hand bedient werden müssen.

Die Klingen sollten aus Edelstahl oder japanischem Klingenstahl bestehen, damit Sie eine lange Lebensdauer haben und nicht rosten. Wenn Sie die Form Ihrer Gemüsespiralen variieren möchten, holen Sie sich ein Spiralschneider mit einem Set aus verschiedenen Klingen.

Das Gehäuse des Spiralschneiders sollte aus einem robusten Kunststoff gefertigt sein. Das ist zum einen leicht und lässt sich zum anderen besonders einfach reinigen.

Ob vegan, rohköstlich oder low carb (= „wenig Kohlenhydrate“): In den vergangenen Jahren wurden viele alternative Ernährungsweisen immer beliebter. Bei allen ist der Verzehr von Gemüse ein zentraler Punkt. Ein Spiralschneider erweitert die Optionen und Vielfalt der Zubereitung. Von Salat bis allerlei Pastagerichte – die dünnen Spiralen bieten viel Raum für Kreativität und sind dazu optisch ansprechend.

Erfahren Sie in unserer Kaufberatung, welche Arten von Spiralschneidern es auf dem Markt gibt und welche die beste ist. Wir verraten außerdem, worauf Sie bei der Verarbeitung der Klingen und des Gehäuses achten sollten. Finden Sie in unserem Spiralschneider-Vergleich 2021 das Modell, das Sie in Ihrem Vorhaben in der Küche am besten unterstützt.

1. Was ist ein Spiralschneider? Ein Spiralschneider, auch Spiralizer genannt, verarbeitet Gemüse in lange, schmale Streifen und Spiralen. Längliche Gemüsesorten, die eine etwas festere Konsistenz haben, eignen sich für dieses Gerät am besten. Manche Geräte haben einen Motor und werden elektrisch betrieben, während andere mit dem Grundgerüst aus Gehäuse und Klingen auskommen. Die Gemüsespiralen können roh serviert oder mittels Dünsten, Kochen oder Braten weiterverarbeitet werden. Sie bringen Abwechslung in die Küche und machen die Gerichte vor allem optisch ansprechend. » Mehr Informationen

2. Welche Spiralschneider-Typen gibt es? Die verschiedenen Ausführungen der Spiralschneider unterscheiden sich vor allem in der Bedienung. Elektrische Spiralschneider nehmen Ihnen den Großteil der Arbeit ab. Spiralizer mit Kurbel produzieren ebenfalls Gemüsenudeln ohne großen Kraftaufwand. Es gibt auch Küchenmaschinen mit einem Spiralschneider, der als extra Aufsatz beigefügt ist. Da Sie für diesen Zoodles-Schneider jedoch bereits eine Küchenmaschine besitzen sollten beziehungsweise das teurere relativ teure Gerät anschaffen müssten, haben wir diese Kategorie an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Kompakte Spiralschneider und Gemüsespitzer werden mit der Hand bedient. Dabei braucht es mitunter mehr Übung, bis Sie den Spiralschneider wie ein Profi nutzen können. In unserer Tabelle können Sie die verschiedenen Typen auf einen Blick miteinander vergleichen: » Mehr Informationen Typ Eigenschaften Elektrischer Spiralschneider geeignet für die Zubereitung größerer Portionen besonders schnell benötigt viel Platz bei Benutzung kann meist auseinander gebaut und platzsparend verstaut werden mehrere Schneidblätter: Zubereitung von Gemüsespiralen in verschiedenen Stärken und Dicken möglich Spiralschneider mit Kurbel geeignet für die Zubereitung größerer Portionen besonders schnell benötigt viel Platz bei Benutzung kann meist auseinander gebaut und platzsparend verstaut werden mehrere Schneidblätter: Zubereitung von Gemüsespiralen in unterschiedlichen Stärken und Dicken möglich Kompakter Spiralschneider geeignet für die Zubereitung kleinerer Portionen nicht sehr schnell benötigt kaum Platz bei Benutzung lässt sich kompakt verstauen eine Klinge: ausschließlich Zubereitung von Gemüse in Spaghetti-Form Gemüsespitzer geeignet für die Zubereitung kleinerer Portionen nicht sehr schnell benötigt kaum Platz bei Benutzung lässt sich kompakt verstauen zwei Klingen: Zubereitung von Gemüsespiralen in zwei Stärken beziehungsweise Dicken möglich

3. Kaufkriterien für Spiralschneider: Darauf sollten Sie achten 3.1. So sollte Schneidergebnis aussehen Was ist eigentlich Julienne-Gemüse? Julienne ist ein Fachbegriff aus der Kochkunst. Er bezeichnet die Schneideart des Gemüses in feine, rechteckige Streifen von bis zu 3 mm Breite und 5 cm Länge. Besonders einfach lassen sich die dekorativen Julienne-Streifen mit Spiralschneidern herstellen. Doch auch einige Sparschäler bringen diese Funktion mit. Das Auge isst mit. Aus dem Grund sind Gemüsespiralen von Vorteil, die äußerst gleichmäßig sind. Auch sollte die Klinge das Gemüse nicht zu früh von selbst abbrechen. Die besten Ergebnisse erhalten Sie per Knopfdruck von einem elektrischen Spiralschneider. Auch mit einem Spiralschneider mit Kurbel erhalten Sie ein schnelles, gleichmäßiges Ergebnis. Bei den per Hand betriebenen Spiralschneidern ist es schwieriger, optisch ansehnliche und haptisch praktikable Gemüsestreifen zu erhalten. Die Klingen sollten über lange Zeit scharf und rostfrei bleiben. Investieren Sie Ihr Geld am besten in Edelstahl oder japanisches Klingenstahl. Sehr kochbegeisterte Menschen raten wir zu einem Spiralschneider, in dessen Lieferumfang gleich ein Klingenset mit ungefähr drei bis Klingen enthalten sind. Jede Klinge sorgt für eine andere Form und Dicke. Das wirkt sich auf die Garzeit und Konsistenz Ihrer Gericht aus. Im Folgenden haben wir die Vor- und Nachteile eines Klingensets erneut für Sie zusammengefasst: Zubereitung versch. Breiten und Dicken möglich

Experimentieren mit Konsistenzen gegeben teurer als Gerät mit einer Klinge

Austausch nötig 3.2. Schauen Sie besonders auf Gemüsestecker und Gehäuse Der sogenannte Gemüsestecker hält das Gemüse beim Schneiden. Mehrere Spitzen oder Kanten, die aus dem Aufsatz herausragen, machen gelten als rutschfest in der Handhabung und eignen sich gut, um das Gemüse sicher zu befestigen. Bei den Handgeräten halten Sie das Gemüse in der Hand und benutzen den Spiralschneider für die Zoodles wie einen Anspitzer. Das Gehäuse ist meist aus Kunststoff und sollte robust sein. Zur vereinfachten Reinigung ist es außerdem von Vorteil, wenn es nicht zu viele Ecken und Kanten aufweist. Manche Geräte sind sogar spülmaschinengeeignet. Bei der Auswahl Ihres Produkts müssen Sie außerdem berücksichtigen, wie viel Platz Ihnen in der Küche zur Verfügung steht. Handgeräte benötigen sowohl bei Benutzung als auch beim Nichtgebrauch viel weniger Stauraum als Ihre Elektro-Spiralschneider oder jene mit Kurbel. Einige Modelle verfügen über einen eigenen Behälter zum Auffangen des Gemüses. So kann nichts von einer flachen Oberfläche, wie einem Schneidebrett fallen, und Sie haben direkt die Möglichkeit, Ihr Gemüse noch zu würzen oder marinieren. Manche Hersteller legen außerdem einen Deckel bei, sodass sich der Auffangbehälter in eine Aufbewahrungsbox verwandeln lässt. 3.4. Diese Marken und Hersteller finden Sie auf dem Markt Es gibt zahlreiche Marken, die hochwertige Küchenhelfer herstellen. Besonders beliebt sind die deutschen Unternehmen WMF, Gefu und Lurch. Sie führen den Markt an und liegen im oberen Preissegment. Der beste Spiralschneider für Gemüsespaghetti für Sie muss jedoch nicht teuer sein. Wenn Sie einen Spiralschneider kaufen, ist vor allem die Handhabung und Klingenqualität wichtig. Weiteres Zubehör ist optional. Daher lassen sich günstige Spiralschneider-Alternativen ebenfalls leicht finden. Folgende Marken und Hersteller sollten außerdem in einem Spiralschneider-Test berücksichtigt werden: KitchenAid

Kenwood

Kitchen Crew

FabQuality

Prime Folks Co

4. Mit diesen Pflege- und Reinigungstipps haben Sie lange Freude an Ihrem Spiralschneider Achtung: Seien Sie bei der Reinigung Ihres Spiralschneiders extrem vorsichtig. Fassen Sie die Klingen nicht mit bloßen Händen an, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Benutzen Sie am besten eine Reinigungsbürste für die Klingen und die Stellen, die schwer zu erreichen sind. Eine Bürste ist den Geräten teilweise bereits beigelegt. Spülen Sie Ihr Gerät außerdem so zügig wie möglich nach der Benutzung ab. Sind Gemüsereste erst angetrocknet, gestaltet sich die Entfernung als äußerst schwierig. Auch vor der Reinigung durch den Geschirrspüler sollten Sie die einzelnen Teile zuvor unter lauwarmes Wasser halten und eventuelle Gemüsereste entfernen. Tipp: Die Klingen sollten, wenn möglich, lieber per Hand gereinigt werden. Wie bei anderen Messern auch können sie durch zu viele Spülgänge in der Maschine stumpf werden.

5. Welche Spiralschneider-Rezepte gibt es? Nudeln aus Möhren und Zucchini-Nudeln, kurz Zoodles, sind eine schmackhafte und kalorienarme Alternative zur Pasta aus Weizen. Spiralschneider-Rezepte liegen einigen Produkten bei oder können im Internet gefunden werden. Im Handel können Sie außerdem ein Spiralschneider-Kochbuch erwerben. Wir präsentieren Ihnen an dieser Stelle eine einfache, schnelle und schmackhafte Rezeptidee: » Mehr Informationen Low Carb Gemüsespaghetti in Salbei-Butter-Soße Sie brauchen: Zucchini, Möhren, Butter, Salbei, Parmesan, Salz & Pfeffer So geht’s: 1) Schneiden Sie Zucchini und Möhren mit dem Spiralschneider in lange, dünne Gemüsespaghetti. 2) Erhitzen Sie die Butter in der Pfanne und geben Sie den frischen oder getrockneten Salbei hinzu. 3) Geben Sie die Gemüsespaghetti hinzu und lassen Sie sie für einige Minuten bissfest dünsten. 4) Würzen Sie nach Belieben mit Salz, Pfeffer und Parmesan. Schwenken Sie alles ordentlich in der Salbeibutter. 5) Servieren und genießen. Tipp: Alternativ können Sie Zoodles und Co. auch zu einer Portion Spaghetti hinzugeben, um Ihnen mehr Frische zu geben und einige Kalorien einzusparen. Auch lässt sich weiteres frisches Gemüse nach Belieben hinzufügen, wie Tomaten.

