1. Der Vakuumierer

Wer kennt es nicht: Erst vor kurzem hat man seinen Großeinkauf nach Hause geschleppt, alle möglichen Gerichte für die kommenden Tage eingeplant – doch wenn der große Tag dann eintritt, an dem man sich wirklich für sein Drei-Gänge-Menü an den Herd stellen will, sieht das Gemüse schon längst nicht mehr so frisch aus wie am ersten Tag. Die Paprika ist schrumpelig geworden, die Möhren trocken und auch die Salatblätter lassen die Köpfe hängen. Aber das ist alles nichts gegen das wertvolle Fleisch, das nicht mehr ganz so neutral riecht wie es sollte. Besonders die Vielbeschäftigten unter uns kennen dieses Problem. Ein paar Tage war man selten zu Hause und schon sieht es im Kühlschrank längst nicht mehr so frisch und farbenfroh aus wie am ersten Tag.

1.1. Der Vakuumierer – Die Lösung des Problems mit der Haltbarkeit?

Der Prozess des Schlechtwerdens scheint in rasanter Geschwindigkeit vonstatten zu gehen. Aber das ständige Wegschmeißen geht nicht nur ins Geld, sondern fühlt sich auch jedes Mal wie eine Sünde an – zurecht, denn die Lebensmittel sind eindeutig zu wertvoll, um sie vom Einkaufswagen direkt in die Mülltonne zu verfrachten.

Aber was kann man tun, um das Problem auf lange Sicht zu lösen? Sollte man nur noch für heute und morgen einkaufen oder gibt es auch eine andere Möglichkeit, die Haltbarkeit von Lebensmitteln ohne viel Aufwand zu verlängern? Die Hersteller von sogenannten Vakuumierern versprechen genau das. Aber ist ein solches Folienschweißgerät wirklich des Rätsels Lösung oder wäre es nur ein weiteres Gerät, das in der Küchenecke herumsteht und einstaubt? Um diese und viele weitere Fragen rund um das Thema zu klären, kann nur ein ausgiebiger Vakuumierer-Test klare Antworten liefern.

Tipp: Milch sollte nicht in der Tür des Kühlschranks gelagert werden. Hier liegt die Temperatur am niedrigsten, weswegen sie hier auch am schnellsten verdirbt. Auch das oberste Fach ist ein eher warmer Ort – hier kann Obst und Gemüse gelagert werden. Das unterste Fach eignet sich für Fisch und Fleisch – hier fällt die Temperatur am höchsten aus.

Die ältesten und beliebtesten Verfahren, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern sind:

Tiefkühlung bzw. Kühlung

Einlegen in Öl

Trocknung

Starkes Salzen

Starkes Zuckern

Daher fällt das Problem der Haltbarkeit bei Lebensmitteln wie Marmelade (Zucker), getrockneten Tomaten (Trocknung), eingelegten Oliven (Öl), gesalzenen Kapern (Salz) oder Tiefkühl-Produkten (Kälte) sehr viel geringer aus als bei Milchprodukten oder Fleisch. Übrigens: Das Garverfahren verlängert die Haltbarkeit nicht. Generell sind tierische Produkte von allen Lebensmitteln am anfälligsten für den Verfallsprozess, da sie einen idealen Nährboden für Bakterien und Pilze darstellen. Mit dieser Tatsache erklären sich auch die Konservierungs-Verfahren von selbst: Unter den genannten Umständen können deutlich weniger Bakterien überleben, denn die fühlen sich vor allem in Wärme und Feuchtigkeit wohl.

Während Öl gar keine Feuchtigkeit zulässt und die Trocknung keine enthält, liegt die Gefriertemperatur über dem Wert, in dem Bakterien überleben können. Zucker und Salz entziehen dem Bakterium oder Schimmelpilz unmittelbar seine Feuchtigkeit, weswegen diese zum Glück überhaupt nicht schlecht werden können. Von dem Bewusstsein über den Lebensraum der Bakterien ist es nicht mehr weit zu der Erkenntnis, dass ein Vakuum-Folienbeutel noch eine weitere Möglichkeit zur Konservierung darstellen kann.

Tipp: Tiefgekühlt kann die Haltbarkeit von Fleisch auf bis zu 18 Monate verlängert werden. Wer keinen Gefrierschrank hat, kann sich auch mit einer leckeren Marinade aus Öl, Salz oder Zucker behelfen. In dem Zustand soll es bis zu sieben Tage genießbar sein und macht auch geschmacklich etwas her.

1.2. Wie funktioniert ein Vakuumierer?

Die Erfinder des Vakuumierers haben sich das Verfahren des Flüssigkeits- und Luftentzugs ganz sinnbildlich zu Eigen gemacht: Man nimmt einen einfachen Plastik-Beutel, füllt ihn mit dem gewünschten Produkt und lässt den Vakuumierer Flüssigkeiten und Luft dem Beutel entziehen. Dadurch wird der Prozess der Oxidation und der damit verbundenen Verderblichkeit verzögert. Je nach Aufbewahrung und Temperatur kann Fleisch und Gemüse auf diese Weise bis zu 36 Monate haltbar gemacht werden.

Wichtig ist allerdings, dass die eingeschweißten Lebensmittel trotzdem im Kühlschrank oder noch besser im Gefrierschrank gelagert werden müssen. Außerdem sollten Sie beachten, dass Vakuumieren die Haltbarkeit auch nur für verlängert, nicht aufhebt. Das gilt besonders für die leichte Kühlung im Kühlschrank. Vakuumiertes Rindfleisch im Kühlschrank hält sich zum Beispiel etwa 20 bis 30 Tage – im Gefrierschrank dagegen 24 bis 26 Monate. Eine genaue Auskunft über die Haltbarkeit von vakuumierten Lebensmitteln bekommen Sie über eine Haltbarkeitstabelle. Diese sollte dem Folienschweißgerät beiliegen – ansonsten sind sie auch über das Internet leicht zu finden.