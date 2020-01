Sie möchten einen Thermobecher kaufen? Was einen wirklich guten Thermobecher ausmacht und die wichtigsten Informationen über den allseits beliebten und mobilen Behälter erfahren Sie in unserem Thermobecher-Vergleich 2020, der zugleich eine umfassende Kaufberatung für den besten Thermobecher ist.

Die praktischen Thermobecher oder auch Isolierbecher to go sind ideal zum Transportieren von Getränken. Die Behälter sind vielseitig einsetzbar und umweltfreundlich. Sie halten Heißgetränke warm und Kaltgetränke frisch. Besonders nützlich sind die to-go-Becher, wenn man mal länger unterwegs ist oder auch einfach für den Weg zur Arbeit. Isolierbecher sind perfekt für den mobilen Einsatz und einfach zu benutzen. Ob nun Kakao, Kaffee, Tee oder auch eine kühle Limo – ein guter Thermobecher oder eine gute Thermotasse halten die Getränke für mehrere Stunden warm oder kalt.

Coffee to go ist heutzutage ein beliebter Trend, doch die Unmenge an Einwegbechern wird in den letzten Jahren zum ökologischen Problem. Die optimale Lösung bietet der Thermobecher oder Isolier-Kaffeebecher. Der Isolierbecher to go ist der perfekte Coffee to go-Becher – ohne Verbrennen oder Verschütten können Sie Ihren heißgeliebten Kaffee unterwegs genießen. Und das Beste an diesem Coffee to go-Becher bzw. Kaffeebecher für unterwegs: Man kann sich sogar kostengünstig das eigene Lieblingsgetränk von Zuhause mitnehmen und spart auf diesem Wege auch noch Geld.

Der beste Isolierbecher to go muss im Prinzip nur wenige Eigenschaften erfüllen, diese dafür aber optimal:

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Verschluss. Ein luftdichter Verschluss oder Deckel ist ein absolutes Muss für einen guten Thermobecher. Denn was bringt der beste Thermobecher, wenn dieser die Flüssigkeit nicht halten kann? Dabei unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten wie beispielsweise Dreh-, Druck-, Schiebe-, Klapp- oder Automatikverschluss. Der beste Kaffeebecher wird erst zum richtigen to go-Becher, wenn man direkt und ohne etwas zu verschütten aus dem Becher trinken kann. Das klappt am besten mit einem Push-and-Drink-Verschluss, der zum Beispiel für Thermobecher von Emsa oder Isolier-Kaffeebecher von Emsa charakteristisch ist.

Am frühen Morgen heißen Kaffee in den Thermobecher füllen und in den Tag starten. Was morgens noch schön heiß ist, sollte Stunden später auch noch eine konstante Temperatur zwischen 60 und 70 Grad aufweisen. Isolierbecher-Tests zeigen, dass hier vor allem Thermotassen und Becher aus Edelstahl sowie aus BPA-freiem Kunststoff punkten.

4. Thermobecher gegen Einweg Kaffee to go

Der wohl größte Unterschied zwischen einem Thermobecher und einem üblichen Coffee to go-Becher ist das Material und die Benutzungsdauer. Ein Isolierbecher kann über mehrere Jahre benutzt werden und ist meist aus Edelstahl, wobei es auch Thermobecher aus Plastik bzw. Kunststoff gibt. Oft wird beim Bäcker oder bei großen Kaffee-Ketten der Coffee to go in Papp- oder Plastikbechern angeboten, wobei es inzwischen einige Anbieter gibt, die zum vergünstigten Preis Getränke in mitgebrachte Mehrwegbecher gießen. Vielen bieten auch selbst schon markeneigene Isoliertassen in ihrem Sortiment an.

Ein Thermo-Trinkbecher ist außerdem die beste Variante für die Umwelt. Studien haben gezeigt, dass mehrere Tausend Einwegbecher pro Stunde im Müll landen. Ganz im Sinne des Umweltschutzes ist klar zu sagen, dass der Kaffeebecher to go bzw. Isolierbecher to go die umweltfreundlichere Wahl ist. Tun Sie also zugleich beim Kaffeetrinken etwas Gutes und nutzen Sie die praktischen und zugleich schicken Mehrwegbecher!

Auch wenn der Einwegbecher im ersten Moment verführerisch wirkt, immerhin trinkt man sein Getränk aus, wirft den Becher dann einfach in den Müll und muss den Becher danach weder nach Hause bringen noch reinigen, sollte jedem klar sein, dass ein Mehrwegbecher wie zum Beispiel ein Starbucks-Thermobecher auch einen preislichen Mehrwert bietet und auf lange Sicht die günstigere Alternative ist.

Die Vor- und Nachteile eines Thermobechers: