Damit Ihr Rasen in vollem Glanz erblüht und auch die Bodenqualität stimmt, sind Vertikutierer äußerst praktische Gartengeräte. Das Schöne ist: Hersteller bieten auch günstige Vertikutierer ab 60 Euro an.

Oftmals reicht es, wenn Sie Ihren Rasen einmal im Jahr vertikutieren. Haben Sie jedoch den Eindruck, dass der unerwünschte Bewuchs am Boden besonders üppig ausgefallen ist, empfiehlt sich ein zweiter Vertikutiervorgang im Jahr.

Besonders leistungsstark, dafür aber auch laut, sind Benzin-Vertikutierer. Elektro-Geräte kommen ohne den Verbrauch fossiler Brennstoffe aus, sind leiser und entwickeln keinen Gestank. Dafür müssen Sie hier entweder Abstriche bei der Leistung (Akku-Modelle) oder bei der Flexibilität (kabelgebundene Modelle) machen.

Die Preisspanne bei Vertikutierern Rasen-Vertikutierer gibt es bereits ab rund 60 Euro in guter Qualität. Suchen Sie allerdings ein Gerät, das gehobene Qualität und starke Leistungsdaten liefert, werden schnell zwischen 150 und knapp 300 Euro fällig.

Laut einer Statista-Umfrage aus dem Jahr 2017 gehört das Vertikutieren nicht gerade zu den beliebtesten Gartenarbeiten der Deutschen. Nur 12 % der Befragten gaben an, dass sie die Arbeit mit dem Vertikutierer gerne ausüben. Während zum Beispiel mehr als jeder Zweite gerne Blumen gießt, erntet oder den Rasen mäht. Letzteres ist interessant, ähneln sich Rasenmäher und Vertikutierer doch in ihrem Aufbau und werden beide Geräte-Arten doch auf quasi identische Weise bewegt.

Damit in Zukunft mehr Personen Freude am Vertikutieren entwickeln, haben wir den Vertikutierer-Vergleich 2020 gemacht, in dem wir Ihnen die besten Vertikutierer vorstellen und im Sinne einer Kaufberatung nützliche Tipps zu Ihrer Kaufentscheidung geben. In unserem Ratgeber können Sie unter anderem herausfinden, welcher Vertikutierer-Typ der richtige für Sie ist, was es mit der Arbeitsbreite sowie der Messer-Anzahl auf sich hat und welches Volumen der Auffangkorb im Idealfall haben sollte.

1. Die Vertikutierer-Typen: Benziner sind flexibel und leistungsstark In der folgenden Typen-Tabelle stellen wir Ihnen die vier verschiedenen Vertikutierer-Arten vor, die es auf dem Markt zu kaufen gibt: Benzin-Vertikutierer, Elektro-Vertikutierer, Akku-Vertikutierer und nicht zuletzt Hand-Vertikutierer. So erfahren Sie, welche Stärken und Schwächen in den einzelnen Kategorien vorzufinden sind und welche Produkt-Variante am Ende die beste für Sie ist! Vertikutierer-Typ Abbildung Merkmale Hand-Vertikutierer kein Motor

oft mit Teleskopstab versehen

kompakt, leicht, einfach zu verstauen geringe Anschaffungskosten, keine Betriebskosten, platzsparend sehr kraftaufwändig Benzin-Vertikutierer Benzin-Motor, oft 4-Takter mit bis zu 4 PS

für große Flächen besonders gut geeignet

kein störendes Kabel, das Handhabung und Reichweite einschränkt besonders leistungsstark und flexibel einsetzbar laut, mit Benzingeruch verbunden, nicht ressourcenschonend Elektro-Vertikutierer Elektro-Motor mit Kabelbetrieb

sowohl für kleinere als auch mittelgroße Flächen besonders gut geeignet

ansonsten ähnlich beschaffen wie Vertikutierer mit Benzin-Antrieb Dauerbetrieb ohne Aufladen/Nachtanken möglich Reichweite wird durch das Kabel eingeschränkt Akku-Vertikutierer Elektro-Motor mit Akkubetrieb

eher für kleinere Flächen geeignet

oft besonders leise flexibel (wie Benziner) und ökonomisch (wie Elektro-Gerät) in einem Akku-Leistung oft schwächer, Akku-Laufzeit eingeschränkt Wer gerne selbst anpackt und in aller Ruhe seine Gartenarbeit verrichtet, ist mit einem Hand-Vertikutierer womöglich am besten beraten. Diesen können Sie auch getrost an Sonntagen auspacken, schließlich entsteht dabei kein Lärm. Wer hingegen das genaue Gegenteil sucht und technische Unterstützung benötigt, um Herr über ein großes Grundstück zu werden, sollte zu einem Benzin-Vertikutierer mit Radantrieb greifen. Diese sind besonders leistungsstark, sorgen dafür aber auch für großen Lärm und Gestank. Eine leisere und vor allem ökonomischere Lösung stellen die Elektro-Vertikutierer dar. Die Kabelvariante punktet damit, dass sie immerhin annähernd so leistungsstark sein kann wie die Benziner. Die Akku-Variante ist wiederum ähnlich flexibel einsetzbar wie ein Benziner, fehlt hier doch das Kabel, das die Reichweite einschränkt. Unser Tipp: Bei einer gewöhnlichen Gartengröße ist der Elektro-Vertikutierer die beste Wahl. Achten Sie nur darauf, dass die Kabellänge ausreicht, um in alle Ecken Ihres Gartens vordringen zu können. Ergänzend können Sie beispielsweise auch eine Kabeltrommel kaufen, womit das Problem der eingeschränkten Reichweite zu den Akten gelegt werden kann.

2. Die Arbeitsbreite: Je größer der Garten, desto größer sollte auch die Arbeitsbreite sein Welche Arbeitsbreite Ihr persönlicher Vertikutierer-Testsieger haben sollte, hängt in erster Linie von der Größe Ihres Gartens beziehungsweise Rasens ab. Je größer die Arbeitsbreite nämlich ist, desto weniger Bahnen müssen über den Boden gezogen werden. In der Regel bewegt sich die Arbeitsbreite bei Werten zwischen 30 und 40 cm. Haben Sie nun einen besonders kleinen Garten, reicht eine Arbeitsbreite von (knapp) 30 cm bereits völlig aus. Bei einem mittelgroßen Garten (ca. 400 bis 600 qm) sind Arbeitsbreiten von rund 35 cm oder mehr zu empfehlen. Für größere Gärten mit einer Größe ab 700 bis 800 qm empfehlen wir Ihnen hingegen, dass Sie einen Vertikutierer kaufen, der mit einer Arbeitsbreite von 40 cm auftrumpfen kann. So sparen Sie sich einige Bahnen und somit auch einige Zeit bei der Gartenarbeit!

3. Die Anzahl der Messer: Mindestens 14 Messer sollten es sein, 20 sind hingegen sehr gut Ein Vertikutierer befreit den Rasen nicht nur von mehr oder minder lose aufliegendem Moos und Laub. Er sorgt auch darüber hinaus für eine Belüftung des Rasens, indem kleine Messer den Boden aufritzen und somit leicht auflockern. Auf diese Weise wird die Bodenqualität gesteigert. Je mehr Messer vorhanden sind, desto größer ist der Belüftungseffekt für Ihren Rasen. Als Faustregel gilt beim Verhältnis von Arbeitsbreite zu Anzahl der Messer: Pro zwei cm Arbeitsbreite sollte ein Messer vorhanden sein. Das heißt: Bei einer Arbeitsbreite von beispielsweise 36 cm sollten ungefähr 18 Messer im Einsatz sein. Sind im Verhältnis zur Arbeitsbreite zu wenige Messer vorhanden, wird der Boden nicht ausreichend bearbeitet und aufgelockert. Die Folge ist, dass Sie – um ein befriedigendes Ergebnis zu erhalten – mehrfach Bahnen ziehen müssen, um mit den nicht dicht genug gestaffelten Messern auch wirklich den gesamten Boden zu bearbeiten. Vereinfacht lässt sich also festhalten: Eine hohe Anzahl an Messern ist prinzipiell empfehlenswert und erleichtert Ihnen die Arbeit immens!

4. Der Fangkorb: Entweder groß oder gar nicht! Ein Fangkorb ist im Prinzip natürlich erstmal praktisch, denn so müssen Sie das vom Rasen entfernte Moos und Ungras anschließend nicht noch einmal separat mit einem Rechen zusammentragen und aufsammeln. Allerdings kann der Fangkorb die Arbeit auch behindern! Ist der Korb allzu klein geraten, muss er in relativ kurzen Intervallen entleert werden und das ist mit ständigen Arbeitsunterbrechungen verbunden. Möchten Sie also auf die Vorzüge eines Fangkorbs nicht verzichten, sich damit aber zugleich nicht selbst im Weg stehen, müssen Sie besonderes Augenmerk auf das Volumen des Fangkorbs legen. Ein Volumen von 40 Litern ist in Ordnung, ab 50 Litern hat es so richtig Sinn! Bei einem Volumen von 35 Litern oder weniger ist es womöglich sinnvoller, ein Produkt ohne Fangkorb zu wählen.

5. Die Lautstärke: Elektro-Geräte sind der perfekte Kompromiss zwischen Arbeitserleichterung und geschonten Nerven Sie haben extrem empfindliche Nachbarn oder immer nur an Sonntagen Zeit? Dann führt wohl oder übel kaum ein Weg am Hand-Vertikutierer vorbei. Ist es Ihnen und Ihren Nachbarn hingegen völlig egal, wie laut es zwischendurch wird, kommen auch Benzin-Vertikutierer infrage. Doch Achtung: Mit bis zu 100 dB bewegen Sie sich bereits auf dem Lärm-Niveau einer Kreissäge! Bei besonders lauten Geräten (vor allem Benzinern) ist das Tragen eines Gehörschutzes dringend zu empfehlen. Auch bei leiseren Modellen können Sie sich so gegen mittel- und langfristige Schäden schützen! Der beste Kompromiss zwischen einem leistungsstarken, halbautomatischen Gerät, das Ihnen die Arbeit erleichtert, und einer möglichst niedrigen Geräuschkulisse stellen die Elektro-Geräte dar. Diese liegen zum Teil bei rund 75 dB, was vergleichbar mit einem lauter eingestellten Radio ist.

