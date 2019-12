Es gibt kaum noch einen Haushalt, der keinen Drucker hat. Eine Umfrage aus dem Jahr 2015 zeigt sogar, dass fast 70 % aller Menschen in Österreich einen Drucker zu Hause haben (Quelle: INTEGRAL:Diverse Quellen (AIM)). Weitere 3 % wollten sich einen Drucker anschaffen.

Wer sich einen neuen Drucker kaufen möchte, der hat die Wahl zwischen zwei Drucker-Kategorien: den Laserdruckern oder den Tintenstrahldruckern. Randlos und auf beschichteten CDs drucken Sie allerdings nur mit einem Tintenstrahldrucker gut.

In unserem Tintenstrahldrucker-Vergleich 2019 stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Tintenstrahldrucker-Typen vor, erklären Ihnen welche Besonderheiten den Tintendrucker auszeichnen und stellen Ihnen die Verbindungsmöglichkeiten vor, welche die heutigen Drucker haben.

1. Kaufberatung: Für jeden Anwender den passenden Tintenstrahldrucker-Typ: Mit Scanner oder besonders leicht Bevor Sie sich einen Tintenstrahldrucker kaufen, sollten Sie abklären, wann und wofür Sie ihn einsetzen wollen. Suchen Sie einen Drucker, der Ihre Fotos perfekt druckt, muss der beste Tintenstrahldrucker kein Multifunktionsgerät sein. » Mehr Informationen

Die Tintenstrahldrucker lassen sich je nach Spezialisierung in drei unterschiedliche Arten einteilen: in die mobilen, die Foto- und die Multifunktionsdrucker. Um Ihnen dabei zu helfen, den geeignetsten Drucker-Typ zu finden, haben wir die drei Drucker-Typen für sie im nachfolgenden erklärt. Für einen schnelleren Überblick finden Sie die Vor- und Nachteile am Ende jedes Kapitels.

1.1. Kompakt und leicht: Der mobile Drucker

Im Vergleich zu Multifunktionsdruckern sind mobile Tintenstrahldrucker klein und leicht. So müssen Sie bei diesem Drucker-Typ höchstens zwei Kilo mit sich herumtragen. Bei einem Tintenstrahldrucker mit Multifunktion kann das Gewicht hingegen etwa acht Kilogramm betragen. Sind Sie oft beruflich unterwegs und müssen viele Text-Dokumente drucken, raten wir Ihnen hier zum mobilen Drucker.

Mobile Drucker sind nicht Multifunktions-fähig Beachten Sie, dass der mobile Drucker-Typ oft nur eine Druckerfunktion hat. Wollen Sie mit Ihrem Drucker auch Scannen, benötigen Sie einen anderen Drucker, wie beispielsweise den Multifunktionsdrucker.

Durch seine kompakte Art büßt der mobile Drucker allerdings in seinem Komfort ein. Hier müssen Sie in den meisten Fällen auf eine Duplex-Funktion (Blatt wird automatisch gewendet) verzichten. Müssen mehrere Seiten gedruckt werden, sollten Sie außerdem daran denken, zusätzlich immer genügend Papier mitzunehmen. Die Papierkassette des mobilen Tintendruckers hat nämlich oft nur genügend Platz für etwa 20 Blätter.

Suchen Sie bereits länger nach einem Drucker für Ihre Reisen, finden Sie beispielsweise einen mobilen Tintenstrahldrucker beim Hersteller Epson.

Hier sehen Sie die Vor- und Nachteile der mobilen Drucker auf einen Blick:

besonders handlich

leichter als Multifunktionsdrucker

eignet sich besonders gut für Arbeits-Reisen in den meisten Fällen keine Zusatzfunktionen wie ein integrierter Scanner

wenig Stauraum in Papierkassette (in einigen Fällen nur 20 Blätter)

für längeres Dokument müssen zusätzliche Blätter mitgenommen werden

1.2. Für eine besonders gute Bildqualität greifen Sie zum Fotodrucker mit Tintenstrahl

Sowohl begeisterten Hobby-Fotografen als auch Profis am Fotoapparat empfehlen wir den Kauf eines Fotodruckers. Wie sein Name schon sagt ist dieser Drucker-Typ speziell auf das Drucken von Fotos ausgelegt.

Tinten-Fotodrucker haben viele Vorteile gegenüber Laserdruckern:

Tintendrucker oft günstiger Tintendrucken sind meist günstiger als Laserdrucker. Einen guten Foto-Tintenstrahldrucker von Epson bekommen Sie beispielsweise bereits für etwas mehr als 50 €. Bei einem Foto-Laserdrucker müssten Sie hingegen mit einer Ausgabe von über 100 € (in einigen Fällen sogar über 300 €) rechnen. Durch den Kauf eines Tintenstrahldruckers sparen Sie also weitaus mehr als 50 €.

So haben Tintenstrahldrucker besonders in der Bildwiedergabe von Fotos die Nase vorne. Bei den Tintendruckern haben Sie nämlich die Möglichkeit, die einzelnen Tintentropfen nah beieinander auf das Papier zu bringen. Hierdurch passen pro Zoll mehr Farbpunkte auf das Bild, wodurch das Bild an Schärfe gewinnt.

Zusätzlich wird das nutzbare Farbspektrum beim Tintendrucker ganz einfach durch zusätzliche Tintenstrahldrucker-Patronen erweitert. Zwischentöne können durch diese Erweiterung schneller und besser angezeigt werden.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass Sie nur dann besonders gute Fotos erhalten, wenn der Drucker per Tintenstrahl druckt. Wollen Sie gestochen scharfe Fotos drucken, empfehlen wir Ihnen einen Foto-Tintenstrahldrucker vom Hersteller Canon. Einige der Produkte haben eine Bildauflösung von 9.600 x 2.400 dpi – mehr zum Thema Auflösung erfahren Sie in Kapitel 2.

Hier sehen Sie die Vor- und Nachteile der Fotodrucker auf einen Blick:

günstig in der Anschaffung

Tintentropfen werden nah aneinander angelegt, wodurch Bildschärfe steigt

Farbspektrum kann durch zusätzliche Tintenpatronen leicht erweitert werden Patronen können austrocknen

nach dem Drucken kann die Farbe bei Berührung noch verschmieren

1.3. Scannen, Faxen und Drucken ist für einen Multifunktionsdrucker kein Problem

Der Tintenstrahldrucker mit Multifunktion ist für jeden Haushalt geeignet, der einen Drucker für verschiedene Bereiche benötigt. Ganz davon abhängig welches Produkt Sie von einer Marke kaufen, druckt dieses Gerät Text-Dokumente, Grafiken und Fotos. Tintenstrahldrucker von Canon sind speziell für Text-Dokumente und Fotos ausgelegt. Es gibt aber auch beispielsweise Tintenstrahldrucker vom Hersteller HP, die gut Grafiken drucken.

Im Gegensatz zum mobilen Drucker, ist diese Tintenstrahldrucker-Art zwar nicht für die Mitnahme geeignet, dafür bieten Sie Ihnen viele zusätzliche Funktionen. Neben einem automatischen Papiereinzug haben einige dieser Drucker ebenfalls eine Duplex-Funktion. Durch diese wird das Blatt im Drucker automatisch gewendet. Suchen Sie einen Multifunktionsdrucker, der besonders viele Funktionen besitzt, sollten Sie nach einem HP-Tintenstrahdrucker Ausschau halten. Dieser Hersteller bietet einige Drucker an, welche ohne Rand drucken, einen automatischen Papiereinzug und eine Duplex-Funktion haben.

Da diese Drucker ebenfalls für das Arbeiten im Haus oder auf der Arbeit gedacht sind, sind sie zwar mit einem durchschnittlichen Gewicht von 8 Kg relativ schwer, dafür können die meisten von ihnen aber auch Scannen und Faxen. Wollen Sie hier Geld für zusätzliche Geräte sparen, lohnt es sich also, einen Multifunktionsdrucker zu kaufen.

Hier sehen Sie die Vor- und Nachteile der Tintenstrahldrucker mit Multifunktion auf einen Blick: