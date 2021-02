Heutzutage sollte es Standard sein, dass eine Trinkflasche BPA-frei ist. Als Bestandteil von Hart- und Weichmachern kann sich BPA lösen und über die Flüssigkeit in den Körper gelangen, was gesundheitsschädlich sein kann.

Mindestens 1,5 Liter Wasser sollten wir am Tag trinken, bei großer Hitze und beim Sporttreiben sollten wir entsprechend mehr trinken. Insbesondere beim Sporttreiben verlieren wir über unseren Schweiß viel Flüssigkeit und sollten daher stets eine Trinkflasche griffbereit haben.

Doch welche Trinkflasche für den Sport ist die passende für Sie, worauf kommt es beim Kauf überhaupt an? Wir haben für Sie unseren Trinkflasche-Sport-Vergleich 2021 durchgeführt und stellen Ihnen die besten Trinkflaschen-Sport vor. In der Kaufberatung erhalten Sie darüber hinaus alle nützlichen Informationen zum Thema. Dort können Sie unter anderem herausfinden, welches Gewicht die Flasche im Idealfall nicht überschreiten sollte, wofür ein Fruchtsieb nützlich sein könnte und wieso so wenige Produkte mit Kohlensäure zurechtkommen.

Beim Radfahren machen ein paar Gramm unter nicht-professionellen Bedingungen keinen spürbaren Unterschied. Suchen Sie also explizit eine Fahrrad -Trinkflasche, so kann diese im Zweifel auch etwas schwerer sein . Schauen Sie in unseren Fahrrad-Trinkflaschen-Vergleich, falls Sie Ihren persönlichen Trinkflasche-Sport-Testsieger in diesem Ratgeber hier nicht finden.

3. Das Material: Kunststoff ist leicht, Edelstahl und Glas komplett unbedenklich Vor allem Kunststoff-Trinkflaschen sind weit verbreitet. Kein Wunder, sind diese doch schön leicht und lassen sich dadurch bequem in der Tasche transportieren. Die Hersteller der Trinkflaschen haben die Zeichen der Zeit auch längst erkannt und setzen zunehmend auf Materialien, die gesundheitsverträglicher sind als in der Vergangenheit genutzte. » Mehr Informationen

So wird zunehmend Tritan-Kunststoff für Trinkflaschen verwendet, der BPA-frei ist (siehe dazu auch die Info-Box in der Einleitung dieses Ratgebers).

Es werden also Schritte in die richtige Richtung gemacht, beendet ist der Weg möglicherweise aber noch nicht. So fehlt es zum Beispiel in Hinsicht auf Tritan an Langzeitstudien, die aussagen, dass sich abgesehen von BPA auch andere potentiell gesundheitsgefährdende Stoffe nicht mehr im Kunststoff befinden und bei Kontakt mit (vor allem warmer) Flüssigkeit lösen können.

Möchten Sie sich oder Ihren Kindern ein Restrisiko ersparen, sollten Sie daher auf Edelstahl- oder Glas-Trinkflaschen setzen. Hier kommen zwar ebenfalls oft Kunststoffdeckel und Mundstücke zum Einsatz, aber das bedeutet im Vergleich zu herkömmlichen Plastik-Flaschen natürlich einen deutlich geringeren Anteil an Kunststoff.

Der große Nachteil von Edelstahl und nicht zuletzt Glas ist natürlich, dass die Flaschen schwerer sind. Gerade beim Sport kann das zusätzlich Gewicht von bis zu rund 350 Gramm stören.

Hinzu kommt bei Glasflaschen, dass diese natürlich nicht die Stoßfestigkeit von Edelstahl und Kunststoff aufbringen. Fällt das Gefäß herunter, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon darum geschehen und die Scherben müssen zusammengekehrt werden.

Hier müssen Sie also gut abwägen: Kunststoff-Flaschen aus Tritan gelten als weitgehend ungefährlich, abschließende Studien dazu gibt es allerdings noch nicht. Gehen Sie auf Nummer sicher, so sollten Sie Kunststoff meiden, dafür müssen Sie bei Glas oder Edelstahl aber ein höheres Gewicht in Kauf nehmen.

Bei Edelstahl profitieren Sie zudem von einer hohen Robustheit, während Produkte aus Glas als besonders nachhaltig gelten, da Glas gut recycelt werden kann.