6. Fragen und Antworten rund um das Thema Vertikutierer Bevor Sie nun unsere Produkttabelle durchsuchen und den besten Vertikutierer für Ihre persönlichen Ansprüche und Bedürfnisse finden, möchten wir noch auf zwei im Internet besonders häufig gestellte Fragen eingehen. Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, freuen wir uns, wenn wir sie über die Kommentarfunktion am Ende des Ratgebers beantworten können! 6.1. Wie oft vertikutiert man den Rasen? Im Normalfall reicht es, wenn Sie Ihren Rasen einmal im Jahr vertikutieren. Dafür bietet sich der Frühling ideal an: Hier ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, wenn es schon wieder etwas wärmer geworden ist und das Gras allmählich zu wachsen beginnt. Hat Ihr Rasen allerdings stark mit Moos zu kämpfen, ist ein zweiter Vertikutiervorgang im Herbst empfehlenswert. Ob Frühling und/oder Herbst: Achten Sie auf trockene Wetterbedingungen, wenn Sie den Rasen vertikutieren möchten! So liegt das Moos lockerer auf und kann leichter entfernt werden. 6.2. Wie vertikutiert man den Rasen? Das Vertikutieren selbst ist mit Rasenmähen vergleichbar. Sie schieben das Gerät langsam über den Rasen und lassen es dabei seine Arbeit verrichten. Vermeiden Sie es jedoch, zu lange über einer Stelle stehen zu bleiben, da es dort sonst zu Beschädigungen an Boden und Rasen kommen kann. Zuvor gilt aber zu beachten, dass der Rasen gemäht werden sollte. Eine Graslänge von ungefähr zwei Zentimetern gilt hierbei als optimal. 6.3. Hat die Stiftung Warentest einen Vertikutierer-Test durchgeführt? Das Institut hat tatsächlich im Jahr 2012 einen Vertikutierer-Test gemacht, dieser ist aufgrund seines mittlerweile recht hohen Alters aber natürlich mit Vorsicht zu genießen. Für sich entscheiden konnte den Vertikutierer-Test damals der Gardena-Vertikutierer EVC 1000. Neben den Marken Viking, Praktiker und Sabo konnten zudem die Einhell-Vertikutierer positiv auf sich aufmerksam machen und gleich mit zwei unterschiedlichen Modellen die Note gut einstreichen. Was hat der Vertikutierer-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt Bosch AVR 1100 ab. Es ist ab 147,00 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Makita UV3600, bewertet mit sehr gut, erhältlich ab 178,65 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: Hecht 5654 , erhältlich ab 279,90 Euro, bewertet mit gut. Einhell RG-SA 1433 , erhältlich ab 89,00 Euro, bewertet mit gut. Einhell GE-SC 35/1 Li , erhältlich ab 124,99 Euro, bewertet mit gut. AL-KO Combi Care 38 P Comfort , erhältlich ab 272,31 Euro, bewertet mit gut. Atika VT 32 , erhältlich ab 64,90 Euro, bewertet mit gut. Güde GVZ 1401 , erhältlich ab 76,45 Euro, bewertet mit gut. Gardena EVC 1000 , erhältlich ab 142,00 Euro, bewertet mit gut. Wolf-Garten VA 303 E , erhältlich ab 117,00 Euro, bewertet mit gut. Einhell GC-ES 1231/1 , erhältlich ab 67,99 Euro, bewertet mit gut. Einhell GC-ES 1231 , erhältlich ab 71,28 Euro, bewertet mit gut. Mehr Informationen » Von wie vielen unterschiedlichen Herstellern hat die Redaktion im Vertikutierer-Vergleich Produkte ausgewählt? Wir haben für Sie insgesamt 9 Hersteller ausgewählt, darunter Bosch, Makita, Hecht, Einhell, AL-KO, Atika, Güde, Gardena und Wolf-Garten. Neben etablierten Marken möchten wir Sie auch auf Neueinsteiger aufmerksam machen. Mehr Informationen » Wie teuer sind die vorgestellten Vertikutierer durchschnittlich? Gute Qualität muss nicht immer besonders teuer sein - dies beweist insbesondere unser Preis-Leistungs-Sieger Einhell RG-SA 1433. Somit können Sie bereits ab 89,00 Euro einen Vertikutierer kaufen, welcher von der Redaktion ausgezeichnet wurde. Ansonsten beträgt der durchschnittliche Preis für Vertikutierer 135,96 Euro. Mehr Informationen » Zu welchem der Vertikutierer-Modelle gaben die Kunden die meisten Rezensionen ab? Unter den 12 Produkten aus dem Vertikutierer-Vergleich kann sich der Einhell RG-SA 1433 aufgrund der besonders hohen Anzahl von 1084 Kundenrezensionen von der Konkurrenz abheben. Die Bewertung anderer Kunden ermöglicht es Ihnen, wertvolle Tipps im Umgang mit dem Produkt zu sammeln. Mehr Informationen » Welches ist die bestmögliche Note, die Produkte im Vertikutierer-Vergleich erhalten können? Die bestmögliche Note, die 2 der 12 Produkte erhalten haben, ist die Note "SEHR GUT". Im Vertikutierer-Vergleich erhielten folgende 2 Vertikutierer-Modelle die Note "SEHR GUT": Bosch AVR 1100 und Makita UV3600. Mehr Informationen » Aus welchen unterschiedlichen Modellen kann der Leser im Vertikutierer-Vergleich wählen? Als Leser des Vertikutierer-Vergleichs haben Sie die Möglichkeit, sich aus folgenden 12 Produkten das für Sie passende auszusuchen: Bosch AVR 1100, Makita UV3600, Hecht 5654, Einhell RG-SA 1433, Einhell GE-SC 35/1 Li, AL-KO Combi Care 38 P Comfort, Atika VT 32, Güde GVZ 1401, Gardena EVC 1000, Wolf-Garten VA 303 E, Einhell GC-ES 1231/1 und Einhell GC-ES 1231. Mehr Informationen » An welchen weiteren Produkten haben Kunden, die einen Vertikutierer gekauft haben, noch Interesse gezeigt? Kunden, die zuvor Vertikutierer gesucht haben, geben häufig auch Schlagwörter wie Vertikulierer, Einhell Vertikutierer oder AL-KO Vertikutierer ein. Damit Sie das beste Produkt finden, haben wir für Sie in unserem Vertikutierer-Vergleich sowie anderen thematisch passenden Vergleichen eine Anzahl an sehr guten Produkten zusammengestellt. Mehr Informationen »