6. Fragen rund um das Thema Spiralschneider 6.1. Hat die Stiftung Warentest schon einen Spiralschneider-Test? Achtung, Achtung Gleichzeitig warnt die Stiftung Warentest vor Belastung durch Pestizide. Waschen Sie Ihr Obst und Gemüse vor Verzehr sorgfältig unter lauwarmem Wasser und trocknen Sie es mit einem Tuch ab. Die Stiftung Warentest hat bislang keinen Spiralschneider-Test durchgeführt und ernennt daher keinen Spiralschneider-Testsieger. Im Jahr 2010 veröffentlichten sie dafür ein Special zum Thema gesunde Ernährung. Einige Tipps sind auch für die Benutzung des Spiralschneiders hilfreich. Das Obst und Gemüse, das Sie damit schneiden und spiralisieren, hält wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe für Sie bereit. Mit einem Spiralschneider sind sie demnach auf dem guten Weg zu einer gesünderen Ernährung. Kartoffeln gelten dank der enthaltenen Ballaststoffen und der Stärke als regelrechte Sattmacher. Schneiden Sie vor dem Spiralisieren eventuell vorhandene grüne Stellen heraus. In diesen befindet sich der Giftstoff Solanin. Möhren hingegen enthalten Vitamin A sowie Betakarotin, das die Haut vor UV-Strahlen schützt. Nehmen Sie das Gemüse außerdem mit ein wenig Öl zu sich, kann das Betakarotin besser vom Körper verwertet werden. 6.2. Welches Gemüse lässt sich mit dem Spiralschneider schneiden? Generell eignet sich Gemüse für Spiralschneider am besten, das nicht zu groß und relativ länglich ist. Es sollte fest sein und nicht zu viel Wasser enthalten, da es sonst eher zerdrückt würde. Auch hohle Gemüsesorten, wie Paprika, lassen sich nicht spiralisieren. Besonders geeignet für Gemüsespaghetti-Spiralschneider sind Möhre, Zucchini, Kartoffel und Süßkartoffel. Auch mit roter Beete, Knollensellerie, Kohlrabi und Pastinake können Sie experimentieren. Selbst manches Obst eignet sich, zum Beispiel Birne oder Apfel. Haben Sie den Mut zum Ausprobieren. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Was hat der Spiralschneider-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt WMF 0416480011 ab. Es ist ab 59,90 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Lurch 10301, bewertet mit gut, erhältlich ab 36,10 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: Opard VS2-1 , erhältlich ab 9,99 Euro, bewertet mit gut. Free­green Premium-Spi­ral­schnei­der , erhältlich ab 29,97 Euro, bewertet mit gut. Genius Super Julietti , erhältlich ab 36,99 Euro, bewertet mit gut. Adoric DEHJL-3 , erhältlich ab 10,19 Euro, bewertet mit gut. Adoric Gemüse Spi­ral­schnei­der , erhältlich ab 13,59 Euro, bewertet mit gut. GEFU Spi­ral­schnei­der 13410 , erhältlich ab 33,18 Euro, bewertet mit gut. Adoric TF1133 , erhältlich ab 15,19 Euro, bewertet mit gut. eLander 0614253750652_SML , erhältlich ab 8,99 Euro, bewertet mit gut. Premium FabQua­li­ty Spi­ral­schnei­der , erhältlich ab 16,99 Euro, bewertet mit gut. Gefu Spirelli 2.0 Spi­ral­schnei­der , erhältlich ab 32,95 Euro, bewertet mit gut. Gefu Rösli Spi­ral­schnei­der , erhältlich ab 8,99 Euro, bewertet mit befriedigend. Mehr Informationen » Wie viele Hersteller hat die Redaktion für den Spiralschneider-Vergleich ausgewählt und untersucht? Um Ihnen eine möglichst große Auswahl zu bieten, enthält der Spiralschneider-Vergleich 13 Produkte von 9 unterschiedlichen Herstellern. Sie finden Spiralschneider von WMF, Lurch, Opard, Freegreen, Genius, Adoric, Gefu, eLander und FabQuality. Mehr Informationen » Enthält der Spiralschneider-Vergleich nur teure Spiralschneider? In unseren Vergleichen achten wir auf eine Vielfalt unterschiedlicher Produkte. Daher listen wir Ihnen preiswerte Spiralschneider ab 8,99 Euro sowie teurere Modelle für 59,90 Euro auf. Sofern Sie sich für einen Spiralschneider mit den besten Produkteigenschaften zu einem angebrachten Preis interessieren, empfehlen wir Ihnen unseren Preis-Leistungs-Sieger Lurch 10301 für 36,10 Euro. Mehr Informationen » Haben bisherige Kunden eines der Spiralschneider-Modelle besonders gelobt? Der Free­green Premium-Spi­ral­schnei­der erzeugte unter den Kunden bisher die höchste Anzahl an Kommentaren. Bisherige Kunden berichten in 2570 Kommentaren von positiven sowie negativen Erfahrungen, aus denen Sie wichtige Tipps und Tricks im Umgang mit dem Produkt erfahren. Mehr Informationen » Welche zählen zu den am besten bewerteten Herstellern aus dem Spiralschneider-Vergleich? Nur eines der Produkte aus dem Spiralschneider-Vergleich erhielt die Bestnote "SEHR GUT": der WMF 0416480011. Mehr Informationen » Welche Produkte sind in der obigen Tabelle vom Spiralschneider-Vergleich aufgeführt? Die Redaktion hat insgesamt 13 Produkte von 9 unterschiedlichen Herstellern für den Spiralschneider-Vergleich ausgesucht. Daher können Sie zwischen folgenden Produkten wählen: WMF 0416480011, Lurch 10301, Opard VS2-1, Free­green Premium-Spi­ral­schnei­der, Genius Super Julietti, Adoric DEHJL-3, Adoric Gemüse Spi­ral­schnei­der, GEFU Spi­ral­schnei­der 13410, Adoric TF1133, eLander 0614253750652_SML, Premium FabQua­li­ty Spi­ral­schnei­der, Gefu Spirelli 2.0 Spi­ral­schnei­der und Gefu Rösli Spi­ral­schnei­der. Mehr Informationen » An welchen weiteren Produkten haben Kunden, die einen Spiralschneider gekauft haben, noch Interesse gezeigt? Kunden, die zuvor Spiralschneider gesucht haben, geben häufig auch Schlagwörter wie WMF Spiralschneider, Gemüse-Spiralschneider oder Gefu-Spiralschneider ein. Damit Sie das beste Produkt finden, haben wir für Sie in unserem Spiralschneider-Vergleich sowie anderen thematisch passenden Vergleichen eine Anzahl an sehr guten Produkten zusammengestellt. Mehr Informationen » Spi­ral­schnei­der Preis des Spi­ral­schnei­ders Typ Geeignet für 1. WMF 0416480011 59,90 € Elek­tri­scher Spi­ral­schnei­der Ge­mü­sen­u­delnKar­tof­fel­tor­na­do 2. Lurch 10301 36,10 € Spi­ral­schnei­der mit Kurbel Ge­mü­sen­u­deln 3. Opard VS2-1 9,99 € Kom­pak­ter Spi­ral­schnei­der Ge­mü­sen­u­deln 4. Free­green Premium-Spi­ral­schnei­der 29,97 € Spi­ral­schnei­der mit Kurbel Ge­mü­sen­u­deln 5. Genius Super Julietti 36,99 € Spi­ral­schnei­der mit Kurbel Ge­mü­sen­u­deln 6. Adoric DEHJL-3 10,19 € Kom­pak­ter Spi­ral­schnei­der Ge­mü­sen­u­deln 7. Adoric Gemüse Spi­ral­schnei­der 13,59 € Kom­pak­ter Spi­ral­schnei­der Ge­mü­sen­u­deln 8. GEFU Spi­ral­schnei­der 13410 33,18 € Spi­ral­schnei­der mit Kurbel Ge­mü­sen­u­deln 9. Adoric TF1133 15,19 € Kom­pak­ter Spi­ral­schnei­der Ge­mü­sen­u­deln 10. eLander 0614253750652_SML 8,99 € Kom­pak­ter Spi­ral­schnei­der Ge­mü­sen­u­deln 11. Premium FabQua­li­ty Spi­ral­schnei­der 16,99 € Kom­pak­ter Spi­ral­schnei­der Ge­mü­sen­u­deln 12. Gefu Spirelli 2.0 Spi­ral­schnei­der 32,95 € Ge­mü­se­spit­zer Ge­mü­sen­u­deln 13. Gefu Rösli Spi­ral­schnei­der 8,99 € Ge­mü­se­spit­zer De­ko­ra­ti­ve Beilagen