Laut Statistischem Bundesamt gab es allein in der ersten Jahreshälfte 2016 mehr als 142.100 Verletzte bei polizeilich erfassten Unfällen im Straßenverkehr. Doch nicht nur in diesem Bereich ist die Zahl von Verletzungen groß. Ob in der Freizeit, im Haushalt oder im Betrieb – Missgeschicke passieren schnell. So ereigneten sich im Jahr 2015 gar mehr als 9 Millionen Unfälle.

Doch leider lassen sich nicht alle Unfälle vermeiden. Umso wichtiger ist es, ausreichend vorbereitet zu sein, um im Notfall für die verletzte Person die Erstversorgung leisten zu können.

In unserem Verbandskasten-Vergleich 2020 haben wir unterschiedliche Erste-Hilfe-Koffer und Sanitätskoffer genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen unserer Kaufberatung verraten wir nicht nur, wie man einen guten Verbandskasten erkennt, sondern auch, welche Utensilien im Rahmen der Straßenverkehrsordnung im Pkw-Verbandskasten zwingend enthalten sein müssen.

1. Ein Verbandskasten kann im Zweifelsfall Leben retten

Wer nicht vorsorgt zahlt Welche Fahrzeuge einen Verbandskasten mitführen müssen, ist in § 35 der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) geregelt. So müssen Pkw-Fahrer einen Verbandskasten dabeihaben – ein Verbandskasten für ein Motorrad ist hingegen gesetzlich nicht vorgeschrieben. Wenn Sie in eine Verkehrskontrolle geraten und im Auto keinen Verbandskasten dabei haben, dann müssen Sie laut Bußgeldkatalog mit einer Geldstrafe von rund 5 Euro rechnen. Zwar ist dieser Betrag relativ niedrig, gemessen an den geringen Anschaffungskosten eines Verbandskastens und den womöglich fatalen Folgen im Falle eines Verkehrsunfalls jedoch absolut unnötig. Darum gilt: Wer vorsorgt, fährt sicherer!

Es gibt sicherlich die eine oder andere Anschaffung für den Haushalt oder für Ihr Fahrzeug, bei der Sie sich im Nachhinein gefragt haben, ob Sie sich das Geld dafür nicht durchaus hätten sparen können. Ein Verbandskasten wird sicherlich nicht zu diesen Kaufsünden gehören, denn er gehört zu jenen Utensilien, die einem selbst oder jemand anderem bei einem Unfall sogar das Leben retten können.

An manchen Orten ist der Besitz eines Verbandskastens sogar gesetzliche Pflicht. So ist z. B. vorgeschrieben, jederzeit einen Ersten-Hilfe-Kasten im Pkw oder auch in den meisten anderen Fahrzeugen mitzuführen. Auch in öffentlichen Einrichtungen und in Betrieben ist dieser Pflicht.

In der Regel legt das Gesetz in einer bestimmten DIN-Norm fest, welche Materialien zur Erstversorgung in welcher Stückzahl im Kasten vorhanden sein müssen. Die meisten Privatpersonen kommen sicherlich dann mit diesen Vorschriften in Berührung, wenn es sich um den Verbandskasten im Auto handelt.

Die Gesetzeslage hat sich dahingehend zuletzt im Jahr 2014 geändert. So wurden einige bis dato obligatorische Inhalte aus dem Erste-Hilfe-Kasten entfernt und neue hinzugefügt. Dies ist deshalb wichtig zu wissen, da viele Autofahrer sich frühestens dann erst wieder einen Gedanken um ihren Kfz-Verbandskasten machen, wenn sie in eine Kontrolle geraten oder er bei einem Unfall zum Einsatz kommen muss.

Da aber das Mitführen eines unvollständigen oder veralteten Verbandskasten unter Strafe steht, sollten Sie sich vergewissern, dass Ihr Erste-Hilfe-Kit der aktuellen gesetzlichen Norm entspricht.

Diese neuen Artikel sind seit 01. Januar 2015 im Autoverbandskasten verpflichtend:

14-teiliges Pflasterset

1 Verbandpäckchen ″Klein″

2 Feuchttücher zur Reinigung der Haut

Diese Utensilien können seit Januar 2015 herausgenommen werden: