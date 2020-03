Insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten bekommen wir häufig nicht genügend Tageslicht ab und fühlen uns daher zu diesen Jahreszeiten öfter müde und abgeschlagen. Tageslichtlampen können gegen diese Gefühle vorbeugen.

Tageslichtlampen können zur Lichttherapie eingesetzt werden und damit sogenannte „Winterdepressionen“, also saisonale Depression, bekämpfen. Dabei wird bei ausreichender Bestrahlung der Netzhaut die Produktion von Serotonin angekurbelt.

Auch Pflanzen können von künstlich erzeugtem Sonnenlicht profitieren. Zu Hause oder in Gewächshäusern können sie mit Tageslichtlampen bestrahlt werden und erhalten dadurch auch im Winter ausreichend Tageslicht.

Am Morgen von Sonnenstrahlen geweckt zu werden, ist ein romantischer Gedanke, der jedoch selten Wirklichkeit wird. Entweder Ihr Wecker klingelt vor dem Sonnenaufgang oder die Sonne ist bereits aufgegangen, wenn Sie aufstehen müssen. Auch wenn Tageslichtlampen nicht eins zu eins die warmen Sonnenstrahlen imitieren können, so sind sie doch eine probate Alternative, um dem Körper schon am Morgen mit Tageslicht zu versorgen.

In dieser Kaufberatung werden Tageslichtlampen-Tests zur Rate gezogen, um Schreibtisch-Tageslichtlampen und Decken-Tageslichtlampen gegeneinander abzuwägen und zu zeigen, welche Wirkung Tageslichtlampen haben können. Von der Beleuchtungstechnik bis hin zur Lichttherapie – Tageslichtlampen sind vielseitig einsetzbar.

Im Tageslichtlampen-Vergleich 2020 erfahren Sie außerdem, ob eine Tageslichtlampe im Büro sinnvoll ist, was es mit dem Begriff Lichtdusche auf sich hat und ob Tageslichtleuchten wirklich die Produktion des wichtigen Vitamin D auf der menschlichen Haut anregen können.

1. Jeder Mensch braucht Vitamin D Vitamin D – woher nehmen und nicht stehlen? Besonders in den dunklen Monaten des Jahres sollte Vitamin D verstärkt über die Nahrung aufgenommen werden. Lebensmittel, die zur Vitamin D-Produktion anregen, sind beispielsweise Lachs, Hering oder Makrele. So können beispielsweise auch Menschen am Nordpol die sonnenarmen Winter überstehen. Die meisten Vitamine bekommen Inuit in der Arktis übrigens von Robben, Fischen und Rentieren, deren Fleisch sie häufig roh verzehren. Vitamin D ist wichtig für die Knochen und kann in Teilen auch über die Nahrung aufgenommen werden. Dieses Vitamin, das auch Sonnenvitamin genannt wird, ist im Grunde gar kein Vitamin, weil es vom Körper selbst produziert werden kann. Dafür ist jedoch Sonnenlicht essentiell, das in ausreichender Menge jeden Tag auf der Haut ankommen muss. Was im Sommer selten ein Problem darstellt, ist im Herbst, Winter und Frühling oft schwieriger. Denn pro Tag sollten rund 20% der Hautoberfläche Sonnenstrahlen, insbesondere UVB-Strahlung, abbekommen. Das entspricht ungefähr Gesicht, Unterarme und Handrücken. In Minuten ist die Dauer kaum auszudrücken, da das von der Strahlungsintensität und dem eigenen Hauttyp abhängt und damit von Jahreszeit zu Jahreszeit unterschiedlich ist. Dennoch sollte immer auf ausreichend Sonnenschutz geachtet werden, sonst wird der positive Effekt der Vitamin D-Produktion schnell überlagert von Sonnenbrand- und damit Hautkrebsrisiko. Ob Sie allerdings Vitamin D-Präparate oder eine Tageslichtlampe kaufen, um Ihren Vitamin D-Spiegel anzuheben, macht einen großen Unterschied. 1.1. Tageslichtlampen als Ausgleich zum fehlenden Sonnenlicht? Da die Sonne in Deutschland insbesondere in einigen Herbst-, Winter- und Frühlingsmonaten sehr tief steht, kann sie nicht genügend UVB-Strahlung aussenden. Eine Sonnenlicht-Lampe kann zwar das fehlende Tageslicht zumindest in Teilen kompensieren, allerdings wird durch eine Tageslichtlampe der Vitamin D-Spiegel nicht merklich erhöht. Die zur Vitamin-D-Synthese wichtige UVB-Strahlung (im Wellenlängenbereich 280–315 nm) wird von Tageslichtlampen weniger ausgesendet als UVA-Strahlung (im Wellenlängenbereich 315–380 nm). UVB hat nämlich nicht nur positive Effekte, sondern birgt auch eine große Sonnenbrandgefahr auf der Haut. Daher bekommen wir zwar im Winter weniger häufig einen Sonnenbrand, können aber auch weniger Vitamin D produzieren. Bei ärztlich diagnostiziertem Vitamin D-Mangel sollten Sie zu Vitamin D-Präparaten greifen. Allerdings kann der Körper Vitamin D auch über einige Wochen speichern, weshalb Sie zunächst einen Bluttest machen sollten, bevor mit der Selbstmedikation begonnen wird, die möglicherweise zu hoch angesetzt ist. Fazit: Eine Tageslichtbirne ist kein signifikanter Lieferant von UVB-Strahlung und regt daher die Vitamin D-Produktion nicht übermäßig an. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass von Tageslichtlampen auch keine große Sonnenbrandgefahr ausgeht.

2. Lux und Kelvin: Tageslichtlampen haben besondere Eigenschaften Die Erfahrungen mit Tageslichtlampen sind unterschiedlich. Das hängt jedoch auch maßgeblich von der Form, Größe und der Intensität einer Sonnenlicht-Lampe zusammen. Tageslichtlampen können als Lichttherapie-Geräte eingesetzt werden. Eine solche Lichttherapie-Lampe hat in der Regel 10.000 Lux und sollte 30 Minuten auf die Haut, am besten das Gesicht, strahlen. Eine Lichttherapie-Lampe mit 2.500 Lux müssen Sie dann entsprechend 2 Stunden aufs Gesicht scheinen lassen, damit diese zu einer aufhellenden Wirkung beitragen kann. Die Einheit Lux beschreibt die Beleuchtungsstärke einer Lampe, also wie viel Lumen (Lichtstrom) auf den Quadratmeter fallen. Die physikalische Formel dazu lautet: 1 lx = 1 lm/qm. Solche Lichttherapie-Geräte werden zumeist bei saisonaler Depression empfohlen. Bei anderen Formen der Depression sollten Tageslichtlampen nicht als Allheilmittel eingesetzt werden und sich stattdessen beim Arzt über Therapiemöglichkeiten erkundigt werden. Die Farbtemperatur von Licht wird in Kelvin angegeben. Ab 5.300 Kelvin spricht man von einer tageslichtähnlichen Temperatur. In Schulen und Büros haben die Lampen meist eine Temperatur zwischen 3.300 und 5.300 Kelvin. Tageslichtlampen werden aber auch in der Beleuchtungstechnik und in Fotostudios als Leuchtmittel eingesetzt, um eine möglichst tageslichtähnliche Atmosphäre zu schaffen. Dabei ist von Bedeutung, dass das Licht als Vollspektrumlampe möglichst das volle Spektrum des Tageslichts abdeckt. Tageslichtlampen können daher in unterschiedliche Typen unterteilt werden. Tageslichtlampen-Typ Eigenschaften und Einsatzgebiet Vollspektrum-Tageslichtlampe wird in der Fotografie eingesetzt

Farbtemperatur liegt bei 5.500 Kelvin (Weißpunkt)

soll natürliches Tageslicht imitieren

deckt das gesamte sichtbare Farbspektrum ab Tageslichtlampe in der Lichttherapie zur Linderung von Müdigkeit und Abgeschlagenheit

maximaler Abstand zwischen Gesicht und Lampe: 50-80 cm

Tageslichtlampe für Depressionen, deren Auslöser zu wenig Licht ist (saisonale Depression)

bis zu 10.000 Lux Tageslicht-Stehlampe / Tageslicht-Deckenlampe für den Heimgebrauch

als Büro-Tageslichtlampe, Tageslicht-Stehlampe oder Tageslicht-Deckenlampe erhältlich

Lichtspender in dunklen Räumen (z.B. als Tageslichtlampe im Bad ohne Fenster)

3. Von der Energiesparlampe zur LED-Tageslichtlampe Während echtes Tageslicht an einem sonnigen Tag im Sommer auf bis zu 100.000 Lux kommt, erreichen Bürolampen oftmals nur ca. 500 Lux. Selbst bei bedecktem Himmel liegt die Beleuchtungsstärke draußen noch bei 20.000 Lux. Besonders im Winter sind Daylight-Lampen daher sehr beliebt. Es gibt dabei jedoch einige Unterschiede. Sobald eine Lampe mehr als 5.000 Kelvin hat und damit eine Lichtfarbe, die dem Tageslicht nahekommt, wird sie als Tageslichtlampe bezeichnet. Allerdings ist der Unterschied zu echtem Tageslicht noch vorhanden, weshalb erst eine Vollspektrum-Tageslichtlampe wirkliche Ähnlichkeit mit Tageslicht hat. So gibt es beispielsweise Tageslichtlampen mit LED als Schreibtisch-Tageslichtlampe oder als Lichttherapiegerät. Auch Energiesparlampen können als Tageslichtlampen fungieren, sind dabei beispielsweise als Leuchtstoffröhren zu finden. Es gibt aber auch Tageslicht-Glühbirnen, die in Tisch- und Stehleuchten eingeschraubt werden können. Auf der Suche nach günstigen Tageslichtlampen werden Sie häufig auf Energiesparlampen oder LED-Tageslichtlampen zurückgreifen. 3.1. Wirkung von Tageslichtlampen und Lichttherapie Ein Lichttherapiegerät stellen Sie – ähnlich wie eine Schreibtischlampe – auf den Tisch. Die beste Wirkung der Tageslichtlampe entfaltet sich in der Lichttherapie, wenn Sie Ihr Gesicht direkt nach dem Aufstehen für 30 Minuten mit einem Lichtgerät mit 10.000 Lux bestrahlen. Dabei muss das Licht allerdings auf die Netzhaut fallen, weshalb das Licht der Tageslichtlampe immer auf die Augen scheinen muss. Es genügt jedoch, wenn das Auge von der Seite bestrahlt wird, keinesfalls sollen Sie direkt ins Licht schauen, um Augenschäden durch Tageslichtlampen zu umgehen. Erst wenn das Licht auf die Netzhaut fällt, können Hormone und Botenstoffe wie z.B. Serotonin produziert werden. Diese Produktion findet in der Hypophyse, einer Hormondrüse im Zwischenhirn, statt. Serotonin wird auch als Glückshormon bezeichnet. Die Ausschüttung des Hormons, die durch die Lichttherapie angeregt wird, trägt zu Wohlbefinden und Motivation bei. Sie können die Lichttherapie zu Hause durchführen

parallel können Sie beispielsweise ein Buch lesen Tageslichtlampe muss in nahem Abstand (50-80cm) zum Gesicht aufgestellt werden

zeitintensiv Alternativ können Sie eine Tageslichtlampe im Büro ebenfalls zur Lichttherapie verwenden, wenn Sie den vorgegebenen Abstand einhalten. Hierbei kann zum Beispiel eine Tageslichtleuchte mit weniger Lux verwendet werden, wenn Ihr Gesicht, sprich Ihre Augen, über einen längeren Zeitraum am Stück peripher bestrahlt werden kann. Scheint die Sonne draußen, ist es allerdings ähnlich effektiv, in der Mittagspause an die frische Luft zu gehen und – beispielsweise auf dem Weg zur Kantine, die Ärmel hochzkrempeln und die Sonne gleichzeitig ins Gesicht scheinen zu lassen. Die Anwendung einer Tageslichtlampe ist also relativ simpel: Achten Sie darauf, dass Sie nicht und die Tageslichtlampe starren und Ihre Augen geschlossen sind.

