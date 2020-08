Dank der vielen Befestigungsmöglichkeiten können Isomatte und Trekkingstöcke auch außen am Rucksack befestigt werden. Damit die Fernreise oder die nächste Wanderung in die Natur ohne Rückenschmerzen und Ärger abläuft, sollten einige Kaufkriterien beachtet werden.

Ein Trekkingrucksack ist also bei den meisten Reisen die beste Wahl, um Gepäck zu transportieren. Er eignet sich unter anderem für Backpacking, Fernreisen, Trekking, Radtouren, Tagestouren und als Kletterrucksack.

Das flexible System aus individuell einstellbaren Tragriemen und Hüftgurt ermöglicht es, den Trekkingrucksack an den eigenen Körper und die Erfordernisse der geplanten Tour anzupassen. So wird das Gewicht optimal verteilt und Rückenschäden durch falsche Belastung werden vermieden .

Tipp: Besonders große Frauen oder kleine Männer können sich natürlich auch bei den Rucksäcken des anderen Geschlechts umsehen, um ein passendes Modell mit bequemen Tragekomfort zu finden. Die Marke Gregory hat hier vergleichsweise gute Rucksäcke im Angebot. Besonders beliebt ist der in Black – also der Farbe Schwarz.

Auch der Hüftgurt von Damenrucksäcken ist speziell geschnitten und besser gepolstert. Der Brustgurt sitzt anders, um im Brustbereich mehr Raum zu ermöglichen. Inzwischen bieten fast alle Hersteller von Outdoor-Ausrüstung bzw. Marken Rucksäcke für Herren und Damen an . Machen Sie den Wanderrucksack-Test und probieren Sie den richtigen Trekkingrucksack aus – Sie werden den Unterschied direkt spüren.

Auch die Kleinen sollen natürlich bei der nächsten Reise dabei sein. Auch für Kinder gibt es immer einen passenden Trekkingrucksack. Ein Kinderrucksack ist viel kleiner, hat aber sonst die gleichen hochwertigen Anforderungen. Babys und Kleinkinder können auch in speziellen Rucksäcken mit Kindersitz getragen werden.

3. Kaufkriterien für einen Trekkingrucksack – Kaufberatung Damit Sie den richtigen Trekkingrucksack für Ihre Bedürfnisse kaufen, sollten Sie auf einige wichtige Kaufkriterien wie Volumen, Einstellmöglichkeiten und Taschen achten. Behalten Sie die Hinweise im Blick und finden Sie den besten Trekkingrucksack im Vergleich. » Mehr Informationen

3.1. Volumen

Das erste und entscheidende Kriterium für den Kauf eines neuen Trekkingrucksacks ist die Frage nach dem Volumen und damit nach dem Packmaß. Wichtig ist, dass Vorhaben und persönliche Kondition in Augenschein genommen werden.

Ein Outdoor-Rucksack zum Reisen und Backpacking wird selten für mehrtägige Reisen verwendet. Hier soll viel reinpassen und das Tragen sollte bequem sein. Darum verfügen große Trekkingrucksäcke meist über ein Volumen von 60 Litern oder mehr.

Wer zu Fuß und mit Zelt unterwegs ist, muss alle lebenswichtigen Gegenstände wie Kocher, Isomatte und Schlafsack über längere Zeit tragen. Ein Trekkingrucksack zwischen 50 und 75 Litern bietet genügend Platz und ist auf langen Wanderungen dennoch leicht mitzuführen.

Wer eine Hüttenwanderung durch die Alpen plant und abends in einer Hütte einkehrt, benötigt weniger Gepäck und muss wegen der schwierigen Umgebung auch flexibel zu Fuß unterwegs sein. Hier eignet sich ein leichter Trekkingrucksack mit 25 bis 35 Litern. Ein Trekkingrucksack mit 40 L ist eine beliebte Zwischengröße und mit einer Vielzahl von Zubehör erweiterbar.

3.2. Einstellmöglichkeiten

Damit der Wanderrucksack immer gut sitzt und das Gewicht optimal verteilt wird, sollte der neue Rucksack viele flexible Einstellungsmöglichkeiten bieten. Kompressionsriemen an den Seiten erhalten die Form des Rucksacks und sorgen für einen stabileren Halt. Die Stabilisierungsriemen erhöhen im lockeren Zustand die Bewegungsfreiheit und stabilisieren den Rucksack, wenn sie eng angezogen werden.

Die Lastkontrollriemen am oberen Teil des Wanderrucksacks ziehen ihn näher zum Rücken, stabilisieren das Gepäck und entlasten die Schultern. Gepolsterte Schultergurte und der Brustgurt sollten anatomisch geformt und ebenfalls leicht mit einer Hand verstellbar sein.

3.3. Rückenteil

Besonders wichtig ist auch ein stufenlos einstellbares Rückenteil, um den Trekkingrucksack an die eigene Körpergröße anzupassen. Ein Innengestell aus Aluschienen sorgt am Rücken oft für die nötige Stabilität – auch bei voller Ladung. Ein qualitativ hochwertiger Rucksack für Trekkingtouren besitzt zudem ein Belüftungssystem am Rücken, welches meist mit einem Netzteil ausgestattet ist.

3.4. Hüftgurt

Während ein normaler Tagesrucksack das Gewicht über die Schultern verteilt, profitiert der Trekkingrucksack von einem praktischen Tragesystem, bei dem die Belastung zu 80 % über den Hüftgurt abgeleitet wird. Der Hüftgurt des Trekkingrucksacks sollte gepolstert sein und wie angegossen sitzen. Ein anatomisch richtiger Sitz und ein flexibler Bewegungsausgleich sind dabei besonders wichtig.

3.5. Taschen und Extras

Unterwegs wird es oft umständlich, einen gut gepackten und befestigten Wanderrucksack abzunehmen, wenn Kamera, Snack oder Wasser benötigt werden. Darum sollte ein guter Trekkingrucksack viele Taschen an den Seiten und im Deckel besitzen. So können wichtige Kleinigkeiten beim Wandern schnell und unkompliziert aus dem Rucksack geholt werden. Viele Taschen bieten die folgenden Vor- und Nachteile:

bessere Ordnung

leichter Zugriff auf Wichtiges nicht ganz verschlossene Reißverschlüsse lassen Regenwasser in den Rucksack

Ein großer Trekkingrucksack für lange Touren sollte zudem ein integriertes Trinksystem besitzen, bei dem ein Wasserschlauch am inneren Rückenteil befestigt werden kann. So trinken Sie während des Laufens mehr und müssen Wasserflaschen nicht erst umständlich herausholen.