Prinzipiell gibt es keine Mindest-Laufzeit, wenn Sie die gewünschte Summe als Tagesgeld anlegen. Das bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie sofort über das Geld verfügen können, wenn Sie zum Beispiel das lang ersehnte Traumfahrzeug gefunden haben und der Preis stimmt. Dies gilt natürlich auch für andere Investitionen, wie etwa eine neue Küche für das Zuhause oder eine Reise.

Tagesgeld-Zinsen sind dagegen eher von marginaler Bedeutung, aufgrund der aktuellen Gesamtsituation und einem niedrigen Zins-Niveau. Wie diverse Tagesgeld-Tests zeigen, lohnt sich dennoch ein Vergleich – vor allem bei einem Wechsel der Bank.

Lesen Sie in der nachfolgenden Kaufberatung auf oe24.at alles Wissenswerte darüber, was Sie bei der Auswahl einer Tagesgeld-Anlage beachten sollten.

Auf diese Art werden liquide Reserven, anders als auf einem konventionellen Geschäftskonto ohne Zinsen, so angelegt, dass sie im Bedarfsfall kurzfristig wieder zur Verfügung stehen.

In Österreich erhöht sich die Einlagensicherung bei Doppelkonten auf 200.000 Euro. Die Absicherung gilt für Privatpersonen ebenso wie für Firmenkunden, die Tagesgeld anlegen.

Auf diesen Schutz können Sie sich in Österreich, Deutschland und der Schweiz verlassen, wie verschiedene Tagesgeld-Tests zeigen. Vergleichbares trifft auf alle übrigen EU-Mitgliedsstaaten zu.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Sie bei Ihrer Auswahl beachten sollten, ist die Einlagensicherung. Diese ist gesetzlich streng reguliert und umfasst einen Betrag von 100.000 Euro, um Ihnen als Anleger das notwendige Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Zinsen sind ein wichtiger Aspekt, wenn es um Ihr Geld geht. Während Sie bei einem Dispokredit sowie den meisten anderen Krediten mit hohen Zinsbelastungen rechnen müssen, sieht es bei den Tagesgeld-Konditionen deutlich anders aus. Wenn möglich, so die Empfehlung, sollten Sie zunächst die Schulden tilgen, wenn das Geld nicht für einen festen Zweck vorgesehen ist.

Der Grundcharakter des Tagesgelds spiegelt sich auch in der Namensgebung einiger Finanzdienstleister wider. So bezeichnet die Allianz ihr Tagesgeld- Depot beispielsweise als ParkDepot, wobei hier eine Mindestlaufzeit von 3 Monaten gilt.

Die Liste ließe sich beliebig um Situationen erweitern, in denen ein Tagesgeld-Konto Sinn macht.

Geht es hingegen um ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich der Verfügbarkeit, ist das Tagesgeld-Konto die richtige Wahl. Dies gilt insbesondere dann, wenn bestimmte Investitionen geplant sind, bei denen der aktuelle Preis eine Rolle spielt, wie die nachfolgenden Beispiele auf oe24.at zeigen:

2. Lohnt es sich, Tagesgeld im Ausland anzulegen? Ein Blick auf den Zinssatz zeigt, dass es sich lohnen kann, Tagesgeld im Ausland anzulegen, da die Zinsen zum Teil über denen österreichischer und deutscher Banken liegen. » Mehr Informationen

Ausgehend von 100.000 Euro Sparguthaben und einem Zinssatz von 0,35 Prozent, der etwa in Österreich möglich wäre, erhalten Sie, auf das Jahr gerechnet, Zinsen in Höhe von 350 Euro. Finden Sie im Vergleich Tagesgeld-Konten ausländischer Anbieter, deren Guthaben mit 0,7 Prozent verzinst wird, verdoppelt sich Ihr Ertrag bereits auf 700 Euro.

Auf dieser Basis macht es Sinn, Ihnen auf oe24.at die Vor- und Nachteile einer Anlage im Ausland vorzustellen. Zudem können Sie einen Tagesgeld-Zinsrechner nutzen, um verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Ein- und Auszahlungssummen durchzuspielen.

höherer Zinssatz als bei deutschen oder österreichischen Banken

innerhalb der EU mit gleichen Sicherheiten hinsichtlich der Anlagenhöhe

auch in Nicht-EU-Ländern, wie Norwegen oder der Schweiz, ist Sicherheitsstandard sehr hoch

Verfügbarkeit ist identisch zu Tagesgeld-Konto im Inland Zinserträge können sich durch Quellensteuer reduzieren

bei ausländischen Banken ohne Sitz in Österreich oder Deutschland kann kein Freistellungsantrag gestellt werden

Wie in unterschiedlichen Tests zum Tagesgeld gezeigt wurde, entfällt das Problem der Quellensteuer-Entrichtung in Ländern wie Kroatien, Irland oder Belgien. In einigen anderen Staaten innerhalb der EU können Sie die Quellensteuer zumindest teilweise reduzieren.

Prüfen Sie die Konditionen genau, bevor Sie Tagesgeld im Ausland kaufen beziehungsweise im Ausland anlegen. Das trifft sowohl auf Privatkunden als auch auf Tagesgeld-Konten für Geschäftskunden zu.

Bei ausländischen Banken werden Ihnen anfallende Zinsen auf das Tagesgeld komplett ausgezahlt, jedoch auch zugleich an das zuständige Finanzamt weitergereicht. Sie müssen diese in Ihrer Steuererklärung mit angeben.

Allerdings erfolgt eine tatsächliche Versteuerung erst, wenn ein Betrag von 801 Euro oder 1.602 Euro bei Doppelkonten mit Ehepartnern erreicht wird.

In Österreich wird die Versteuerung der Zinserträge über die Kapitalertragssteuer zu 27,5 Prozent vorgenommen. Im Bedarfsfall ist es empfehlenswert, einen Steuerberater hinzuzuziehen. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie als Firmenkunde Tagesgeld in größeren Summen anlegen.