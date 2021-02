Bis vor einigen Jahren konnte die Arbeit mit einem Staubsauger noch zu einem sehr kostspieligen Vergnügen werden, weil die Staubsaugerproduktion keinerlei Richtlinien unterlag. Das führte dazu, dass manche Staubsauger mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 2700 Watt einen enorm hohen Verbrauch auswiesen.

Im Jahr 2014 entschied sich die EU jedoch für eine neue Ökodesign-Richtlinie. Wie viele Staubsauger-Tests mittlerweile belegt haben, können Staubsauger auch mit geringeren Wattleistungen durchaus eine sehr gute Saugleistung erzielen.

Was genau einen guten Staubsauger ausmacht, worauf Sie beim Kauf achten müssen und welche verschiedenen Staubsaugerarten es überhaupt gibt, erläutern wir Ihnen in unserem großen Staubsauger-Vergleich 2021.

In diesem Wirbel wird der grobe Schmutz, der schwerer als die Luft ist, an den Rand des Wirbels gedrückt, wo er nach unten sinkt und in einem Schmutzbehältnis landet. Die saubere Luft wird dann durch einen Luftfilter gesendet und gelangt ebenso wie bei Staubsaugern mit Beutel wieder ins Freie.

Im Gegensatz zu anderen Staubsaugern landet dieser Schmutz aber nicht in einem Beutel. Im Innern des Staubsaugers entsteht ein Luftwirbel (auch Zyklon genannt).

Die Funktionsweise von beutellosen Staubsaugern unterscheidet sich in den ersten Schritten nicht groß von Staubsaugern, die über einen Staubbeutel verfügen. Auch hier wird das Gerät von einem Motor angetrieben, der einen Unterdruck erzeugt und so den Schmutz und die Staubpartikel ansaugt.

Einen riesigen Vorteil bietet diese Staubsaugerart für Allergiker , die eine Unverträglichkeit gegen Hausstaub haben. Da die meisten Beutel auch ohne Probleme verschließbar sind, kommen Sie überhaupt nicht in Kontakt mit den allergieauslösenden Stoffen.

Außerdem sind die Beutel in den meisten Drogerien Deutschlands (beispielsweise Rossmann oder dm) und auch bei Onlineversandhändlern wie Amazon leicht und schnell erhältlich.

Das Grundprinzip eines Staubsaugers mit Beutel ist schnell erklärt. Der Schmutz wird vom Gerät mittels Unterdruck aufgenommen und auf direktem Wege in einen Staubbeutel verfrachtet , der sich mit der Zeit füllt und einfach gegen einen neuen Beutel ausgetauscht werden kann. Die angesaugte Luft wird dann durch die Abluftfilter geleitet und gelangt über das Abluftgitter des Staubsaugers wieder ins Freie.

2. Kaufberatung: Worauf Sie bei einem Staubsauger achten müssen Wenn sie den besten Staubsauger günstig kaufen wollen, sollten Sie unbedingt die folgenden Aspekte bei Ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen. » Mehr Informationen

Im groben gibt es dabei zwei Kategorien, die darüber entscheiden, wie gut ein Staubsauger ist: Die Handlichkeit und die Leistungsfähigkeit. Im Folgenden haben wir Ihnen die wichtigsten Kriterien für Staubsauger zusammengefasst.

2.1 Die Saugleistung

Der primäre Wert, an dem die Qualität eines Staubsaugers bemessen wird, ist natürlich die Saugleistung. Je stärker die Saugleistung, desto besser kann der Staubsauger den Schmutz aufnehmen. Dabei sollten Sie jedoch beachten, dass die Saugleistung dem jeweiligen Untergrund angepasst werden muss.

Tipp: Auf Teppichböden muss die Saugleistung deutlich erhöht werden, um Schmutz, der sich eventuell im Material festgesetzt oder festgetreten hat, zuverlässig entfernen zu können. Auf Hartboden wie Laminat oder Parkett wird wiederum keine allzu große Saugleistung benötigt, weil die Schmutzpartikel sich dort leichter entfernen lassen.

2.2 Energieeffizienz

Eine höhere Wattzahl bedeutet nicht automatisch eine bessere Leistung Die Stiftung Warentest beweist mit ihrem Staubsauger-Test eindrucksvoll, dass auch sparsame Staubsauger sehr gute Reinigungsergebnisse erzielen. Und das ist auch gut so. Nach einer neuen Ökodesign-Richtlinie der EU dürfen neue Staubsauger seit September 2017 nämlich nicht mehr als 900 Watt verbrauchen.

Der Stromerbrauch eines Staubsaugers ist für jeden Käufer von Interesse, weil sich dort auch langfristig Geld sparen lässt. Staubsauger werden, wie so viele andere elektronische Geräte, nach Energieeffizienzklassen eingeteilt. Jedes Gerät erhält also ein Label, auf dem der Energieverbrauch in Bezug zu einer europaweiten Skala gesetzt wird.

Diese Labels sind viel nützlicher, als die meisten Menschen annehmen, da nicht nur der Stromverbrauch angegeben wird, sondern noch andere Spezifikationen, die für den Käufer von generellem Interesse sein können. Dazu zählen:

die Lautstärke

die Staubemissionsklasse

die Teppichreinigungsklasse und

die Hartbodenreinigungsklasse.

Seit der Einführung der neuen Richtlinie dürfen neue Staubsauger nicht mehr als 900 Watt verbrauchen. Das bedeutet, dass ein Fabrikat, das mit der Energieeffizienzklasse A bewertet wurde, im Jahr ca. 25 Kilowattstunden verbraucht, was bedeuten würde, dass sich die Stromkosten des Gerätes per annum auf etwa 7 bis 8 Euro belaufen.

2.3 Handlichkeit

Die Handlichkeit sollte bei der Wahl Ihres persönlichen Staubsauger-Testsiegers eine große Rolle spielen. Je nach Größe und Beschaffenheit der zu säubernden Räume sollten Sie in erster Linie auf die Reichweite achten.

Bei Bodenstaubsaugern wird diese von der Länge des Stromkabels limitiert, wobei Sie natürlich im Zweifelsfall immer noch mit Verlängerungskabeln arbeiten können. Als Grundregel können Sie sich jedoch merken: je länger das Stromkabel, umso besser.

Die Stromkabel werden dabei meistens auf einer Kabeltrommel aufbewahrt, die in das Gerät integriert ist. So können Sie immer so viel Kabel herausziehen, wie sie gerade benötigen. Weitere Bauteile, die Einfluss auf die Handlichkeit des Staubsaugers haben können sind:

der Staubsauger-Schlauch

das Staubsauger-Rohr

Während das Rohr festlegt, bis zu welcher Höhe Sie mit dem Staubsauger agieren können, um beispielsweise Spinnweben aus hoch gelegenen Ecken des Raumes zu entfernen, verleiht Ihnen der Schlauch die nötige Flexibilität für eine solche Reinigungsaktion.

Achtung: Diese Flexibilität wird besonders wichtig, wenn sie den Bodenstaubsauger gleichzeitig als Autostaubsauger verwenden wollen. Im Auto sollte die maximale Flexibilität gegeben sein, um wirklich alle Ecken und Ritzen problemlos erreichen zu können.

2.4 Das Zubehör

Fast ebenso wichtig wie das Zubehör ist das Equipment, das Ihr neuer Staubsauger mit sich bringen sollte. Am wichtigsten sind hierbei die verschiedenen Düsen. Es gibt verschiedenste Aufsätze für Ihren Staubsauger wie zum Beispiel Düsen, die speziell dafür gemacht wurden, um in schmalen Ecken und unter flachen Möbelstücken staubsaugen zu können, ohne diese bewegen zu müssen.

Auch spezielle Aufsätze für Polstermöbel wie Sofas und Sessel gehören oft mit zum Lieferumfang. Dabei gibt es zwei Arten von Düsen: Die erste Art ist spezialisiert auf einen einzigen Zweck. Die zweite Düsenart vereint mehrere Typen von Düsen in sich und deckt somit gleich mehrere Anwendungsbereiche ab.

Achten Sie auf jeden Fall auf die Anzahl der Düsen, die im Lieferumfang Ihres zukünftigen Staubsaugers enthalten sind. Der beste Staubsauger hat für die Düsen sogar ein Aufbewahrungsfach, sodass Sie im Bedarfsfall schnell und einfach zwischen den Düsen hin- und herwechseln können.