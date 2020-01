Die Zeiten, in denen nach dem gemeinsamen Essen darum gestritten wurde, wer den Abwasch macht, gehören längst der Vergangenheit an. Spülmaschinen haben das Reinigen von Geschirr und Besteck revolutioniert – ein Trend, auf den viele nicht mehr verzichten möchten. Eine Verbrauchs- und Medienanalyse der VuMA (2018) bestätigt: mehr als 90 % der deutschen Haushalte besitzen heutzutage eine Spülmaschine.

Damit Teller, Gläser und Besteck ohne Rückstände oder Wasserflecken aus der Maschine kommen, ist es wichtig, die Spülmaschine mit den richtigen Spülmaschinentabs zu unterstützen.

In unserem Spülmaschinentabs-Vergleich 2020 bewerten wir verschiedene Spülmaschinentabs-Marken in den Kategorien Reinigungskraft, Inhaltsstoffe und Funktionen. Wir haben für Sie nachgeforscht, welcher Spülmaschinentab-Typ besonders effektiv ist und warum es sich lohnt, Spülmaschinentabs zu kaufen, die einen integrierten Klarspüler haben. So finden Sie bestimmt die besten Spülmaschinentabs für Ihren Haushalt.

Zum Enthärten des Wassers wird den meisten Spülmaschinentabs bestimmte Salzstoffe zugefügt. Je nach Wasserhärte kann viel Kalk in der Spülmaschine entstehen. Die Konsequenz sind Kalkablagerungen an Gläsern und Besteck , die mit viel Mühe und Zeit nachpoliert werden müssen. Die Salzstoffe wirken dem entgegen .

Um vollkommene Reinheit des Geschirrs zu garantieren, sollte ein Multi-Tab neben dem Spülmaschinenreiniger und Klarspüler auch aus speziellen Trocknungszusätzen und Salzstoffen bestehen . Was die Funktionen der Inhaltsstoffe sind erfahren Sie in diesem Kapitel.

Neben den beiden Haupt-Geschirrspül-Arten gibt es mittlerweile auch noch flüssige Gel-Tabs. Die Tabs sind mit einer wasserlöslichen Folie ummantelt und werden genauso wie normale Spülmaschinentabs vollständig in das Spülmaschinenfach gegeben . Bei der wasserlöslichen Folie handelt es sich um das Material PVA (Poly­vinyl­alkohol), was von Mikro­organismen im Wasser zu Kohlen­dioxid umgewandelt wird .

Die Stiftung Warentest hat zuletzt im Jahr 2016 einen umfangreichen Geschirrspülmittel-Test durchgeführt . Besonders die Ergebnisse des Spülmaschinentab-Tests sind für diesen Ratgeber interessant: Hervorzuheben ist, dass fast alle Spültab-Marken in der Kategorie „Kalk-Beläge verhindern“ die Best-Note erzielen konnten . Auch in puncto „Materialschonung“ schneiden die meisten Spülmaschinentabs besser ab, als das pulverförmige Pendant .

Als Nächstes können Sie die Masse in die Eiswürfelformen geben und mindestens 24 Stunden an einem warmen und sonnigen Ort ziehen lassen . Danach sind die selbstgemachten Spülmaschinentabs einsatzbereit.

Da die Umweltbilanz fast aller Geschirrspüler -Produkte erschreckend ist, suchen immer mehr Menschen nach einem nachhaltigen Gegenentwurf zu den herkömmlichen Spülmaschinentabs . Wer eine ökologische Alternative zu Spülmaschinentabs sucht, kann sich einen Spülmaschinentabs-Ersatz beziehungsweise Öko-Spültab selber herstellen . Die Inhaltsstoffe dafür finden Sie in Supermärkten oder in der Apotheke.

Auch die besten Spülmaschinentabs haben keine Chance gegen hartnäckigen Schmutz, wenn die Rahmenbedingungen für eine effektive Reinigung nicht geschaffen wurden. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass Ihr Geschirr auch nach dem Spülmaschinengang noch dreckig ist , oder Wasserflecken entstanden sind, muss es nicht unbedingt an den Spülmaschinentabs liegen .

6. Häufige Fragen zum Thema Geschirrspülen 6.1. Wenn Spülmaschinentabs phosphatfrei sind, wird das Ergebnis dann beeinflusst? Eine im Januar 2017 in Kraft getretene EU-Regelung besagt, dass auch Spülmaschinentabs ohne Phosphat-Zusätze auskommen müssen. Die gewässerbelastenden Phosphate wurden zuvor bereits in Wasch­pulvern verboten. » Mehr Informationen

Gegen Kalk werden nun als Ersatz unter anderem Zitrate, also Salze aus Zitronensäure, eingesetzt. Der Spülmaschinentabs-Test (08/2016) der Stiftung Warentest beweist: auch Spülmaschinentabs ohne Phosphate halten Rohre dauerhaft kalkfrei. Im Spülmaschinentabs-Test waren auch phosphatfreie Pulver enthalten.

6.2. Obwohl Sie Multi-Tabs benutzen zeigt Ihre Spülmaschine an, dass Sie Salz nachfüllen sollten?

Je nachdem, wie die Wasserhärte in Ihrem Wohnort ist, kann es sein, dass Sie trotz des in Multi-Tabs enthaltenen Salzes, Kalkrückstände in Ihrer Spülmaschine und an Ihrem Geschirr bemerken. Grundsätzlich wird gesagt, dass Sie ab einer Wasserhärte von 21 Grad neben den Multi-Tabs noch zusätzliches Regeneriersalz nachfüllen sollten. Tipp: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Wasser­versorger nach der Wasserhärte in Ihrer Umgebung. Die meisten Maschinen lassen sich an den Härtegrad Ihres Leitungs­wassers anpassen.

6.3. Ist Spülmaschinenpulver umweltfreundlicher als Tabs?

Prinzipiell: Ja. Moderne Spülmaschinen sind intelligent und erkennen im Automatikprogramm den Verschmutzungsgrad des Geschirrs. Abhängig davon können Sie die individuelle Menge an Pulver hinzugeben, die das System braucht, um gründlich zu reinigen. Spülmaschinentabs sind vordosiert, was die Anwendung besonders einfach macht – jedoch ist dadurch auch keine individuelle Dosierung möglich.

Ein weiterer Aspekt ist, dass sich Spülmaschinentabs nicht ganz auflösen. Rückstände können die Spülmaschine verkleben und Klumpen können in das Abwassersystem gelangen. Anders ist das bei Geschirrreiniger in Pulverform, die sich in Wasser vollkommen auflösen.

6.4. Wie finde ich die richtige Dosierung bei Pulver heraus?

Ob Kurzprogramm oder Eco-Spülgang – Geschirrspülpulver können Sie passend zu jedem Spülprogramm beliebig dosieren. Die genaue Dosierungsmenge ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Überprüfen Sie deswegen immer die Angaben auf der Rückseite der Verpackung. Als Richtlinie gelten 20 g, die für einen normalen Spülgang ausreichen sollten. Oft hilft außerdem eine Markierung in der Dosierkammer die richtige Pulvermenge zu finden.

6.5. Sind günstige Spülmaschinentabs genauso effektiv wie teure?

Die Preisspanne zwischen verschiedenen Spülmaschinentabs-Herstellern ist enorm. Neben weit verbreiteten Marken wie Spülmaschinentabs von Somat oder Calgonit Spülmaschinentabs, bieten mittlerweile auch Discountermärkte und Drogeriemärkte Reinigungsmittel für die Spülmaschine an. Die DM-Spülmaschinentabs unterscheiden sich dabei von der Zusammensetzung her nicht viel von dessen populären Mitbewerbern.