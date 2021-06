Wohl nur wenige Vorkommnisse bremsen im Alltag den Elan so sehr aus wie ein Auto, das nicht anspringt, wenn Sie den Schlüssel im Schloss drehen und eigentlich zum wichtigen Termin oder einfach nur nach Hause fahren wollen. In den meisten Fällen ist die Batterie schuld, wenn sie nicht mehr genug Energie gespeichert hat, um den Motorstart einzuleiten. Wenn Sie nicht gerade eine Ersatzbatterie im Auto haben, sind Sie meistens auf freundliche Helfer angewiesen, die Ihnen aus dem Dilemma helfen. Für solche Fälle ist ein Starthilfekabel günstig. In unserem Starthilfekabel-Vergleich 2021 erklären wir Ihnen, worauf es neben dem Leitermaterial und der Anschlussart des Kabels ankommt, wenn Sie Ihren persönlichen Starthilfekabel-Testsieger finden wollen.

An beiden Enden verfügt jedes Kabel über eine Greifzange, die auch als Polzange bezeichnet wird. Sie wird am Pol der Autobatterie festgeklemmt und ist im Idealfall mit Kunststoff isoliert , damit Sie vor dem fließenden Strom geschützt sind.

Ein Auto kann aus vielen Gründen nicht mehr weiterfahren und entsprechend oft passiert das auch. Allein der ADAC musste in den Jahren 2012 bis 2015 durchschnittlich knapp über vier Millionen Mal ausrücken , um in Not geratenen Autobesitzern zu helfen, oft auch bei vermeintlich simpler Starthilfe.

Wie der Name schon sagt, wird stattdessen die Energie durch den Zigarettenanzünder-Anschluss gezogen und über denselben Anschluss des liegengebliebenen Autos in dessen schwächelnde Batterie eingespeist. Das geht aber zumeist nur mit 12V-Batterien .

3. Starthilfekabel richtig anschließen – Das müssen Sie beachten

Um nicht direkt den ADAC oder einen anderen, professionellen Pannenhelfer in Anspruch zu nehmen, können Sie auch einen hilfsbereiten Mitmenschen in Anspruch nehmen. Damit dessen Helferbatterie auch tut, was sie soll, gibt es ein paar Kriterien zu beachten.

Zunächst sollten die Polzangen isoliert sein. Kunststoff an den Griffen vermeidet, dass Sie einen Stromschlag erleiden. Verbinden Sie dann immer zuerst die Pluspole der beiden Batterien über ein Kabel. Dann schließen Sie das andere Überbrückungskabel an den Minuspol der Spenderbatterie und – wichtig! – das andere Ende des Kabels an den sogenannten „Massepunkt“ des zu startenden Autos an, keinesfalls an den Minuspol der Empfängerbatterie. Der Massepunkt ist eine Stelle am Motorblock.

Sind beide Autos auf diese Weise miteinander verbunden, sollte das Geberauto gestartet werden und dann das Empfängerfahrzeug. Damit das klappt und um Spannungsspitzen bei der Entfernung der Polzangen zu vermeiden, sollten stromfressende Funktionen im Auto (z. B. Klimaanlage) zunächst nicht in Betrieb sein. Apropos Polzangen entfernen: hier geht es anders herum, erst Minus lösen, danach Plus.

Helfer in Not: Die hier geschilderten Vorgehensweisen, wie Sie die Starthilfekabel anschließen und die Batterie überbrücken können, sind deshalb so wichtig, weil schon vermeintlich kleine Fehler zu großen Schäden und Kosten führen können. Gut illustriert wird das durch ein Beispiel, über das die Stiftung Warentest – selbst noch ohne Starthilfekabel-Test – in ihrer Ausgabe 07/2012 berichtete. Dort wollte eine Frau ihre Hilfe anbieten und der Autobatterie Starthilfe geben, verwechselte dabei aber die Pole und sorgte so für einen Kurzschluss, der das elektronische Steuergerät im anderen Wagen zerstörte. Die Kosten von ca. 3.800 Euro musste sie selbst und nicht ihre Versicherung tragen, da Starthilfe laut Gerichtsurteil nicht zum typischen Autogebrauch gehöre.

