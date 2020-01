Kaum einer weiß, wie groß ein Tablet mit 10 Zoll tatsächlich in Zentimetern ist.

Zoll ist eine veraltete, in Deutschland kaum noch verwendete Maßeinheit. In den USA hingegen ist die Maßeinheit Zoll sehr geläufig und wird dort mit „Inch“ übersetzt. In der Technik übernehmen viele Industrienationen Zoll, beziehungsweise Inch, als Maßangabe.